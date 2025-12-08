Пока все компьютерное сообщество обсуждает рост цен на оперативную память, которая стоит уже примерно в четыре-пять раз дороже, чем летом 2025 года, дорожают и SSD-накопители, для которых тоже требуется ставшая дефицитной NAND-память. Их стоимость увеличилась почти в полтора-два раза за очень короткий промежуток времени. А глядя на стоимость популярных моделей, можно отметить, что еще в сентябре их цена была вполне адекватной и начала расти совсем недавно - в октябре 2025 года.

Рост стоимости SSD-накопителей не так критичен для геймеров, собирающих ПК, в отличие от ОЗУ, ведь можно взять модель меньшего объема или сэкономить на скоростных характеристиках, и это не скажется на FPS в ваших любимых играх. Пока большинству из них вполне хватает скоростей даже древних SSD с интерфейсом SATA. Но учитывая то, как выросли в размерах новые игры, про SSD объемом 256 и даже 500 ГБ в актуальном игровом ПК можно забыть. Ведь помимо игр, на них нужно установить еще и Windows, и разместить файлы пользователя, которые иногда занимают сотни гигабайт или даже терабайты.

И даже такие довольно старые игры, как Assassin's Creed: Valhalla или Red Dead Redemption 2, установленные одновременно, съедят более половины объема SSD на 500 ГБ. А что уже говорить про игру Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, которой требуется более 230 ГБ или ARK: Survival Evolved, которая переваливает в объеме за 250 ГБ. И накопитель объемом 500 ГБ подойдет сегодня только тем геймерам, кто играет в старые игры, онлайн проекты типа Counter-Strike 2 или «Мир танков», или проходит игры по одной, затем удаляя их с SSD и устанавливая новые.

Но большинство из нас, ПК-геймеров, держит на ПК сразу несколько игр, периодически играя то в одну, то в другую, то в третью. Как в мультиплеерные, так и в одиночные, да еще ожидая, когда будет время и азарт пройти до конца заброшенные на половине сюжетные игры, которых может лежать на SSD с десяток. У меня, к примеру, в папке «Games» лежит более 33 игр и все они нужны, рука не поднимается удалить ни одну из них.

Поэтому экономия на SSD-накопителе для большинства геймеров будет заключаться лишь в том, что вместо модели объемом 2 или даже 4 ТБ будет приобретен SSD объемом всего лишь 1 ТБ, который в 2025 году стал разумным минимумом в игровом ПК. И речь у нас пока идет только про игровые ПК, которые не являются устройством первой необходимости. Но все меняется, если на ПК вы не только играете, но еще и работаете, и ваша работа заключается в обработке больших объемом данных.

Будь то обработка и монтаж видео или множества фото с профессиональных камер, работа с базами данных или 3D-моделями. Все это требует большого пространства на накопителе и высокой скорости его работы, бюджетные модели SSD, у которых скорость записи после заполнения SLC-кэша падают до уровня флешек USB 2.0 тут не подойдут.

И для таких пользователей ПК, выбирающие быстрые и надежные SSD объемом 4 ТБ и даже более рост цен на них стал особенно болезненным. А жесткие диски большого объема, которые, кстати, тоже стали расти в цене за последний месяц, подойдут не для всех задач, уж для игр их покупать точно не стоит. Да и после многочисленных сообщений покупателей, которым в магазинах попался не новый, а перемаркированный жесткий диск с большим пробегом, их покупка превратилась в самый настоящий квест.

Конечно, если у вас уже есть SSD достаточного объема, покупку нового в таких условиях стоит отложить до лучших времен. Но ждать придется довольно долго, по сообщениям некоторых экспертов, дефицит чипов памяти практически всех видов, включая NAND, продлится не только в 2026 году, но и в следующем. Например, компания Transcend, производящая SSD, сообщила, что поставки чипов памяти от Samsung и SanDisk прекратились ещё в октябре и делать SSD попросту не из чего.

Но если вы собираете новый компьютер сейчас или ваш старый SSD вышел из строя, то деваться некуда и придется покупать накопитель даже по тем ценам, что есть сейчас. И что-то мне подсказывает, что не исключен наихудший вариант, когда в 2026 году мы увидим такой же скачек цен на SSD-накопители, как и на оперативную память сейчас.

Поэтому с выбором SSD и его покупкой надо поторопиться и сегодня мы с вами рассмотрим восемь надежных моделей объемом 1, 2 и 4 ТБ, которые можно смело покупать как в игровой, так и в рабочий ПК. Примеры накопителей возьмем из наличия на маркетплейсе Яндекс Маркет, а начнем с самых недорогих SSD, но не удивляйтесь, если на момент выхода статьи часть выгодных предложений будет уже раскуплена.

Kingston KC600 1 ТБ

А начнем мы с модели в форм-факторе 2.5" с интерфейсом SATA, которая пригодится тем геймерам и пользователям ПК, у которых уже заняты все слоты M.2 на материнской плате. Да и в ноутбук в качестве второго накопителя эта модель отлично подойдет из-за низкого нагрева. Если использовать Kingston KC600 1 ТБ как хранилище для игр, вы практически ничего не потеряете, разницу в загрузке игры с быстрого M.2 NVMe накопителя и SATA модели нужно засекать с секундомером, она составляет считанные секунды.

Скорости этой модели, которые можно посмотреть с помощью бенчмарка CrystalDiskMark, вполне типичный для SATA SSD, а вот показатели скоростей линейной записи гораздо более важны для тех, кто копирует на SSD папки весом в сотни гигабайт, как это часто бывает на рабочих ПК и здесь Kingston KC600 показывает неплохие результаты, что можно увидеть в обзоре на нашем сайте.

Объем накопителя 1024 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 550 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 520 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 600 ТБ Форм-фактор 2.5" Физический интерфейс SATA Количество бит на ячейку 3 бит TLC DRAM буфер есть





Samsung 870 EVO 2 ТБ

Неплохой альтернативой еще большего объема для модели Kingston KC600, в том случае, если даже по такой цене ее быстро раскупят, станет SSD Samsung 870 EVO 2 ТБ, который стоит еще дороже. Но имеет славу очень надежного и быстрого SSD с большим ресурсом перезаписи, который подойдет как для хранения игр, так и для рабочих задач. Характеристики у Samsung 870 EVO вот такие.

Объем накопителя 2000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 560 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 530 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 1200 ТБ Форм-фактор 2.5" Физический интерфейс SATA Количество бит на ячейку 3 бит MLC (TLC) DRAM буфер есть





MSI SPATIUM M450 1 ТБ

Но мы с вами понимаем, что SSD-накопители в форм-факторе 2.5" уходят в прошлое, а скорости интерфейса SATA уже совсем не впечатляют, поэтому переходим к моделям M.2 NVMe, начав с объема в 1000 ГБ. И одним из главных критериев выбора надежного SSD будет ресурс перезаписи, который для такого объема будет равен примерно 600 ТБ. Как у популярной модели MSI SPATIUM M450 1 ТБ, характеристики которой можно посмотреть в таблице ниже. DRAM-буфера у этого SSD, в отличие от двух предыдущих, нет, но для современных моделей его наличие уже не так критично, как в прошлом.

Объем накопителя 1000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 3600 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 3000 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 600 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 4.0 x4 Количество бит на ячейку 3 бит TLC DRAM буфер нет





Western Digital Black SN770 1 ТБ

Еще одна быстрая и надежная модель, которую часто выбирают как в игровые, так и в рабочие ПК - Western Digital Black SN770 1 ТБ. Скорости у этого SSD уже гораздо выше, чем у MSI SPATIUM M450, несмотря на то, что интерфейс у него тот же, PCI Express 4.0. Кстати, обе эти модели поставляются без радиаторов и стоит позаботится о приобретении качественного охлаждения для них.

Объем накопителя 1000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 5150 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 4900 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 600 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 4.0 x4 Количество бит на ячейку 3 бит TLC DRAM буфер нет





MSI SPATIUM M480 PRO 1 ТБ

Но и у компании MSI есть чем ответить Western Digital в плане быстрых и надежных SSD объемом 1 ТБ. Например, MSI SPATIUM M480 PRO 1 ТБ имеет еще больший ресурс перезаписи, а его скорости вплотную подбираются к тем, что выдают SSD с интерфейсом PCI Express 5.0, но стоит он заметно дешевле таких новинок и меньше греется.

Объем накопителя 1000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 7400 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 6000 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 700 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 4.0 x4 Количество бит на ячейку 3 бит TLC DRAM буфер есть





ADATA LEGEND 800 GOLD 2 ТБ

Но глядя на стоимость столь быстрых SSD объемом 1 ТБ, поневоле задумаешься - а не купить ли более медленный, но в два раза более емкий накопитель. Особенно если при этом не придется жертвовать ресурсом перезаписи и надежностью. Например, ADATA LEGEND 800 GOLD 2 ТБ не поражает скоростями чтения и записи, но ресурс записи у этой модели достойный - 1200 ТБ. Но вот только скорости линейной записи этого SSD, после заполнения трети накопителя, падают довольно сильно, поэтому рекомендовать его мы будем в игровые ПК, где это не критично.

Объем накопителя 2000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 3500 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 2800 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 1200 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 4.0 x4 Количество бит на ячейку 3D NAND, тип памяти не заявлен DRAM буфер нет





Samsung 990 EVO 2 ТБ

Но если на такие компромиссы вы идти не готовы, и вам нужен надежный SSD объемом 2 ТБ и при этом достаточно быстрый, то придется прилично доплатить. Как, например, за Samsung 990 EVO 2 ТБ, который для рабочих ПК подойдет гораздо лучше, а уж потребности любых игр в ближайшие пять лет перекроет с лихвой.

Объем накопителя 2000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 5000 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 4200 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 1200 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 5.0 x4 Количество бит на ячейку 3 бит MLC (TLC) DRAM буфер нет





Western Digital Red SN700 4 ТБ

Выбирая модель еще большего объема - 4 ТБ, лучше ориентироваться на ресурс перезаписи и здесь лучшим по этому показателю и при этом с адекватной ценой будет Western Digital Red SN700 4 ТБ. Параметр Total Bytes Written достигает у этого SSD невообразимой отметки в 5100 ТБ и он станет отличным выбором в рабочие и геймерские ПК топового уровня.

Объем накопителя 4000 ГБ Макс. скорость последовательного чтения 3400 Мбайт/сек Макс. скорость последовательной записи 3100 Мбайт/сек Ресурс записи (Total Bytes Written) 5100 ТБ Форм-фактор 2280 Физический интерфейс PCIe 3.0 x4 Количество бит на ячейку 3 бит TLC DRAM буфер есть





Итоги

Как видите, на рынке есть много надежных моделей SSD с большим ресурсом перезаписи под любой бюджет. И главный вопрос, который будет мучить вас при выборе - взять быстрый и надежный SSD или немного доплатить и купить в два раза более вместительный, но уже не такой качественный. И на него вам придется ответить самостоятельно. Пишите в комментарии, готовы ли покупать SSD по таким ценам или возьмете паузу в покупках комплектующих для ПК, и в его апгрейде, даже на долгое время? И в конце я предложу вам прочитать еще несколько моих блогов на компьютерную тематику:

