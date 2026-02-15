Модификация СО обеспечила более низкие температурные показатели.

Задавшись целью разогнать GeForce RTX 3050 и повысить fps в играх без использования дорогостоящих компонентов энтузиаст YouTube-канала TrashBench решил модифицировать систему охлаждения видеокарты, заменив её на процессорный кулер.

Для этого он использовал модель Thermalright Peerless Assassin 120, состоящую из двух башен и укомплектованную двумя 120-мм вентиляторами, которую он присоединил к GeForce RTX 3050 при помощи крепления, распечатанного на 3Д-принтере. Для охлаждения видеопамяти использовались медные радиаторы.

Благодаря модификации видеокарту удалось разогнать на 345 МГц по GPU, добившись повышения средней частоты кадров в Cyberpunk 2077 при разрешении 1080p на 18 % по сравнению со стандартным режимом, тогда как комплектная система охлаждения позволила увеличить fps в разгоне всего на 9 %.

В Tomb Raider и Forza Horizon 5 рост частоты кадров составил 12 и 10 %. При этом температурные показатели видеоадаптера с улучшенной системой охлаждения в процессе тестов не превышали 43-44 °C, в то время как температура видеокарты с комплектной СО достигала 70 °C.

Также энтузиаст отмечает, что модифицированная СО обеспечила RTX 3050 совместно с процессором Intel Core i9-14900K третье место в рейтинге 3DMark Time Spy, а подключение внешнего кондиционера позволило подняться на второе место, добившись результата 8104 балла, что на 13 % больше по сравнению с показателем при использовании стандартной СО.

