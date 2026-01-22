РИА Новости сообщает, что в январе 2026 года Госдума может рассмотреть инициативу об ограничении числа питомцев в квартирах

Как выяснило РИА Новости, российский парламент вскоре может установить четкие правила содержания питомцев в многоквартирных домах. Законопроект, внесенный депутатом Евгением Марченко, предлагает ограничить количество кошек и собак в зависимости от площади квартиры.

Согласно документу, на одного взрослого питомца должно приходиться минимум 18 квадратных метров общей площади. Эта норма, по замыслу автора, учтет как потребности животных, так и реалии жизни в многоэтажках. Правило планируют сделать федеральным, но регионы смогут вводить и более жесткие требования.

Законопроект предусматривает важные исключения. Например, временно превысить лимит можно, если у вашего животного родилось потомство — на период до шести месяцев, пока ищут хозяев для малышей. Под ограничение не попадут и собаки-поводыри.

Депутат полагает, что такие меры создадут справедливые и понятные правила для всех, а заодно снизят накал соседских конфликтов из-за питомцев. Госдума может рассмотреть инициативу уже в первом чтении до конца января.