РИА Новости сообщает, что администрация Находкинского городского округа решила построить новую лестницу для пенсионерки.

Как передает РИА Новости, городские власти Находки после широкого резонанса в сети начали решать проблему местной жительницы. Поводом стало видео, ставшее вирусным, где пенсионерка из-за отсутствия нормального спуска к магазину передвигается по обледенелому склону на четвереньках.

На кадрах видно , как пожилая женщина сначала с трудом спускается, держась за натянутую веревку, а затем продолжает путь, опираясь на руки. Автор видео пояснила, что старой лестницей пользоваться уже нельзя — она сгнила. После публикации ролика прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Администрация Находкинского округа заявила, что уже проводит замеры для строительства новой безопасной лестницы. Работы профинансируют из внебюджетных источников, а построить ее обещают в ближайшее время.

Проверка прокуратуры показала, что пенсионерка проживает в частном доме не одна, а с подругой, которая помогает ей по хозяйству. От предложений соцработника женщины отказались, сославшись на то, что предпочитают двигаться самостоятельно. Пенсию и выплаты она получает в полном объеме и вовремя.