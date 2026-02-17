Одновременно с этим стоимость памяти SO-DIMM увеличилась на 23%

Оперативная память сейчас стоит дорого как никогда прежде, и хотелось бы верить, что если она не начнёт дешеветь, то хотя бы не будет дорожать. Надежду на это поддерживает статистика из Германии, о чём сообщает издание 3D Center. Оно опубликовало показатели ценовых колебаний разных видов памяти на протяжении минувших 8 месяцев.

Эти показатели могут не соответствовать изменению розничных цен в магазинах по всему миру, но в целом показывают, насколько сильно за минувшие месяцы подорожала память. DDR5 для настольных ПК к январю стала дороже на 440%, но в самом январе подорожания не произошло.

Память предыдущих поколений DDR3 и DDR4 только в январе подорожала на 4,6%. С июля 2025 года стоимость модулей такой памяти выросла на 334%, поскольку на них вырос спрос после взлёта цен на DDR5.

В январе продолжился рост стоимости памяти для ноутбуков, который составил 23,4% за месяц и 369% с середины 2025 года. Модули DDR4 2400 SO-DIMM объёмом 4 ГБ только за январь подорожали на 193%. SO-DIMM DDR5-4800 объёмом 8 ГБ стали дороже на 49%. Можно предположить, что очень скоро это отразится на ценниках на ноутбуки в магазинах.