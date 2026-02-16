Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
Данные с зонда Parker Solar Probe помогли ученым понять, как разогревается и ускоряется солнечный ветер. Аппарат впервые приблизился к Солнцу на 6,1 миллионов километров и замерил распределение заряженных частиц в короне. Новая модель ALPS показала, что нагрев идет неравномерно из-за взаимодействия плазмы с магнитными волнами. В будущем это уточнит прогнозы космической погоды и объяснит поведение плазмы у других звезд.

Аппарат Parker Solar Probe совершил рекордное сближение с Солнцем и помог ученым разобраться в механизме нагрева солнечного ветра. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.


24 декабря 2024 года зонд прошел на расстоянии чуть более 6 миллионов километров от поверхности звезды. На первый взгляд это очень далеко, но на данный момент, это ближе, чем любой созданный человеком объект до этого. Сенсоры собрали данные о распределении заряженных частиц в короне, куда раньше не удавалось заглянуть. Эту информацию использовали для проверки моделей, объясняющих, почему плазма в солнечной атмосфере разогревается до миллионов градусов.

Может быть интересно

Изображение: Utopy AI

Физики давно знают об аномалии: вещество остывает по мере удаления от ядра, но в короне снова резко нагревается. Температура падает с 27 миллионов до 5500 градусов по Цельсию в фотосфере, а затем подскакивает выше миллиона. Причина кроется во взаимодействие частиц с магнитными полями, но точный механизм оставался предметом споров десятилетиями.

Команда под руководством Кристофера Кляйна из Университета Аризоны (США) разработала численный инструмент ALPS. Он обрабатывает реальные данные с зонда, а не подгоняет их под упрощенные теоретические кривые. Это позволило рассчитать, как волны переносят энергию в плазме и как меняется нагрев при движении частиц наружу.

Оказалось, что после выхода из солнечной гравитации частицы остывают медленнее, чем предсказывали старые модели. Эффект назвали демпфированием. Его точная природа еще требует объяснений.

Понимание этих процессов важно не только для астрофизики. Солнечный ветер порождает магнитные бури, которые выводят из строя спутники, нарушают радиосвязь и повышают радиационную нагрузку на экипажи самолетов в полярных зонах. Точные модели позволяют лучше прогнозировать такие события.

Разработанный метод пригодится и за пределами Солнечной системы. Аналогичные процессы идут в межзвездном газе, аккреционных дисках черных дыр и у нейтронных звезд. То, что удалось измерить вблизи Солнца, поможет понять физику далеких космических объектов.


#nasa #солнце #солнечная система #астрофизика #солнечная активность #магнитные бури #чёрная дыра #космическая погода #модель #космический зонд parker
Источник: scitechdaily.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
2
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
1
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
23
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
16
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
1

Сейчас обсуждают

Waramagedon
01:28
Лизы показывают в Ютубе, но эта божественная функция не для всех
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Waramagedon
01:26
"Слот" в просторечьи. Даша хороша.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
europhase
00:03
Ты хотел сказать - говнари. Найтвиш, и вся эта последующая шляпа для псевдоэкспертов, которые за всю жизнь выучили 10 мнейстримовых групп и считают Рамштайн - индастриалом, а Металлику - трэшем.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Трубников
23:04
То же самое. Обновление поставилось без проблем. Проблемы только у горе оптимизаторов, которые начитались советов Васянов из интернетов или ставят васянские сборки.
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
Dockers
23:01
Всё верно, возраст 14 миллиардов лет, но расстояние уже 50 миллиардов лет, так как вселенная расширяется
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
Андрей Трубников
22:56
Как мало тебе для счастья надо, однако... Уже давно установлен startallback и панель задач перемещается.
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Андрей Трубников
22:51
Поставилось. Работает.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Андрей Трубников
22:50
Глаза протри. Сравни номер патча у тебя и в новости.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
K0nst4nt1n
22:49
Димка, сам слушай свою попсу. Здесь ценители нормальной музыки собрались.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Романов
22:43
( Растягивая топливо на триллионы лет) а разве возраст нашей вселенной не 14 миллиардов лет это как понять! :-)
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter