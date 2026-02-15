Также обновление устраняет ошибку с чёрным экраном на видеокартах Nvidia и ряд других неполадок.

Выпущенный несколько дней назад апдейт KB5077181 для Windows 11 исправляет целый ряд проблем, с которыми ранее сталкивались пользователи операционной системы от Microsoft, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

В частности, после январского обновления KB5074109 ряд обладателей видеокарт Nvidia жаловался на проблемы, связанные с внезапным появлением чёрного экрана и зависанием системы, что даже вынудило Nvidia посоветовать своим клиентам удалить проблемный апдейт. К счастью, патч KB5077181 устраняет данные неполадки.

Ещё одна проблема, которая вынуждала пользователей удалять KB5074109, заключалась в падении частоты кадров и появлении артефактов в ряде игр, и свежий апдейт от февраля текущего года успешно её устраняет. Кроме того, исправлен баг, приводящий к сбою загрузки с ошибкой KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE при использовании ряда моделей видеокарт.

Наконец, проблема с зависанием процесса explorer.exe, что приводило к сбоям при входе в систему, а также аварийному завершению работы Панели задач, меню Пуск и Рабочего стола, также решена в патче KB5077181. В целом, обновление устраняет почти шесть десятков критических ошибок в Windows 11.