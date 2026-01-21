Разница не так заметна, как на моделях предшествующих поколений

Не так давно представленная технология Nvidia DLSS 4.5 породила немало обсуждений относительно её влияния на производительность в играх. Эксперты YouTube-канала MxBenchmarkPC также продолжают изучать данный вопрос, публикуя очередное сравнительное тестирование в Cyberpunk 2077. Для тестов использовалась сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 и 4x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

При сравнении трёх разных версий технологии масштабирования в режиме Balanced при разрешении 1440p наибольшая производительность, как и ожидалось, наблюдалась в процессе использования DLSS 3, тогда как с DLSS 4.5 видеокарта GeForce RTX 4070 демонстрировала меньший fps — разница достигала 6-7 fps, что соответствует 10-11%. Отрыв DLSS 4 от DLSS 4.5 не такой большой — до 3-4 fps (5-6%). В других сценариях и разрешениях 1080p/4K наблюдалась похожая картина.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

В более раннем тестировании при аналогичных условиях, но на RTX 3080, разница между DLSS 4.5 и предыдущими версиями была более заметна, что объясняется поддержкой ускорения операций FP8 со стороны GeForce RTX 4070, тогда как модель предшествующего поколения данной возможности лишена.

