Собирая игровой компьютер, мы всегда надеемся, что он прослужит долго и даже спустя пять лет после покупки позволит играть в новые игровые хиты. Конечно, только в том случае, если он собирается за разумную цену, с хорошим сочетанием цены и производительности. Ведь если купить сегодня ПК на базе процессора Ryzen 9 9950X3D и видеокарты GeForce RTX 5090, то всем понятно, что он без проблем позволит поиграть во все требовательные новинки даже в 2031 году, пускай только в разрешении 1080p.

Но позволить себе купить такой мощный и дорогой ПК может очень малое число геймеров, даже в статистике сервиса Steam сегодня только 0.37% пользователей владеют видеокартой GeForce RTX 5090. И собирая компьютер за разумную цену, придется идти на компромиссы, но некоторые его параметры будут настолько критичны и важны, что попытка сэкономить на них поставит крест на возможности с комфортом играть в новые игры уже через пару лет.

Думаю, большинство читателей уже поняли, что речь идет об объеме видеопамяти видеокарты, так как у актуальных моделей среднего уровня производительности от AMD и Nvidia с этим есть серьезные проблемы. Нет проблем с количеством видеопамяти только у видеокарт от Intel, но они имеют столько других недостатков, что так и не стали хоть сколько-то популярны даже среди экономных геймеров.

Что касается «красных» и «зеленых» видеокарт, то их производители предлагают нам или купить модель по хорошей цене с 8 ГБ видеопамяти, которых стало не хватать даже в разрешении 1920x1080 пикселей, или доплатить почти 20 тысяч рублей, чтобы получить заветные 16 ГБ VRAM, которых точно хватит на пять лет вперед. И сегодня мы попробуем собрать такой ПК, который позволит без проблем играть в новинки в течение пять лет, и при этом обойдется в разумную сумму. Начнем выбор комплектующих для такого компьютера, как обычно, с процессора, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

Несмотря на то, что сегодня по популярности в игровых ПК доминируют шестиядерные процессоры, всем понятно, что их эра подходит к концу. Игры становятся все требовательнее, как и фоновые пользовательские задачи и сама операционная система Windows. Но какой процессор тогда выбрать в наш ПК, чтобы он и через пять лет не имел проблем с производительностью? Восьмиядерный Ryzen 7 7700 отпадает, так как для него требуется жутко подорожавшая оперативная память DDR5.

Точно также не подойдут и процессоры с восемью ядрами для платформы AM4 - Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X, стоят они довольно дорого, а в производительности на ядро заметно уступают более новым моделям. Что касается заточенных под игровую нагрузку моделей для этой платформы - Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D, то это был бы отличный вариант, но найти их в продаже очень трудно, а цены слишком высоки. Остается платформа LGA 1700, которая позволяет собрать ПК как на базе оперативной памяти DDR4 и DDR5, да и номенклатура доступных по цене процессоров с шестью производительными и дополнительными энергоэффективными ядрами для этой платформы очень широкая.

Core i5-13400F, Core i5-14400F, Core i5-12600KF, Core i5-13600KF и Core i5-14600KF - все эти процессоры выдают неплохую производительность за свою цену и имеют дополнительные энергоэффективные ядра, позволяющие обрабатывать больше потоков, чем классические шестиядерники. Особенно много их у Core i5-13600KF и Core i5-14600KF, аж по восемь «E»-ядер. И на первый взгляд Core i5-14600KF выглядит отличным выбором по цене и производительности в нашу сборку, ведь он стоит всего на две-три тысячи рублей дороже, чем Core i5-12600KF.

Но все портит чудовищный уровень энергопотребления этой модели, достигающий 181 ватта, а со снятыми лимитами и вовсе улетающее за 200 ватт. Поэтому, чтобы не разорится на топовой материнской плате и мощной системе жидкостного охлаждения, я предлагаю взять проверенный временем процессор Core i5-12600KF, от которого нам придется отводить чуть менее 120 ватт тепла, что уже вполне по силам обычным кулерам.

Кулер процессора

А отводить их мы будем с помощью кулера Thermalright Assassin King 120 SE ARGB, который за счет пяти теплотрубок и массивного радиатора вполне справится с этой проблемой.

Материнская плата

Материнская плата в этой сборке будет на базе чипсета Intel B760 с поддержкой оперативной памяти DDR4. Это позволит нам сэкономить на ОЗУ около 20000 рублей, потеряв не так уж и много драгоценных FPS. Но для процессора Core i5-12600KF нужна качественная материнская плата с хорошей системой питания, поэтому самые дешевые модели с крошечными радиаторами на VRM не подойдут. Поэтому наш выбор - MSI PRO B760M-A WIFI, одна из лучших материнских плат за такую цену.

Оперативная память

Выбор оперативной памяти стандарта DDR4 - вынужденное решение, ведь цены на комплекты DDR5 объемом 32 ГБ просто не укладываются в голове. Для Core i5-12600KF нужна быстрая ОЗУ, чтобы реализовать имеющийся у него потенциал производительности. Но 32 ГБ DDR4 даже с частотой 3600 МГц сегодня обойдутся примерно на 10000 рублей дороже, чем распространенные модули с частотой 3200 МГц. Поэтому мы возьмем не самую быструю ОЗУ, надеясь на ее разгон. Например, Netac Shadow S NTSSD4P32DP-32W.

Видеокарта

Наверняка вы уже догадались, что в эту сборку мы возьмем видеокарту GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ видеопамяти. На первый взгляд, это самая оптимальная модель для игрового компьютера, который собирается на долгий срок, но и здесь компания Nvidia умудрилась поставить нас перед сложным выбором. Который заключается в том, что видеокарта GeForce RTX 5070, обладающая примерно на треть большей производительностью, чем GeForce RTX 5060 Ti, стоит лишь ненамного дороже. Стоимость переплаты меньше, чем разница в производительности, если считать в процентах, но и здесь нас ждет подвох.

Ведь GeForce RTX 5070 имеет лишь 12 ГБ VRAM, а этого объема уже маловато для ее целевого разрешения в 2560x1440 пикселей. Некоторые новинки, например, Battlefield 6, даже в разрешении Full HD перешагивают за порог потребления видеопамяти в 12 ГБ при долгой игре на ультра-настройках графики. И практически все геймерам ясно, что в будущем потребление видеопамяти будет только расти, что может сделать видеокарту GeForce RTX 5070 такой же неоптимальной, какой сегодня является GeForce RTX 3070. Видеочип еще достаточно мощный, а вот настройки графики в играх приходится снижать, чтобы компенсировать нехватку видеопамяти.

Причем это будет не только качество теней, которое заметно отражается на потреблении VRAM, но и качество освещения, которое в последние годы тоже стало весьма требовательным. Ну а о том, что придется снизить качество текстур, можно и не напоминать - их размер критичен для видеокарт с небольшим объемом видеопамяти. И в будущем мы можем получить такую парадоксальную ситуацию, когда GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ позволит задействовать генерацию кадров в новой игре, а генерация тоже ест видеопамять, и получить более высокий FPS, чем на GeForce RTX 5070, при сопоставимом качестве картинки.

Ну а если продолжать играть в игру «добавить еще немного и получить еще больше FPS», можно решить, что оптимальной видеокартой в 2026 году будет GeForce RTX 5070 Ti с ее 16 ГБ быстрой видеопамяти. Но и стоимость компьютера тогда увеличится слишком сильно, сделав его недоступным для большинства геймеров. Поэтому, рассчитывая, что эта игровая сборка будет работать пять лет без апгрейда, я бы взял именно GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, без переживаний, что GeForce RTX 5070 стоит лишь немного дороже. А конкретную модель - Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC, с одной из самых низких цен на Яндекс Маркете и неплохим охлаждением.

SSD-накопитель

Еще одна проблема на рынке комплектующих для ПК - взлетевшие цены на SSD-накопители. Теперь качественные модели объемом 2 ТБ стоят дороже 20000 рублей и это слишком дорого для нашей игровой сборки. Придется взять SSD объемом 1 ТБ, к примеру - Kingspec NX-1TB, его точно хватит для всех игр на ближайшие пять лет, но о том, чтобы держать на ПК сразу пару десятков новых игр, придется забыть. Но добавить объема накопителей в ПК - самый простой тип апгрейда, даже если заняты все M.2 порты, под игры можно купить недорогую SATA модель и установить ее за пять минут.

Блок питания

Выбирая блок питания, который должен проработать пять и более лет без проблем, стоит забыть о бюджетных решениях. Их подводят электролитические конденсаторы не самого высокого качества, которые со временем теряют фильтрующие свойства и даже вытекают или взрываются. Еще нужно выбрать модель с достаточно высокой мощность, чтобы она работала «вполсилы», за счет чего шум и нагрев компонентов БП будут гораздо меньше. Поэтому мы возьмем в эту сборку блок питания MSI Mag A600DN мощностью 600 ватт, добротную модель среднего уровня.

Корпус

Хороший отвод тепла от комплектующих ПК - это залог долгой и стабильной работы. Его можно довольно просто реализовать в просторном корпусе, позволяющем установить несколько вентиляторов на вдув и выдув. Для нашей сборки, которая будет выделять около 350 ватт тепла в пике, на первый взгляд хватит и трех вентиляторов, но нужно не забывать, что охлаждение комплектующих постепенно ухудшится после того, как их радиаторы начнут покрываться пылью или, когда наступит летняя жара. Поэтому идеальным корпусом станет такой, который позволит без проблем установить пять вентиляторов, например, Powercase Mistral Z4 Mesh LED.

Итоги

Давненько я не писал блоги про сборки производительных ПК и стоит признаться, получившаяся в итоге сумма меня шокировала. Даже за такой, не самый быстрый ПК среднего уровня производительности, заточенный под игры в разрешении Full HD, придется отдать 128762 рубля с картой Пэй. А без нее еще больше - 134585 рублей. Да, таковы реалии 2026 года и интуиция подсказывает мне, что ждать падения цен на комплектующие в ближайшее время не стоит, скорее всего они подорожают еще сильнее.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке, не сильно увеличивая ее стоимость? А еще стоит учесть, что примеры цены комплектующих на момент выхода блога могут поменяться, но не только в сторону увеличения, но и наоборот, уменьшится. Но такое в 2026 году происходит редко, и мы видим рост цены практически на все комплектующие, исключая разве корпуса ПК.

