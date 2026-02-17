Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Депутатам Европарламента отключили ИИ на планшетах из соображений безопасности
Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на полученное служебное письмо

Депутатам Европейского парламента отключили функции искусственного интеллекта (ИИ) на служебных планшетах из-за возникшей обеспокоенности относительно безопасности. Об этом сообщает издание Euractiv, ознакомившись с письмом для европейских депутатов.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В письме с которым ознакомилось издание говорится, что решение о блокировке ИИ (виртуальных помощников) на служебных планшетах принято после консультаций со специалистами по кибербезопасности и защите персональных данных. Проведённые предварительные оценки показали, что некоторые функции используют облачные сервисы, которые отправляют информацию за пределы устройства и, соответственно, создают потенциальную угрозу утечки.

После того, как ситуация с безопасностью этих ИИ-функций прояснится полностью, будет принято окончательное решение. До тех пор – эти функции на служебных планшетах отключены. Депутатов просят предпринять аналогичные меры предосторожности на своих личных устройствах. Euractiv акцентирует внимание на том, что точно непонятно, отключение затронуло только встроенные ИИ-функции или сторонние сервисы тоже.

#искусственный интеллект #европарламент
Источник: euractiv.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
5
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
30
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
15
Пять по-настоящему удививших меня игр
5
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
12
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:59
Тупой бред! Звук передавали через банан, через грязь?? Это каким образом? А судьи кто? Бомжы с улицы? Или случайные люди после корпоратива? Большинство людей вообще не интересуется такой темой. Им гла...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
NuclearMissionJam
03:54
Мне очень понравился аддон Resistance. Специально купил в 2015 игру ради него
Пять по-настоящему удививших меня игр
Remarc
03:52
как только ник поменял сразу минусить стали,ничтожества)))
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
32Влад32
03:35
А захотят ли инопланетяне допустить зонд до своего космического корабля?
Минимальное время полёта космического зонда к комете 3I/Atlas может составить около 50 лет
32Влад32
03:33
Так и решения у них принимает ИИ.
Депутатам Европарламента отключили ИИ на планшетах из соображений безопасности
Remarc
02:35
а если в тестовый режим перевести тоже работать не будет?
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
syberroma
01:57
По настоящему меня удивила игра Operation Flashpoint, сейчас ничего подобного уже не выходит.
Пять по-настоящему удививших меня игр
linux4ever
01:44
На самом деле есть d3d9 state tracker, дающий хорошую производительность в wine, но вряд-ли про него автор знает.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Spanta
00:34
Кострюлю поправте,))
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Сергей Герасимов
00:24
Так это старый камазовский мост один в один только дисковые тормоза дрбавили
Ростех: На КАМАЗе запустили производство мостов для грузовиков семейства К5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter