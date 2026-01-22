Старший редактор TweakTown Коста Андреадис (Kosta Andreadis) пишет, что KIOXIA распродала под ноль весь планируемый объем флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год. Об этом в интервью корейскому изданию Digital Daily заявил управляющий директор подразделения памяти компании Сюнсуке Накато (Shunsuke Nakato).
«Честно говоря, в этом году весь объем производства уже распродан», — приводит издание слова Накато. Он добавил, что эта тенденция, вероятно, сохранится до 2027 года, а цены на продукцию уже подскочили примерно на 30%.
Главная причина такого спроса — искусственный интеллект. Клиенты KIOXIA, по словам Накато, испытывают «ощущение кризиса», что остановка инвестиций в ИИ их уничтожит. Поэтому у них нет иного выхода, кроме как продолжать вкладываться в эту сферу, что и выражается в заказе больших объемов флэш-памяти. KIOXIA при этом продает чипы не тому, кто больше заплатит, а проверенным долгосрочным партнерам, следуя «джентльменскому подходу»
Для выполнения заказов японская компания задействует передовые заводы в Йоккаичи (Yokkaichi) и Китами (Kitakami). На них внедряют ИИ для максимизации выхода годных чипов и начинают полномасштабное производство по новой технологии BiCS FLASH Gen 8. На потребительском рынке KIOXIA анонсировала новые SSD серии BG7.
Но итог для покупателей, как отмечает TweakTown, очевиден: «2026 год будет непростым для покупки накопителей, независимо от обстоятельств».