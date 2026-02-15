i2HARD прогнали Core i9-14900KF в актуальных игровых проектах в четырех разных режимах

Специалисты издания i2HARD провели обширное тестирование процессора Core i9-14900KF в 12 современных играх различных жанров, чтобы оценить влияние отключения E-ядер и Hyper-Threading на производительность. В качестве оперативной памяти использовалась DDR5-7200 CL34, а на месте графического ускорителя выступила GeForce RTX 5090.

Тесты выполнялись в четырех режимах: с включенными E-ядрами и HT, без E-ядер и с HT, с E-ядрами и без HT, и без E-ядер и без HT. В результате было выяснено, что манипуляции с энергоэффективными ядрами и технологией мультипоточности практически не отражаются на итоговой частоте кадров в играх.

Наименьший FPS был зафиксирован при деактивированных E-ядрах, но с включенным Hyper-Threading. В свою очередь, наибольших показателей удалось достичь в обратном случае, когда HT отключается, а E-ядра остаются задействованными. Данную конфигурацию можно применять на постоянной основе, так как даже профессиональное ПО не слишком активно отзывается на присутствие HT.

В конце исследования специалисты i2HARD заключили, что определение разницы в играх без мониторинга является нетривиальной задачей. Также было сказано, что на младших CPU выключение E-ядер или HT может не только дать еще меньший эффект, но и привести к потере FPS.

Кроме прочего, был проведен дополнительный тест с процессором Core Ultra 9 285K. Согласно его результатам, деактивация E-ядер с оставлением только восьми P-ядер дает небольшой бонус к FPS только в трех играх: Warhammer 40,000: Space Marine 2, Starcraft 2 и Escape from Tarkov. Вместе с тем, полноформатная конфигурация дает +32% к частоте кадров в Cyberpunk 2077.