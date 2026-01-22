TweakTown сообщает, что KIOXIA, крупный производитель памяти, полностью распродала свои производственные мощности на текущий год.

Старший редактор TweakTown Коста Андреадис (Kosta Andreadis) пишет, что KIOXIA распродала под ноль весь планируемый объем флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год. Об этом в интервью корейскому изданию Digital Daily заявил управляющий директор подразделения памяти компании Сюнсуке Накато (Shunsuke Nakato).

«Честно говоря, в этом году весь объем производства уже распродан», — приводит издание слова Накато. Он добавил, что эта тенденция, вероятно, сохранится до 2027 года, а цены на продукцию уже подскочили примерно на 30%.

Главная причина такого спроса — искусственный интеллект. Клиенты KIOXIA, по словам Накато, испытывают «ощущение кризиса», что остановка инвестиций в ИИ их уничтожит. Поэтому у них нет иного выхода, кроме как продолжать вкладываться в эту сферу, что и выражается в заказе больших объемов флэш-памяти. KIOXIA при этом продает чипы не тому, кто больше заплатит, а проверенным долгосрочным партнерам, следуя «джентльменскому подходу»

Для выполнения заказов японская компания задействует передовые заводы в Йоккаичи (Yokkaichi) и Китами (Kitakami). На них внедряют ИИ для максимизации выхода годных чипов и начинают полномасштабное производство по новой технологии BiCS FLASH Gen 8. На потребительском рынке KIOXIA анонсировала новые SSD серии BG7.

Но итог для покупателей, как отмечает TweakTown, очевиден: «2026 год будет непростым для покупки накопителей, независимо от обстоятельств».