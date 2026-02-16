Сайт Конференция
breaking-news
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
Магазин уже разобрался в ситуации

Случаи подмены товаров нередко встречаются в процессе возврата заказанного злоумышленником продукта, в результате чего добросовестный покупатель получает уже подменённый компонент или устройство — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником Kaffarov, опубликовавшим свою историю.

Пользователь сообщает, что приобрёл новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D на площадке Amazon за 959 канадских долларов (705 долларов США) и заподозрил неладное во время распаковки, когда увидел на коробке с процессором стикер LPN, указывающий на то, что товар был возвращён прежним покупателем.

Источник фото: Kaffarov/Reddit

Интуиция его не подвела, так как вместо заказанного Ryzen 9 9950X3D в упаковке находился Intel Xeon E5-2430L, дебютировавший ещё в 2012 году. Пользователь отмечает, что злоумышленнику даже пришлось отрезать часть подменённого процессора, чтобы он влез в лоток. К счастью, магазин, судя по всему, уже разобрался в ситуации, и пострадавшему покупателю отправлен новый процессор.

#ryzen 9 9950x3d
Источник: reddit.com
Сейчас обсуждают

corsi
06:25
Тест показал и так очевидные вещи - для игр надо 6-8 P-ядер, а все это Е-говно небходимо только в синтетике попугаев набивать.
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
-=LeKtoR=-
06:08
После 5900 XT обновился на 6600 GT 128 мб. Это был скачок...ибо шейдеры на 5900 поломанные,в то время слитая бета ХЛ2 показывала на 5900 грязную воду,я думал так и должно быть,но запустив следом на 66...
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Михаил Авраменко
06:03
Да что этот ниггер себе позволяет?
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
Sqqqqqq Dqqqqqq
05:29
МММ. Концовка идеальная. Снизить настройки качества для подъёма ФПС чтобы 4.5 дорисовывала качество в зад. И эти шлейфы от длсс достали уже. Раньше это была проблема мониторов некоторых. Теперь это ещ...
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
Иван Кузнецов
05:24
Да, а ещё американцы воду не выключают - течёт и пусть себе течёт. Многие даже кран на воду не ставят.
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
32Влад32
04:14
Бред.
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
Даниил Грин
02:36
дээ в америке вообще классно, и зп больше в разы и технику продают по рекомендованной цене,и новость что тут что там то по скидке урвут то ещё чего, д и в целом в штатах вся эта ПК тема чисто по фану,...
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
AdyBOB
02:18
нужно было р-ядра рубануть и протестить :) (правда одно все таки останется)
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Waramagedon
01:28
Лизы показывают в Ютубе, но эта божественная функция не для всех
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Waramagedon
01:26
"Слот" в просторечьи. Даша хороша.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
