По мнению эксперта, для комфортного гейминга не обязательно приобретать дорогостоящую DDR5.

Автор канала МК выпустил финальную часть своего расследования о выборе оперативной памяти. В новом видео эксперт протестировал платформу LGA 1700, поддерживающую как старую добрую DDR4, так и новую DDR5.

Источник изображения: МК

Подопытным выступил народный процессор Intel Core i5-12400F, а главными героями тестирования стали шесть комплектов памяти: откровенно бюджетная DDR4 в одноканале, мобильная DDR4 и DDR5 в переходниках, а также стандартные десктопные модули.

Тесты в AIDA64 ожидаемо отправили в аутсайдеры одиночный модуль DDR4. Скорости оказались в районе 20–25 ГБ/с, хотя задержка порадовала составила всего 65 наносекунд. Мобильная DDR4 в переходниках тоже не блеснула: при одинаковой с настольными планками цене она оказалась медленнее на 10–15%. Всё дело в JEDEC-стандарте и плохих таймингах, которые не разогнать. Связка из двух обычных модулей DDR4 на 3200 МГц с XMP по скорости вплотную приблизилась к одному модулю DDR5 на 6000 МГц. А двухканальная DDR5 на 4800 МГц и вовсе уступила старой памяти в некоторых бенчмарках.

В Geekbench 6 картина повторилась: одноканал DDR4 проигрывает двухканальной DDR5 больше трети производительности. Мобильная DDR4 снова отстала от настольной на те же 10%. При этом десктопная DDR4, мобильная DDR5 и одна планка DDR5 на 6000 МГц показали практически идентичные результаты, разница составила считанные проценты. А вот двухканальная DDR5 на 6000 МГц ушла в отрыв, но всего на 10%, что при её цене выглядит не так уж и убедительно.

Тяжелый бенчмарк Monster Hunter Wilds показал более отчётливую разницу: одноканал DDR4 еле выжал 55 FPS. Двухканальная DDR5 на 6000 МГц оказалась быстрее почти в два раза. Мобильная DDR4 немного подтянулась, но всё равно уступила обычной десктопной на четверть. Зато троица из DDR4 с XMP, стоковой DDR5 и одной планки DDR5 на 6000 МГц снова шла ноздря в ноздрю, выдав около 85 кадров.

Cyberpunk 2077 подтвердил тенденцию: одноканал провалился до 65 FPS с заметными микрозаиканиями. Мобильная DDR4 подняла планку до 75, но стабильность всё ещё хромала. А вот настольная DDR4, стоковая DDR5 и одиночная быстрая DDR5 снова выдали уверенные 90 кадров. Разрыв с топовой двухканальной DDR5 составил всего 10–15%. В Black Myth: Wukong даже одноканал DDR4 не выглядел безнадежно: средние 120 FPS против 170 у лидера. Да, разница есть, но в реальном геймплее её не заметить, а вот разница в цене между комплектами памяти — четырёхкратная.

В проектах вроде Avatar: Frontiers of Pandora и Assassin's Creed ситуация для старой памяти оказалась сложнее. Там, где движок активно грузит все ядра процессора, одноканал DDR4 проседал до 40 FPS, а настольная DDR4 хоть и держалась, но уступала топовой DDR5 по стабильности кадра. Тем не менее, по среднему FPS разрыв между хорошей DDR4 и быстрой DDR5 редко превышал 5–7 кадров. Даже в киберспортивных дисциплинах картина неоднозначная. В CS2 почти все конфигурации выдали за 300 FPS. А вот в Dota 2 одноканал DDR4 опускался ниже 60 кадров, тогда как DDR5 держала уверенную сотню.

Источник изображения: МК

Если подводить итоги, то про одноканал DDR4 лучше забыть. На сегодняшний день такая конфигурация уже не подходит для комфортного гейминга. Мобильная DDR4 в переходниках — вариант только для тех, у кого такие модули уже завалялись от старого ноутбука. Специально покупать их нет смысла: по деньгам выйдет как обычная настольная DDR4, а по скорости она медленнее на 10%. При этом хорошая двухканальная DDR4 с частотой 3200 МГц и низкими таймингами всё еще способна конкурентоспособным решением. Она работает на одном уровне со стоковой DDR5 на 4800 МГц и с одним модулем DDR5 на 6000 МГц. Разница в пару процентов в играх незаметна, а вот разница в цене существенна. Топовая же двухканальная DDR5 на 6000 МГц хороша и вырывается вперёд, но её преимущество в 5–10% в играх при трёх-четырёхкратной переплате выглядит незначительным.