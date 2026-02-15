Удачливый покупатель отмечает, что совершил выгодную сделку.

Крупные магазины нередко предлагают некоторые товары по скидкам, что позволяет покупателям, постоянно следящим за ценниками, приобрести продукт по более низкой цене, которая в случае ошибки продавца, как это произошло с участником платформы Reddit под ником manofluke, может стать ещё доступнее.

Источник фото: manofluke/Reddit

По словам пользователя, он присматривался к GeForce RTX 5070 производства PNY, выставленной со скидкой в местном магазине Walmart за 560 долларов, в течение нескольких дней, после чего подошёл к продавцу с вопросами. В ходе разговора выяснилось, что штрихкод, указанный на видеоадаптере, принадлежал RTX 5070 Ti, несмотря на то, что продавалась модель RTX 5070.

В связи с ошибкой, судя по всему, допущенной сотрудником магазина, покупатель решил испытать удачу, попросив сделать скидку, аналогичную GeForce RTX 5070 Ti, и у него получилось — ему продали GeForce RTX 5070 за 362 доллара, тогда как стандартная цена данной модели почти вдвое больше, составляя 700 долларов. Удачливый покупатель рад счастливому стечению обстоятельств, отмечая, что это выгодная сделка.

