kosmos_news
В сети появились новые рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Wide Fold
Ожидается, что презентация устройства Samsung состоится летом.

В настоящее время Samsung предлагает три смартфона со складными дисплеями. Flip имеет горизонтальный сгиб, напоминающий старые телефоны-раскладушки. Fold имеет вертикальный сгиб, как у книги. А TriFold — это специальная версия Fold, которая складывается вдвое. Теперь, похоже, на подходе четвертый: Samsung Galaxy Z Wide Fold. Его изображения появились в бета-версии интерфейса Android от Samsung, One UI 9, сообщает Android Authority.Изображение: нейросеть freepikВ сложенном виде Wide Fold короче, чем Fold7, но шире. Высота Fold7 составляет 158 мм. Значит, высота Wide Fold оценивается примерно в 120 мм. Он раскладывается, как и Fold7. Слухи о складном смартфоне такого форм-фактора появились в прошлом году. Были признаки того, что устройство разрабатывалось Samsung под кодовым названием H8.
Источник: скриншот с YouTube-канала TechTalkTV

Фактическое название устройства пока неизвестно. Wide Fold — это пока лишь название, которое закрепилось среди инсайдеров. Другим возможным названием устройства может быть Galaxy Z Fold8 Wide. YouTube-канал TechTalkTV, создавший рендеры на основе текущей утечки, показывает, как может выглядеть это устройство:
Следующая презентация устройств Samsung запланирована на 25 февраля. Однако, скорее всего, она будет полностью посвящена серии S26. Если Wide Fold будет показан там, то, вероятно, только в виде тизера в конце мероприятия. Официальная презентация Wide Fold, скорее всего, состоится летом. Именно тогда ожидается презентация Fold8 и Flip8.

#samsung #смартфон #складной смартфон #galaxy z fold 8 wide
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

Юрий Иванов
21:43
а покупать ровно в 4 раза выше рекомендованной цены по вашему норм ? )))
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
NuclearMissionJam
21:33
На Рутубе. Ютуб тормозит сильно, из-за этого фпс падает, "проходить" некомфортно
Пять по-настоящему удививших меня игр
corsi
21:00
Ну аффтар по настоящему дол...б. И судя по описанию, большинство игр "пройдено" на ютубе.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Chato-Boot
21:00
Одно слово - Microslop.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
AlexeyBnd
21:00
Лежат в гараже пара 6600-ых под AGP: - полноценная 6600GT от MSI по моему - 6000 простая от Асус. Обе рабочие... составляют комплект бывшей легенде Abit NF7 rev. 2.0... Что же вообще о 6600Gt, то .....
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
zik3ak
20:50
Оверы превращаются... В четырежды переваренный калл.
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
Mixail80
20:24
В таком виде готовиться к непростым временам надо не геймерам... а игроделам :)
Wccftech: геймерам стоит готовиться к непростым временам из-за развития ИИ-технологий
Котэ
20:20
да и куй с ними
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут работать исключительно с eSIM
Dentarg
20:19
Покупай на панике, продавай на эйфории - простой секрет успеха, но нужны яйца для его воплощения. Плюс важно вложиться в актив, который имеет повторяющиеся циклы, а не разовый хайп и потом забвение. И...
Криптоиндустрия Вьетнама переживает глубокий спад из-за падения рынка криптовалют
Дмитрий Патрушев
20:08
Что ты несёшь обдолбанный? Зайди на сайт и посмотри сколько весит Merc319 6800xt. И проверь сколько весит двухсекционная вода. И блок питания 850 Ватт не может весить 500 грамм!
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
