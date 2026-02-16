Магазин уже разобрался в ситуации

Случаи подмены товаров нередко встречаются в процессе возврата заказанного злоумышленником продукта, в результате чего добросовестный покупатель получает уже подменённый компонент или устройство — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником Kaffarov, опубликовавшим свою историю.

Пользователь сообщает, что приобрёл новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D на площадке Amazon за 959 канадских долларов (705 долларов США) и заподозрил неладное во время распаковки, когда увидел на коробке с процессором стикер LPN, указывающий на то, что товар был возвращён прежним покупателем.

Источник фото: Kaffarov/Reddit

Интуиция его не подвела, так как вместо заказанного Ryzen 9 9950X3D в упаковке находился Intel Xeon E5-2430L, дебютировавший ещё в 2012 году. Пользователь отмечает, что злоумышленнику даже пришлось отрезать часть подменённого процессора, чтобы он влез в лоток. К счастью, магазин, судя по всему, уже разобрался в ситуации, и пострадавшему покупателю отправлен новый процессор.