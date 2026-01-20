Рельсов нужно очень много, и их производство вынужденно будет распределено.

Первая в России подлинно скоростная железнодорожная магистраль протянется от Москвы до Санкт-Петербурга, и, как понимаете, прочных износостойких рельсов для её строительства необходимо поистине колоссальное количество, с производством которого только один завод не справится.

И вот, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Мечел», входящий в её состав Челябинский металлургический комбинат в прошлом году освоил выпуск и сертифицировал четыре вида рельсов длиной до 100 метров, в том числе рельсов для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Как уточняется, рельсы для ВСМ получили сертификаты соответствия, разрешающие их использование на железных дорогах со скоростями движения поездов до 400 км/ч и выдерживающих работу при температурах до -60 градусов по Цельсию.

Напомним, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируется построить до конца 2027 года. Затем поезда в течение нескольких месяцев поездят по ней в тестовом режиме без пассажиров, ну а к весне 2028-го, если процессу не помешают те или иные обстоятельства непреодолимой силы, линию сдадут в полноценную эксплуатацию, обеспечив переезд между двумя крупнейшими городами России всего за 2 часа 15 минут.