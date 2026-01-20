Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
Рельсов нужно очень много, и их производство вынужденно будет распределено.

Первая в России подлинно скоростная железнодорожная магистраль протянется от Москвы до Санкт-Петербурга, и, как понимаете, прочных износостойких рельсов для её строительства необходимо поистине колоссальное количество, с производством которого только один завод не справится.

И вот, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Мечел», входящий в её состав Челябинский металлургический комбинат в прошлом году освоил выпуск и сертифицировал четыре вида рельсов длиной до 100 метров, в том числе рельсов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Как уточняется, рельсы для ВСМ получили сертификаты соответствия, разрешающие их использование на железных дорогах со скоростями движения поездов до 400 км/ч и выдерживающих работу при температурах до -60 градусов по Цельсию.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируется построить до конца 2027 года. Затем поезда в течение нескольких месяцев поездят по ней в тестовом режиме без пассажиров, ну а к весне 2028-го, если процессу не помешают те или иные обстоятельства непреодолимой силы, линию сдадут в полноценную эксплуатацию, обеспечив переезд между двумя крупнейшими городами России всего за 2 часа 15 минут.

#россия #экономика #промышленность #транспорт #железные дороги
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
13
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
4
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
13

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
23:08
На нейронку смахивает, сколько потратил времени, чтобы скопировать и вставить?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
The Lamer
23:08
На скриншоте вижу RTX 2080 Ti с 22 Гб памяти (допустим, кастом). Частоты соответствуют Cyberpunk 2077 версии (ну и дизайн, понятно, тоже). "GeForce RTX 20*9*0 Ti *Super* " откуда взялось?
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Jet Shadow
22:32
А чё я не против , пускай в цене упадут . Я только за снапы , и за выгоду
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
max1024
22:29
Гугл не обязан всё знать, надеюсь скриншот GPU-Z ответит на ваш вопрос:
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Дима
22:25
Уж в разы не взлетало, если не считать инфляцию 90-Х, но это другое.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Дима
22:21
Не знал про 300%, что не Карл Маркс. А насчет покупать жду лета посмотреть тенденцию, Раздражает псих. давление на кажлом шагу. Может сплавляют остатки. Да и по ИИ какая то истерика. Его вообще похоро...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Китя.
22:05
Проц смени на 9900Х3D вроде не горит. График погорельцев.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
kilobait3
22:01
шестерня кв на ваз с сотки руб апнула за пару дней 3,5к. потом медленно спадала. матрицы ibm в 2019г с 17к зелени взлетели до 5,6млн за чип. потом освоили нс и чипы теперь как мусор, как и вольта.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
kilobait3
21:57
зачем этот русофоб в заголовке?
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
ubnt2020
21:49
цены подспадают на память на озоне 32 на чирик похудели почти, думаю когда трубят об этом из каждого утюга, самое время ждать адекватных цен
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter