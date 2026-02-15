Издание Carscoops сообщает о результатах зимних испытаний электромобилей, которые провело норвежское издание Motor. При температурах до -31°C 24 модели показали падение запаса хода от 29% до 46% по сравнению с заводскими данными WLTP.

Норвежское издание Motor уже не первый раз проводит зимние заезды El Prix, чтобы проверить электромобили на морозе. На этот раз температура опускалась до -31°C — это самые низкие показатели за всю историю испытаний, значительно ниже прошлых лет, когда столбик термометра редко падал ниже -10°C. О результатах рассказали в Carscoops.

Фото издания Сarscoops

Каждый автомобиль двигался по заданному маршруту до полной разрядки батареи. Лидером по абсолютному пробегу стал Lucid Air: он проехал 520 км. Но это на 46% меньше заявленных 960 км по циклу WLTP. Mercedes-Benz CLA показал 421 км при падении в 41%.

Интереснее выглядит рейтинг по минимальной потере запаса хода. Здесь первое место заняли MG 6S EV и Hyundai Inster — всего минус 29%. Они проехали 345 км и 256 км соответственно. Еще один китайский электромобиль IM6 потерял 30%, KGM Musso — 31%.

Худшие результаты продемонстрировали Opel Grandland и Lucid Air — минус 46%. Volvo EX90 не досчитался 45%, Tesla Model Y и Suzuki eVitara — по 43%. Skoda Elroq и Mercedes CLA потеряли по 41%.

Испытания в очередной раз подтвердили: цифры в рекламных буклетах и реальность на зимней дороге расходятся кардинально. При этом некоторые модели справляются с морозами заметно лучше других.