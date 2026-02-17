Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на полученное служебное письмо

Депутатам Европейского парламента отключили функции искусственного интеллекта (ИИ) на служебных планшетах из-за возникшей обеспокоенности относительно безопасности. Об этом сообщает издание Euractiv, ознакомившись с письмом для европейских депутатов. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В письме с которым ознакомилось издание говорится, что решение о блокировке ИИ (виртуальных помощников) на служебных планшетах принято после консультаций со специалистами по кибербезопасности и защите персональных данных. Проведённые предварительные оценки показали, что некоторые функции используют облачные сервисы, которые отправляют информацию за пределы устройства и, соответственно, создают потенциальную угрозу утечки.

После того, как ситуация с безопасностью этих ИИ-функций прояснится полностью, будет принято окончательное решение. До тех пор – эти функции на служебных планшетах отключены. Депутатов просят предпринять аналогичные меры предосторожности на своих личных устройствах. Euractiv акцентирует внимание на том, что точно непонятно, отключение затронуло только встроенные ИИ-функции или сторонние сервисы тоже.