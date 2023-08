За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Олдскульные шутеры и игры жанра экшен сегодня воспринимаются как эталон того, как нужно делать захватывающие игры. В прошлом блоге мы разобрали их основные преимущества перед новыми играми, которые часто разочаровывают игроков — сложный геймплей, бросавший вызов игроку, отсутствие лишних деталей, отвлекающих от прохождения и динамичный игровой процесс, который не дает заскучать. А также брутальность и отсутствие "повестки", которая уже настолько надоела геймерам, что просто обваливает продажи игр и фильмов, в которых делается упор на "разнообразие" персонажей.

Конечно нельзя сказать, что тогда выпускали одни хиты, но игры тех лет прошли через сито времени — 20 с лишним лет, это огромный срок для того, чтобы забыть множество провальных игр, которых сегодня не сразу вспомнят и олдфаги. А те старые хиты, которые мы помним, воспринимаются через призму ностальгии и это мощнейшей средство, способное радикально изменить восприятие игры. Запуская старую любимую игру, в которую провели много часов в детстве, мы не замечаем ни устаревшей графики, ни проблем с геймплеем.

Забавно, что иногда эти ощущения настолько сильны, что геймеры приносят в жертву современные хиты, но снова и снова проходят хиты прошлых лет. Я, к примеру, все никак не начну проходить

Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla и God of War, ради которых собрал компьютер с дорогущей видеокартой GeForce RTX 3060 и процессором Ryzen 5 5600X. Зато в очередной раз успел за это время пройти на новом ПК экшены Heavy Metal: F.A.K.K.2, Half-Life и Hitman: Codename 47 и, конечно же, несколько старых RPG и стратегий — эти жанры для меня давно стали главными.

И сегодня я подобрал еще десяток экшенов прошлых лет, которые не оставят равнодушным ни одного геймера, который начал свою игровую карьеру в конце 1990-х и начале нулевых годов. И, надеюсь, читатели простят меня, если среди них будут не только шутеры, но и другие игры жанра экшен, например, слешеры, которые просто нельзя не упомянуть в этой подборке.

Heavy Metal: F.A.K.K.2

Игра Heavy Metal: F.A.K.K.2, созданная на движке Quake III Arena, вышла в 2000 году и на тот момент поражала шикарной графикой. Которая вместе с грамотным дизайном уровней и интересным игровым миром из вселенной Heavy Metal, давно развивающимся в комиксах и мультфильмах, сделала эту игру хитом. Но самая запоминающаяся фишка игры — главная героиня, спортивная и сексуальная Джулия, за которую вам и придется играть, истребляя захватчиков родной планеты.

В те годы Джулии прочили судьбу Лары Крофт, но слава ее быстро померкла, так как игру почему-то весьма прохладно приняли игровые журналисты. В Heavy Metal: F.A.K.K.2 было много видов разного оружия: холодное, метательное, огнестрельное, щиты, взрывчатка, а помогали выжить волшебные напитки. Не давали заскучать и разнообразные монстры вместе с боссами, некоторые из них были очень тяжелы даже на нормальном уровне сложности.

Project I.G.I.: I’m Going In

А если вам нужна игра посерьезнее и гораздо более реалистичнее, то попробуйте тактический шутер Project I.G.I.: I’m Going In, вышедший в 2000 году. Это довольно сложный тактический шутер, который невозможно пробежать с пулеметом наперевес, в нем вам предстоит планировать свои действия и действовать осторожно. В игре много аутентического оружия, а пройти уровень можно разными способами, что дает высокую вариативность прохождения. Графика игры уже довольно устарела, но ее можно подтянуть модами или вовсе пройти все уровни на современном движке. В 2021 году энтузиаст воссоздал все уровни Project I.G.I.: I’m Going In при помощи редактора карт в Far Cry 5.

Rune

Ища информацию о слешере Rune, одной из моих самых любимых старых игр, я наткнулся на ее довольно низкие оценки на Metacritic, составляющие всего 53 балла из 100. И подумал — хорошо, что 20 лет назад мы проходили игры, не зная об оценках игровых журналистов и ориентируясь только на свои ощущения. Из-за этого у геймеров тех лет не было ни завышенных ожиданий, заканчивающихся разочарованием, ни пропущенных хитов, которые по каким-то причинам не понравились игровым журналистам, но обрели народную любовь.

Rune — пример одной из таких игр, которую утопили в критике игровые журналисты, но чей пользовательский рейтинг в Steam, где она есть под названием Rune Classic, составляет сегодня аж 91%. Мрачная атмосфера, суровый викинг, сражающийся с ордами монстров, и отличная для тех лет графика, использующая движок Unreal Engine — хороший повод провести в Rune несколько вечеров.

Delta Force

В 1998 году на ПК еще не было игр серий Medal of Honor или Call of Duty, и на этом поприще пробовали себя многие разработчики шутеров. Например, компания NovaLogic выпустила тактический шутер Delta Force, ставший первым в серии из 10 игр, про которые сегодня помнят только олдфаги. В игре было 40 миссий в разных регионах, на довольно обширных картах под открытым небом. Перед началом миссии вы могли выбрать оружие, с которым будете ее проходить — делая упор на снайперский или ближний бой.

Blood II: The Chosen

Игру Blood II: The Chosen, сиквел знаменитой Blood, вышедшую в 1998 году, тоже весьма много критиковали в момент выхода. Игре досталось за баги и однообразие, но, нужно учитывать, что тогда ее сравнивали с великолепной предшественницей, а если воспринимать Blood II: The Chosen просто как динамичный и кровавый шутер на пару вечеров — то игра очень и очень неплоха. Тем более, что баги пофиксили, а многие огрехи геймплея исправили в аддоне Blood II: The Nightmare Levels, вышедшем в 1999 году и именно с него стоит начинать знакомство с игрой. Фанаты сделали для игры новые текстуры высоких разрешений, поддержку широкоформатных разрешений и возможность запуска на современных системах.

Clive Barker's Undying

Clive Barker's Undying — захватывающий мистический хоррор, вышедший в 2001 году. В нем вам предстоит бороться с нежитью в огромном мрачном особняке, расположенным в Ирландии, а время действия игры — начало XX века. Арсенал у героя небольшой, но учитывая, что он может брать в руки сразу два различных оружия, а еще дополнять это экстрасенсорными способностями — большего и не нужно. Clive Barker's Undying выделяется на фоне остальных шутеров тщательно проработанной историей, ведь в ее разработке участвовал знаменитый автор романов ужасов и режиссёр Клайв Баркер. Игра получила очень высокие оценки игровой прессы, а вот в продаже провалилась — видимо игроки были еще не готовы к подобным играм. Но вклад Clive Barker's Undying в игровую индустрию оказался очень значительным и многие особенности этой игры потом были заимствованы в других хоррор хитах.

Soldier of Fortune

Soldier of Fortune — еще один тактический шутер от первого лица, вышедший в 2000 году, которых в те годы был явный переизбыток. В нем вам предстоит бороться с террористами и спасать заложников в различных миссиях, выбирая перед ними нужное оружие и снаряжение. Но главная изюминка игры — в уникальном поведении противников, совершенно по-человечески реагирующих на попадания пуль в различные части тела. После попадания, к примеру, в ногу, противник полностью утрачивал способность к сопротивлению, прыгая на здоровой ноге, а раненную руку хватал здоровой рукой, роняя оружие на пол. Хороший пример того, на что способны даже древние игровые движки, если потратить на игру достаточно сил и средств, но такие мелочи крайне редко реализуют в играх, даже современных.

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver — замечательный экшен с упором на холодное оружие, вышедший в 1999 году и заметно опередивший свое время. Красивая графика, мрачная готическая атмосфера, модная в то время вампирская "тема", возможность использовать в бою подручные средства и предметы окружения — в 1999 году все это было в новинку. Добавьте к этому возможность перехода между материальным и духовным миром, сбор душ и рост героя в своих способностях, и вы поймете, что этой игре остро требуется переиздание.

The Operative: No One Lives Forever

The Operative: No One Lives Forever — шпионский боевик с элементами стелса, вышедший в 2000 году. Игра выделяется среди массы шутеров потрясающе переданной атмосферой 60-х годов прошлого века и отличным сюжетом, полного искрометного юмора и отсылок к знаменитым фильмам и сериалам про шпионов. В игре много видов традиционного оружия, но есть и шпионские гаджеты, замаскированные под обычные предметы, например, губная помада, становящаяся гранатой, духи — пульверизатор со снотворным, очки-фотоаппарат для поиска улик и обнаружения мин. Особенно забавными выглядят порошок для удаления трупов и робот-пудель для нейтрализации сторожевых собак.

SiN

SiN — классический шутер на движке Quake 2, вышедший в 1998 году и почти сразу провалившийся в продажах из-за сырости и багов. И игроков тех лет можно понять, ведь даже загрузочные икраны между уровнями или после гибели персонажа в SiN занимали больше минуты. И если вы пропустили эту игру в свое время, вполне можно вернуться к ней в 2023 году, когда все проблемы давно исправлены и даже выпущен неплохой сиквел — SiN Episodes: Emergence. SiN — это футуристический боевик с ураганной динамикой, в котором вам предстоит бороться с алчными корпорациями, готовыми пожертвовать сотнями тысяч жизней ради прибыли.

В этой игре вам не придется решать головоломки, использовать стелс или планировать сложную миссию на огромной карте — это простой коридорный боевик в лучших традициях Quake 2 и Half-Life, где от вас требуется истреблять множество врагов, продвигаясь по захватывающему сюжету. По моему мнению, именно такие шутеры позволяют получить больше всего положительных эмоций от прохождения, ведь если мы захотим более сложного игрового процесса, заставляющего думать, то выберем стратегии и RPG.

Пишите в комментарии, а какие игры из этого списка вы прошли?

