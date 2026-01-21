Подобную аналогию провёл генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей

На минувшей неделе администрация президента США ввела пошлину в размере 25% на продажу чипов NVIDIA H200 и AMD MI325X в Китай. Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей высказался по этому поводу в интервью Bloomberg TV.

Хотя H200 уже не является последней моделью производства NVIDIA, поставку этих чипов главному конкуренту США Амодей называет большой ошибкой, поскольку сам Китай создать подобные чипы пока не способен. Он сравнил эти поставки с тем, как если бы США поставляли ядерное оружие в КНДР.

Впрочем, в самом Китае могут не спешить с получением чипов H200. Местные таможенники блокировали поставки и китайским компаниям предписано приобретать эти чипы исключительно в случаях крайней необходимости.

Между руководителями Anthropic и NVIDIA сложились достаточно напряжённые отношения. В мае 2025 года компании не сошлись во мнении по вопросу поставок чипов NVIDIA в Китай. Позднее глава NVIDIA Дженсен Хуанг не согласился с утверждением Амодея о том, что искусственный интеллект способен уничтожить половину рабочих мест начального уровня в офисах в ближайшие 5 лет.