Процессор уверенно справился с задачей и показал высокий FPS.

Вышедший летом 2019 года Ryzen 5 3600 пошатнул позиции Intel, но не стал таким же популярным, как Ryzen 5 5600. Однако многие до сих пор уверены, что Ryzen 5 3600 не способен обеспечивать достаточный FPS в играх.

Ютубер Boyarin проверил данную теорию на собственном опыте, собрав сборку на Ryzen 5 3600 и запустив на ней современные AAA-игры. Материнской платой в системе выступила недорогая Gigabyte B550M-K с поддержкой PCI-E 4.0, а в качестве оперативной памяти был взят набор ADATA XPG GAMMIX D10 DDR4-3200 CL16, суммарным объемом 16 ГБ. Дополнила картину видеокарта ASUS Radeon RX 9060 XT Dual 16 ГБ.

Перед проведением тестов блогер зафиксировал частоту процессора на отметке 4,3 ГГц, которая не является сверхпоказателем и может быть взята практически на любом экземпляре Ryzen 5 3600. Тайминги ОЗУ также были настроены вручную для улучшения её скоростных характеристик.

Boyarin сразу дал пояснение, что испытания проводились в разрешении 1080p и с включенным FSR в режиме качество. Это разумно, учитывая 128-битную шину Radeon RX 9060 XT и не самый производительный GPU Navi 44. В результате были получены следующие цифры:

The Last of Us Part II — 100 FPS

RoboCop: Rogue City — 90 FPS

Clair Obscur: Expedition 33 — 95 FPS

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 60 FPS

Cyberpunk 2077 — 110 FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2 — 80 FPS

Horizon Forbidden West — 105 FPS

Silent Hill 2 — 125 FPS

The Outer Worlds 2 — 90 FPS

Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen — 110 FPS

Cronos The New Dawn — 115 FPS

По итогу энтузиаст сделал вывод, что "старичок" Ryzen 5 3600 до сих пор способен прокачивать современные, пусть и бюджетные, видеокарты. В современных играх при реалистичных настройках графики он не становится узким местом и упор идет на видеокарту.

В общем, процессор успешно прошел проверку временем и способен уверенно тянуть ААА-хиты, особенно на движке Unreal Engine 5. Просадки могут возникнуть разве что в киберспортивных играх, таких как Escape from Tarkov, COD: Warzone, или в недостаточно оптимизированных китайских Extraction-шутерах.