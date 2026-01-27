Сайт Конференция
molexandr
Драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.86 поддерживает обновление ARC Raiders Headwind и новые игры
Две новые игры — это Arknights: Endfield и Highguard.

NVIDIA выпустила (PDF) новый графический драйвер GeForce Game Ready 591.86 WHQL с поддержкой обновления ARC Raiders под названием Headwind и двух совершенно новых игр, Arknights: Endfield и Highguard. Также в каждом выпуске улучшаются технологии, входящие в набор DLSS 4, расширяется совместимость. Стоит отметить, что ранее сегодня также обновился набор DLSS SDK, в репозитории на GitHub стала доступна версия под номером 310.5.3.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Новый драйвер должен устранить артефакты в игре Total War: Three Kingdoms, которые могли появиться на некоторых видеокартах NVIDIA при включении графической настройки Screen Space Reflections. Также исправили: проблемы с полосами на градиентах в режиме SDR при включённом автоматическом управлении цветом в Windows; зависания при включении ноутбуков ASUS G14, если используется режим ASUS Ultimate Mode.

#nvidia #видеокарты #драйверы
Источник: us.download.nvidia.com
