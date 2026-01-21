Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
Подобную аналогию провёл генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей

На минувшей неделе администрация президента США ввела пошлину в размере 25% на продажу чипов NVIDIA H200 и AMD MI325X в Китай. Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей высказался по этому поводу в интервью Bloomberg TV.

Хотя H200 уже не является последней моделью производства NVIDIA, поставку этих чипов главному конкуренту США Амодей называет большой ошибкой, поскольку сам Китай создать подобные чипы пока не способен. Он сравнил эти поставки с тем, как если бы США поставляли ядерное оружие в КНДР.

Впрочем, в самом Китае могут не спешить с получением чипов H200. Местные таможенники блокировали поставки и китайским компаниям предписано приобретать эти чипы исключительно в случаях крайней необходимости.

Между руководителями Anthropic и NVIDIA сложились достаточно напряжённые отношения. В мае 2025 года компании не сошлись во мнении по вопросу поставок чипов NVIDIA в Китай. Позднее глава NVIDIA Дженсен Хуанг не согласился с утверждением Амодея о том, что искусственный интеллект способен уничтожить половину рабочих мест начального уровня в офисах в ближайшие 5 лет.

#nvidia #сша #китай #искусственный интеллект #anthropic #h200
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

lighteon
23:36
11 ГБ памяти подключенные по веселой такой шине 256+96, не 256+128. Закономерно, что увеличение памяти дало свои плюсы и не придется упереться в узкую шину адаптера, когда данные полезут в этот обрубо...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Mallory-blog
23:35
> Забавно, но линуксоиды в своих хвалебных статьях очень стараются обходить стороной дистрибутив Chimbalix. Судя по всему, просто бояться правдиво рассказывать про этот Линукс. Ведь, как показывает пр...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:21
> А ещё этот Линукс ущемляет свободу пользователя, запрещая запускать даже Проводник с root правами Бедный Чимба, ущемляют его все и всегда. Плак плак.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:19
> Это полноценный ПК с двумя IDE HDD и одним модулем DDR2 памяти на 2 гигабайта Это некрожелезо, по актуальности лишь едва превосходящее спектрум.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:17
> Процессор: AMD Phenom II X3 720. Видеокарта встроенная — AMD Radeon 3100 "The AMD Phenom II X3 720 was a desktop processor with 3 cores, launched in January 2010" Чимба, кончай некрофилию разводить...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
beastly77
23:15
штаты хотят свой огромный долг перевести в битки и потом их грохнуть. Хрен им
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
Cowboy Huggies
23:10
Это шпионское ПО получается.
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Cowboy Huggies
23:08
На нейронку смахивает, сколько потратил времени, чтобы скопировать и вставить?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
The Lamer
23:08
На скриншоте вижу RTX 2080 Ti с 22 Гб памяти (допустим, кастом). Частоты соответствуют Cyberpunk 2077 версии (ну и дизайн, понятно, тоже). "GeForce RTX 20*9*0 Ti *Super* " откуда взялось?
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Jet Shadow
22:32
А чё я не против , пускай в цене упадут . Я только за снапы , и за выгоду
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
