Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
Разница не так заметна, как на моделях предшествующих поколений

Не так давно представленная технология Nvidia DLSS 4.5 породила немало обсуждений относительно её влияния на производительность в играх. Эксперты YouTube-канала MxBenchmarkPC также продолжают изучать данный вопрос, публикуя очередное сравнительное тестирование в Cyberpunk 2077. Для тестов использовалась сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 и 4x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

При сравнении трёх разных версий технологии масштабирования в режиме Balanced при разрешении 1440p наибольшая производительность, как и ожидалось, наблюдалась в процессе использования DLSS 3, тогда как с DLSS 4.5 видеокарта GeForce RTX 4070 демонстрировала меньший fps — разница достигала 6-7 fps, что соответствует 10-11%. Отрыв DLSS 4 от DLSS 4.5 не такой большой — до 3-4 fps (5-6%). В других сценариях и разрешениях 1080p/4K наблюдалась похожая картина.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

В более раннем тестировании при аналогичных условиях, но на RTX 3080, разница между DLSS 4.5 и предыдущими версиями была более заметна, что объясняется поддержкой ускорения операций FP8 со стороны GeForce RTX 4070, тогда как модель предшествующего поколения данной возможности лишена.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#dlss 4.5
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
3
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
5
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
1
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
Tweak Town: NVIDIA сворачивает производство мощных видеокарт для игровых ПК
1
Группа ученых при участии УрФУ проанализировала рентабельность добычи ресурсов из астероидов
+
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
RTX 5070 Ti и RX 9070 XT начали терять позиции на ведущих торговых площадках
+
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D уже смогли разогнать его до 5,75 ГГц по всем ядрам
3
Маск хочет разрабатывать процессоры быстрее NVIDIA и AMD создав самую массовую линейку чипов в мире
2
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
Китайский турбовентиляторный двигатель CJ-2000 достиг тяги 35,2 тонны в ходе наземных испытаний
1
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
1

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
20
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
4
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
13

Сейчас обсуждают

Лев корл
01:38
Кокосовый сфинктер😉😜😁😁😁
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
DIP32
01:36
Чимба и его Chimbalix.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
KuziakaP
01:36
Правильно. Там должен быть огнелис.
Microsoft удалила значок Google Chrome из своего рекламного видеоролика
DIP32
01:35
Не, они весьма ржачные. Просто дополнения к иллюстрациям в учебник психиатрии.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Henry Morgan
00:40
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
lighteon
23:36
11 ГБ памяти подключенные по веселой такой шине 256+96, не 256+128. Закономерно, что увеличение памяти дало свои плюсы и не придется упереться в узкую шину адаптера, когда данные полезут в этот обрубо...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Mallory-blog
23:35
> Забавно, но линуксоиды в своих хвалебных статьях очень стараются обходить стороной дистрибутив Chimbalix. Судя по всему, просто бояться правдиво рассказывать про этот Линукс. Ведь, как показывает пр...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:21
> А ещё этот Линукс ущемляет свободу пользователя, запрещая запускать даже Проводник с root правами Бедный Чимба, ущемляют его все и всегда. Плак плак.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:19
> Это полноценный ПК с двумя IDE HDD и одним модулем DDR2 памяти на 2 гигабайта Это некрожелезо, по актуальности лишь едва превосходящее спектрум.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:17
> Процессор: AMD Phenom II X3 720. Видеокарта встроенная — AMD Radeon 3100 "The AMD Phenom II X3 720 was a desktop processor with 3 cores, launched in January 2010" Чимба, кончай некрофилию разводить...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter