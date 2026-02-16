В настоящее время Samsung предлагает три смартфона со складными дисплеями. Flip имеет горизонтальный сгиб, напоминающий старые телефоны-раскладушки. Fold имеет вертикальный сгиб, как у книги. А TriFold — это специальная версия Fold, которая складывается вдвое. Теперь, похоже, на подходе четвертый: Samsung Galaxy Z Wide Fold. Его изображения появились в бета-версии интерфейса Android от Samsung, One UI 9, сообщает Android Authority. В сложенном виде Wide Fold короче, чем Fold7, но шире. Высота Fold7 составляет 158 мм. Значит, высота Wide Fold оценивается примерно в 120 мм. Он раскладывается, как и Fold7. Слухи о складном смартфоне такого форм-фактора появились в прошлом году. Были признаки того, что устройство разрабатывалось Samsung под кодовым названием H8.
Фактическое название устройства пока неизвестно. Wide Fold — это пока лишь название, которое закрепилось среди инсайдеров. Другим возможным названием устройства может быть Galaxy Z Fold8 Wide. YouTube-канал TechTalkTV, создавший рендеры на основе текущей утечки, показывает, как может выглядеть это устройство:
Следующая презентация устройств Samsung запланирована на 25 февраля. Однако, скорее всего, она будет полностью посвящена серии S26. Если Wide Fold будет показан там, то, вероятно, только в виде тизера в конце мероприятия. Официальная презентация Wide Fold, скорее всего, состоится летом. Именно тогда ожидается презентация Fold8 и Flip8.