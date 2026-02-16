Ожидается, что презентация устройства Samsung состоится летом.

В настоящее время Samsung предлагает три смартфона со складными дисплеями. Flip имеет горизонтальный сгиб, напоминающий старые телефоны-раскладушки. Fold имеет вертикальный сгиб, как у книги. А TriFold — это специальная версия Fold, которая складывается вдвое. Теперь, похоже, на подходе четвертый: Samsung Galaxy Z Wide Fold. Его изображения появились в бета-версии интерфейса Android от Samsung, One UI 9, сообщает Android Authority. Изображение: нейросеть freepikВ сложенном виде Wide Fold короче, чем Fold7, но шире. Высота Fold7 составляет 158 мм. Значит, высота Wide Fold оценивается примерно в 120 мм. Он раскладывается, как и Fold7. Слухи о складном смартфоне такого форм-фактора появились в прошлом году. Были признаки того, что устройство разрабатывалось Samsung под кодовым названием H8.

Источник: скриншот с YouTube-канала TechTalkTV