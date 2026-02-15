Автор канала МК выпустил финальную часть своего расследования о выборе оперативной памяти. В новом видео эксперт протестировал платформу LGA 1700, поддерживающую как старую добрую DDR4, так и новую DDR5.
Подопытным выступил народный процессор Intel Core i5-12400F, а главными героями тестирования стали шесть комплектов памяти: откровенно бюджетная DDR4 в одноканале, мобильная DDR4 и DDR5 в переходниках, а также стандартные десктопные модули.
Тесты в AIDA64 ожидаемо отправили в аутсайдеры одиночный модуль DDR4. Скорости оказались в районе 20–25 ГБ/с, хотя задержка порадовала составила всего 65 наносекунд. Мобильная DDR4 в переходниках тоже не блеснула: при одинаковой с настольными планками цене она оказалась медленнее на 10–15%. Всё дело в JEDEC-стандарте и плохих таймингах, которые не разогнать. Связка из двух обычных модулей DDR4 на 3200 МГц с XMP по скорости вплотную приблизилась к одному модулю DDR5 на 6000 МГц. А двухканальная DDR5 на 4800 МГц и вовсе уступила старой памяти в некоторых бенчмарках.
В Geekbench 6 картина повторилась: одноканал DDR4 проигрывает двухканальной DDR5 больше трети производительности. Мобильная DDR4 снова отстала от настольной на те же 10%. При этом десктопная DDR4, мобильная DDR5 и одна планка DDR5 на 6000 МГц показали практически идентичные результаты, разница составила считанные проценты. А вот двухканальная DDR5 на 6000 МГц ушла в отрыв, но всего на 10%, что при её цене выглядит не так уж и убедительно.
Тяжелый бенчмарк Monster Hunter Wilds показал более отчётливую разницу: одноканал DDR4 еле выжал 55 FPS. Двухканальная DDR5 на 6000 МГц оказалась быстрее почти в два раза. Мобильная DDR4 немного подтянулась, но всё равно уступила обычной десктопной на четверть. Зато троица из DDR4 с XMP, стоковой DDR5 и одной планки DDR5 на 6000 МГц снова шла ноздря в ноздрю, выдав около 85 кадров.
Cyberpunk 2077 подтвердил тенденцию: одноканал провалился до 65 FPS с заметными микрозаиканиями. Мобильная DDR4 подняла планку до 75, но стабильность всё ещё хромала. А вот настольная DDR4, стоковая DDR5 и одиночная быстрая DDR5 снова выдали уверенные 90 кадров. Разрыв с топовой двухканальной DDR5 составил всего 10–15%. В Black Myth: Wukong даже одноканал DDR4 не выглядел безнадежно: средние 120 FPS против 170 у лидера. Да, разница есть, но в реальном геймплее её не заметить, а вот разница в цене между комплектами памяти — четырёхкратная.
В проектах вроде Avatar: Frontiers of Pandora и Assassin's Creed ситуация для старой памяти оказалась сложнее. Там, где движок активно грузит все ядра процессора, одноканал DDR4 проседал до 40 FPS, а настольная DDR4 хоть и держалась, но уступала топовой DDR5 по стабильности кадра. Тем не менее, по среднему FPS разрыв между хорошей DDR4 и быстрой DDR5 редко превышал 5–7 кадров. Даже в киберспортивных дисциплинах картина неоднозначная. В CS2 почти все конфигурации выдали за 300 FPS. А вот в Dota 2 одноканал DDR4 опускался ниже 60 кадров, тогда как DDR5 держала уверенную сотню.
Если подводить итоги, то про одноканал DDR4 лучше забыть. На сегодняшний день такая конфигурация уже не подходит для комфортного гейминга. Мобильная DDR4 в переходниках — вариант только для тех, у кого такие модули уже завалялись от старого ноутбука. Специально покупать их нет смысла: по деньгам выйдет как обычная настольная DDR4, а по скорости она медленнее на 10%. При этом хорошая двухканальная DDR4 с частотой 3200 МГц и низкими таймингами всё еще способна конкурентоспособным решением. Она работает на одном уровне со стоковой DDR5 на 4800 МГц и с одним модулем DDR5 на 6000 МГц. Разница в пару процентов в играх незаметна, а вот разница в цене существенна. Топовая же двухканальная DDR5 на 6000 МГц хороша и вырывается вперёд, но её преимущество в 5–10% в играх при трёх-четырёхкратной переплате выглядит незначительным.