Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о том, почему я вряд ли буду в будущем покупать для игр видеокарты сверхбюджетного, бюджетного, начального среднего, среднего и продвинутого среднего сегментов. Мой минимум теперь – это субфлагманский сегмент. В качестве примера могу привести NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или RTX 4080, ну или их Super-версии. Вообще, в качестве минимального для себя варианта при сборке ПК я рассматривал покупку RTX 4080, но в итоге взял в феврале прошлого года RTX 4090 всего за 130 тысяч рублей на Озоне. В качестве продавца выступал казахстанский филиал самого маркетплейса. Я даже писал в поддержку, чтобы уточнить, действительно ли это Озон, а не мошенники. Получив подтверждение, сделал заказ. Карта пришла в заводской пленке – вскрыл в ПВЗ под камерами, осмотрел, забрал. Каких-либо проблем за почти год эксплуатации в связке с процессором Intel Core i7-13700KF обнаружено не было. Но хватит предисловий, пора начинать. Сразу предупрежу, что в статье будут истории из жизни и рассуждения – если вам это не интересно, пролистывайте.

Играть на настройках ниже высоких и с просадками FPS ниже 60 – сомнительное удовольствие

Когда-то я был школьником и играл в The Elder Scrolls 3: Morrowind и Star Wars: Knights of the Old Republic, используя процессор Pentium 4 и видеокарту NVIDIA GeForce FX 5200 со 128 мегабайтами видеопамяти. От некоторых магических эффектов в Morrowind или от сглаживания в SW: KotOR частота смены кадров резко падала и играть становилось некомфортно – и это в разрешении 1024x768. А когда вышла четвертая часть «Древних свитков», TES 4: Oblivion, FX 5200 и вовсе превратилась в тыкву – играть было невозможно даже на минимальных настройках. Тогда я попросил у родителей GeForce 7600 GS. Но даже с ней в локациях с большим количеством персонажей все было плохо. Удовольствия такой гейминг не доставлял, поэтому я забросил Oblivion и стал проходить менее требовательные игры.

Вернулся к отложенным играм я в 2011 году, когда, заработав на торговле в онлайн-играх, купил себе хороший игровой ПК. Конфигурация была такая: Intel Core i5-2500K, NVIDIA GeForce GTX 570, 4 гигабайта памяти, к которым я быстро добавил еще 4. А вот SSD не покупал еще несколько лет, обходясь жесткими дисками. А зря. Но суть не в этом. Суть в том, что с производительной сборкой гейминг действительно приносит удовольствие. Я никогда не понимал людей, которые проходят игры на минимальных настройках, с тормозами или на ютубе. Если ты еще ребенок и не можешь заработать денег на хороший ПК – окей. Но если ты взрослый, и тебе нравятся компьютерные игры, то что в оффлайне, что в онлайне есть масса способов заработка.

К хорошему быстро привыкаешь

Я привык играть в любые проекты с высоким FPS, и когда вышли сначала Dragon Age: Inquisition, а потом The Witcher 3: Wild Hunt, понял, что мне нужна новая видеокарта. Выбор пал на GTX 970. Сейчас я понимаю, что стоило сразу брать GTX 980 Ti – деньги были, но я не хотел тратить больше 30 тысяч. Вообще, при покупке каких-либо устройств я иногда жалел о том, что сэкономил, но никогда – о том, что переплатил. Две лучшие в моей жизни покупки – это RTX 4090 и мощный мобильный кондиционер, который позволил забыть о любой жаре. Мобильный – потому что я снимаю квартиру.

К максимальным, или, как минимум, высоким графическим настройкам, а также комфортному FPS быстро привыкаешь. Это все равно что ездить на «девятке» или «четырке», а потом пересесть на «Камри» или вообще на «Туарег». Пересаживаться обратно уже не захочется. Субфлагманские и флагманские видеокарты со временем становятся все дороже, но мне не жалко отдавать за них деньги. Потому что та же GTX 980 Ti или GTX 1080 Ti не позволяла с комфортом играть в 4K в актуальные проекты. А RTX 4090 позволяет, хотя я предпочитаю QuadHD и побольше FPS. Со временем мы придем к тому, что RTX 6090 или RTX 7090 позволит играть в 4K уже не с 60+, а со 120+ FPS. И это будет круто. А может, к тому времени мы будем больше играть уже в VR-очках с разрешением 4K на каждый глаз и 200+ FPS с просадками не ниже 120. Все-таки скоро выходит гарнитура смешанной реальности от Apple, поэтому контента для VR/AR должно стать значительно больше. Так вот – я не жалею о 130 тысячах, потраченных на RTX 4090. Если бы существовала RTX 4090 Ti, я купил бы ее. Графика в Cyberpunk 2077 на максималках с трассировкой лучей шикарна, как и в Horizon Zero Dawn. А в Path of Exile наконец-то прекратились просадки FPS даже если на экране творится ад из-за присутствия в поле зрения десятков кастующих мобов и сотен стрел и магических снарядов.

Конкурентоспособный специалист способен заработать на свои хобби

Также хочу сказать, что обстоятельства бывают разными, но, по моему мнению, даже в не самых благоприятных условиях, например, при высокой инфляции, когда национальная валюта слабеет, человек, хорошо разбирающийся в своей профессиональной сфере, как правило, способен обеспечить не только удовлетворение своих основных потребностей, но и свои хобби. По образованию я – специалист по маркетингу, но, хотя университет дал мне некоторые полезные знания, самообразование сыграло в моей жизни гораздо более значимую роль.

Сейчас я веду два Youtube-канала – о гаджетах и об играх, а еще пишу новости и статьи. При этом мне не надо рано вставать и идти или ехать на работу, нет и никакого графика, только редкие дедлайны. На спорт и игры времени тоже хватает. Я успел и поторговать в разных играх аккаунтами, внутриигровой валютой и вещами, и позаниматься арбитражем трафика и SMM, и удаленно поработать таргетологом, и много чего еще. Если бы не получилось с блогингом – пошел бы учиться на QA, а временно мог бы да хоть даже и поработать курьером. А что, полезная профессия, да и физическая активность никому не мешала.

Напоследок хочу уточнить, что о своей профессиональной деятельности и конфигурации ПК я написал не для того, чтобы похвастаться. А чтобы дать совет – если вы хотите купить RTX 4090, а денег хватает только на RTX 3050, не бойтесь менять место работы и сферу деятельности или пробовать себя в дополнительной сфере помимо основной. Только не забывайте о необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай форс-мажора. При этом я не агитирую всех покупать топовое железо. Сам я заядлый, хардкорный геймер, поэтому для меня такое железо важно. А кто-то может играть изредка, но зато любить рыбалку или лыжи. Или автомобили. Тогда, вероятно, лучше вкладывать больше средств в них, а не в компьютер – решать вам. Главное – не сидите на одном месте работы по 20 лет, как в СССР, если ваши реальные доходы при этом падают. Хотя тут тоже решать вам.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему я вряд ли буду в будущем покупать видеокарты не из флагманского или субфлагманского сегментов, а также поделился некоторыми моментами из своей жизни. А какой графический ускоритель сейчас установлен в вашем ПК и насколько важно для вас играть в компьютерные игры на высоких или максимальных настройках и с комфортным FPS? Пишите в комментариях!

