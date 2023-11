20 лет назад, проходя шутеры из этого блога, я расстраивался, что они слишком быстро заканчиваются. В то время мне хотелось, чтобы игра не кончалась как можно дольше, а еще лучше, если в нее можно было бы играть бесконечно. В 2023 году на время прохождения, которое требуют игры, смотришь уже по-другому. Львиную долю свободного времени у геймеров теперь отбирает интернет и, если удается выделить на игру часок вечером после работы или учебы — это уже хорошо.

Вдобавок наш разум уже привык к быстрой смене впечатлений и день за днем проходить одну и ту же игру с похожим дизайном уровней становится скучно. И в таких условиях сильно выигрывают шутеры, которые можно пройти за три-четыре вечера, пока они еще не успеют надоесть и затем переключиться на новую игру. И, к примеру, игра Half-Life 2: Episode One, которая проходится за четыре часа и в свое время отхватившая шквал критики от игроков за столь короткое время прохождения, в наше время смотрится уже совсем по-другому.

А вот при игре в затянутые игры есть весьма высокий шанс, что игрок заскучает и переключится на другую игру. У меня на SSD постоянно лежит с десяток таких игр, которых я так не прошел до конца и оставил, чтобы пройти потом, когда вернется интерес, но, скорее всего, уже никогда не пройду. Что хорошо в старых шутерах конца 1990-х и начала нулевых годов, так это то, что в те времена разработчики не злоупотребляли временем, которое нужно на их прохождение и многие из них можно пройти часов за десять. Как, например, Half-Life: Blue Shift, с которого мы и начнем этот блог.

Half-Life: Blue Shift

В прошлом блоге мы вспомнили официальное дополнение к игре Half-Life — Half-Life: Opposing Force, и теперь нельзя не упомянуть еще одно, Half-Life: Blue Shift, разработанное компанией Gearbox Software в сотрудничестве с Valve и вышедшее гораздо позже оригинальной игры, в 2001 году. И, как и в Half-Life: Opposing Force, нам предстоит взглянуть на события, произошедшие в Half-Life уже не глазами Гордона Фримена, а от лица охранника корпорации "Чёрная Меза" — Барни Калхауна. Этому бедолаге, спасающемуся от нашествия инопланетян, а вдобавок и от спецназа, придется гораздо труднее, чем героям предыдущих частей Half-Life, так как у него даже нет защитного костюма H.E.V.

Для 2001 года графика оригинальной Half-Life смотрелось уже очень устаревшей, ведь технологии тогда развивались стремительными темпами и вместе с Half-Life: Blue Shift можно было установить апдейт с подтянутой графикой — Half-Life High Definition Pack. В нем заметно улучшили модели оружия и персонажей. Проходится Half-Life: Blue Shift очень быстро, даже если не торопиться, у вас уйдет на это всего четыре часа.

Halo: Combat Evolved

Знаменитая игра Halo, которая стала главным тайтлом, продвигающем новую консоль Xbox от Microsoft, вышла в 2001 году, но до персоналок добралась только спустя два года, в конце 2003 года. И если в 2001 году эта игра произвела фурор оригинальным и увлекательным геймплеем, то в 2003 году Halo: Combat Evolved стала на ПК просто еще одним добротным и качественным шутером, который геймеры прошли и забыли, полностью переключившись на игры нового поколения, вышедшие через несколько месяцев: Far Cry, Half-Life 2 и Doom 3. В игре вам предстоит в роли "Мастер-Чифа" противостоять вторжению на планету злобных инопланетян, используя высокотехнологический экзо-скелет "Мьолнир" и транспортные средства.

BloodRayne

Героиню игры BloodRayne, вышедшей в 2002 году, узнают даже те, кто никогда не играл в видеоигры, ведь сексуальная полувампирша Рейн стала культовым персонажем. Рейн стала отличной конкуренткой на ПК для "хорошей девочки" Лары Крофт и в отличие от нее не стеснялась убивать врагов максимально жестокими и кровавыми способами, отрубая конечности и головы, подтягивая крюком и используя огнестрельное оружие. А чтобы восстановить уровень здоровье, Рейн просто пила кровь врагов. Добавьте сюда интересный сюжет, живописные локации и получите ураганный экшен, играть в который интересно и в 2023 году. Тем более, что есть неплохой ремастер игры — BloodRayne: Terminal Cut, добавляющий в нее текстуры высокого разрешения и поддержку современных операционных систем.

Aliens versus Predator

Aliens versus Predator — первая часть уже основательно забытой серии игр о противостоянии Чужого, Хищника и морских пехотинцев, вышедшая в 1999 году. Что интересно, компания разработчик, Rebellion, до этого уже разрабатывала игру про Чужого и Хищника, но для игровой приставки Atari Jaguar в 1994 году. Спустя пять лет мощности ПК тех лет позволили разработчикам реализовать все фишки, которые не потянула в свое время приставка и в плане геймплея игра получилась отличная — переключая вас на персонажей с совершенно разным оружием и даже зрением, с мрачными декорациями и отлично справляющаяся с задачей напугать игрока.

Dino Crisis

После выхода фильма "Парк Юрского периода", ставшего суперхитом, динозавры стали довольно частыми гостями в компьютерных играх, и разработчики еще несколько лет пытались привлечь игроков столь необычными противниками. Но постепенно популярность динозавров сошла на нет и одной из последней серией игр с ними стала Dino Crisis, первая часть которой вышла в 1999 году на PlayStation и в 2000 году была портирована на ПК.

Dino Crisis вам предстоит выживать на небольшом тропическом острове, на который в результате сдвига во времени проникли опасные древние создания. В игре довольно много головоломок, а камера ведет себя так же, как в первых играх серии Resident Evil, поэтому Dino Crisis можно рекомендовать в первую очередь тем игрокам, которые испытывают ностальгию по играм с приставки PlayStation.

Serious Sam: The Second Encounter

А вот Serious Sam: The Second Encounter — это типичный представитель ПК-шутеров и здесь вам не нужно будет ломать голову над головоломками, а только стрелять, стрелять и стрелять в полчища бесконечных врагов. По сравнению с первым эпизодом Serious Sam, продолжение, вышедшее в 2002 году, стало заметно приятнее в графическом плане, а дизайн локаций стал сложнее и интереснее. Появились новые враги, новое оружие, а физика игры была доработана и Serious Sam: The Second Encounter можно назвать идеальным адреналиновым шутером, который отлично подойдет тем, кто устал от "умных" игр и хочет просто развлечься на ПК.

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

А вот в игре Legacy of Kain: Soul Reaver 2 разработчикам удалось в нужных пропорциях совместить огромное количество врагов, которых нам предстоит истреблять холодным оружием, отличный захватывающий сюжет и головоломки с загадками. В игре вам, как и в прошлых частях, предстоит стать воскрешенным вампиром, сражающимся с нечистью в мрачном и жестоком фэнтезийном мире. По сравнению с первыми частями игры в Legacy of Kain: Soul Reaver 2 разработчики заметно подтянули графику, а уровни стали заметно проработаннее. Игра вышла осенью 2001 года на PlayStation 2, а всего лишь месяц спустя — на ПК, и стала одной из первых мультиплатформенных игр, разрабатываемых сразу как для ПК, так и для консолей.

Shadow Warrior

Shadow Warrior — классический ПК-шутер, вышедший в 1997 году, в котором много жестокости и крови, а сюжет прост, как три копейки. Вам предстоит играть за ниндзя Ло Ванга, пошедшего против своего босса, уничтожая с помощью разнообразного арсенала орды монстров, демонов и других нидзя. Графика игры напоминает Duke Nukem 3D, но движок игры позволяет перемещаться не только в горизонтальных локациях, но и подниматься по лестницам и использовать средства передвижения. Для запуска на современных операционных системах стоит использовать ремастер Shadow Warrior Classic Redux, а то, что у истории Ло Ванга есть огромный потенциал, подтверждает перезапуск игры в 2013 году, а также выход продолжения Shadow Warrior 2 в 2016 году и Shadow Warrior 3 в 2022 году.

Hitman: Codename 47

Выход игры Hitman: Codename 47 в 2000 году произвел фурор среди геймеров. Если раньше в стелс-экшены играли немногие, так как это было довольно скучным занятием, то в Hitman: Codename 47 все изменилось. Вас уже не заставляли постоянно прятаться и изменять внешность и, если было желание, можно было пойти на врагов напролом с автоматом в руках, но игра все же не поощряла такой способ прохождения и штрафовала за убийство свидетелей. Но главным в Hitman: Codename 47 было то, что на лысый киллер мог проходить уровни совершенно разными способами, с разным оружием и подручными средствами.

Это очень повышало реиграбельность и в свое время я прошел эту игру вдоль и поперек, переигрывая отдельные уровни много раз. Игра дала старт целой франшизе, но Hitman: Codename 47 в 2023 году — игра, которую не часто перепроходят даже ретрогеймеры, ведь управление и инвентарь в ней не самый удобный. Если с управлением и механиками игры разработчики, IO Interactive, в первой части только искали формулу идеального стелс-экшена, то вот графика у Hitman: Codename 47 для 2000 года была очень хороша.

Command & Conquer: Renegade

Думаю, прочитав название следующей игры, вы подумали, что это ошибка и среди шутеров затесалась стратегия, но нет, игра Command & Conquer: Renegade, вышедшая в 2002 году, это шутер, действие которого происходит в мире Command & Conquer. В игре доступно большое количество оружия, в том числе и для скрытного устранения врагов, а самая мощная пушка способна уничтожить врагов сразу на большой площади.

Игрок выступает за Глобальный Совет Безопасности или ГСБ и борется с противниками из Братства НОД и «Чёрной Руки», которые представлены не только пехотой, но и техникой, и даже боссами. В игре 12 миссий, которые займут около 9-10 часов прохождения, но главной фишкой Command & Conquer: Renegade был мультиплеерный режим, который, к сожалению, не взлетел. А жаль, ведь мы могли получить достойного конкурента играм серии Unreal Tournament и

Battlefield.

Большинство игр из сегодняшнего блога требовали очень мощного компьютера в свое время, и я помню, что именно то, что я не мог нормально играть в Hitman: Codename 47, подтолкнуло меня купить видеокарту помощнее. Сегодня же, чтобы окунуться в ретрогейминг и пройти хиты прошлых лет, достаточно самого бюджетного процессора с двумя ядрами и встроенной графикой, например

Athlon 220GE или Athlon 3000G. А стоящий чуть дороже четырехъядерный Ryzen 5 2400G с графикой Radeon RX Vega 11 способен с комфортом тянуть игры до 2015 года выпуска.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого блога вам понравились больше других в свое время?

