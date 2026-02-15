Издание Live Science опросило астрофизиков, чтобы выяснить, сколько в среднем существуют планеты.

У планет, как и у людей, есть жизненный цикл. Они формируются из пыли и газа, проходят через фазы гигантских столкновений и, в конце концов, прекращают существование. Но что значит «конец» для планеты и сколько лет отмерено типичному миру? С этими вопросами Live Science обратилось к астрофизикам.

Начало жизни планеты — процесс понятный. Газовые гиганты вроде Юпитера сперва наращивают каменное ядро, потом захватывают газ из диска. Каменистые планеты вроде Земли формируются из обломков после того, как газ рассеивается. А вот с финалом сложнее.

Мэтью Рейнхольд (Matthew Reinhold) из Стэнфорда предлагает два подхода: планета умирает, когда ее физически уничтожают, либо когда условия на ней меняются до неузнаваемости. Для Земли оба варианта сработают примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце превратится в красного гиганта. Сначала испарятся океаны, потом планету может поглотить светило. Общий срок жизни Земли — около 9,5 миллиарда лет.

Но большинство звезд во Вселенной — не желтые карлики, как Солнце, а красные. Они меньше, холоднее и жгут водород экономно, растягивая топливо на триллионы лет. Планеты вокруг них могут существовать невообразимо долго.

Рейнхольд смоделировал судьбу гипотетической обитаемой планеты у красного карлика. Выяснилось: конвекция в мантии продлится от 30 до 90 миллиардов лет, плавление пород — от 16 до 23 миллиардов. То есть внутренние геологические процессы затухнут задолго до смерти звезды. Даже в самом пессимистичном сценарии подобные миры сохраняют пригодные условия миллиарды лет.

Газовые гиганты могут терять атмосферу под действием звездного излучения. Если планета расположена близко к светилу, а гравитация у нее слабая, за миллионы лет она способна превратиться в голый каменный шар.

В перспективе квадриллионов лет планеты рискуют столкнуться с соседями или быть выброшенными прочь из системы. Такие изгои обречены вечно скитаться в межзвездной пустоте. Их финал определит уже не звезда, а судьба самой Вселенной.