Ученые Саутгемптонского университета обнаружили в породах Шотландии свидетельства того, что даже в период глобального оледенения 720–635 млн лет назад климат продолжал циклически меняться. Анализ 2600 годовых слоев осадочных пород показал наличие сезонных, десятилетних и вековых колебаний, включая циклы, похожие на современный Эль-Ниньо и солнечные ритмы.

Ученые нашли доказательства того, что даже в период глобального оледенения климат на планете не стоял на месте. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters. Речь идет о периоде 720–635 миллионов лет назад. Тогда ледники доходили до экватора, и Земля из космоса выглядела как белый шар. Долгое время считалось, что в таких условиях климатическая система замирает на миллионы лет, океаны скованы льдом и обмен с атмосферой прекращен.

Изображение: Flux

Команда Саутгемптонского университета (University of Southampton, Великобритания) изучила породы на Гебридских островах у берегов Шотландии. Там сохранились отложения возрастом около 700 миллионов лет. Они сформировались в самый суровый этап оледенения..

Главная находка - это 2600 тонких слоев в породе. Каждый слой, судя по всему, отвечает одному году. Под микроскопом видно, что они появились из-за сезонного замерзания и таяния воды подо льдом. Толщина слоев менялась не хаотично, а с определенной периодичностью.

Статистический анализ показал, что колебания повторялись каждые несколько лет, десятилетия и даже столетия. Некоторые циклы очень похожи на те, что работают сегодня. Например, Эль-Ниньо - климатический феномен, характеризующийся аномальным потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду по всему миру. Другие в некоторой степени напоминают солнечные ритмы.

Ученые не говорят, что так было всегда. Скорее всего, это были короткие промежутки (короткие, по тем временам) тысячи лет на фоне в целом холодной и стабильной эпохи. Компьютерные модели показали, что для того чтобы климат снова задышал, достаточно, чтобы открытая вода оставалась хотя бы на 15% тропических океанов.

Выходит, гипотеза «Земли-снежка»(предполагает, что Земля в определённый период времени была полностью покрыта льдом) сложнее, чем казалось. Вместо сплошного льда планета временами имела оттепель и превращалась в «слякотный шар» полыньями.