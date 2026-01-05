Ровно год назад Antarctic Wallet выглядел как любопытный эксперимент, в который не многие поверили. Но уже на тот момент он отлично работал и позволял практически бесшовно делать покупки во магазинах РФ, где есть оплата по QR-коду.

Спустя двенадцать месяцев можно уже говорить не о концепции, а о сформировавшемся продукте с живой аудиторией, работающими сценариями использования и понятным вектором развития. Сегодня расскажу о своем почти годичном опыте эксплуатации сервиса и новых функциях, которые появились недавно.

За этот год Antarctic Wallet заметно прибавил в функциональности. Если раньше сервис воспринимался в первую очередь как удобный способ потратить USDT, то сейчас это уже полноценная экосистема с разными инструментами – от платежей и переводов до будущих механик заработка. Причём развитие шло не скачками, а постепенно: новые функции добавлялись аккуратно, без поломки уже работающих сценариев.

Отдельного внимания заслуживает курс USDT. В период новогодних праздников команда подняла обменный курс и он стал практически равен доллару, а иногда даже выходил выгоднее. Для пользователей, которые регулярно тратят стейблкоины в быту, это достаточно важный момент. Когда курс адекватный, крипта перестаёт быть "чем-то на потом" и начинает использоваться здесь и сейчас для покупок, сервисов и повседневных расходов.







Личный опыт оплаты криптой за это время оказался только положительным, но были и некоторые незначительные нюансы. Например, недавно я хотел расплатиться Antarctic Wallet-ом в крупном сетевом магазине, но, поскольку интернет сейчас часто глушат, пришлось воспользоваться картой. С другой стороны, проблема решаема и во многих магазинах можно подключиться к их Wi-Fi сети. Да, это дольше, чем просто приложить карту, но если есть цель потратить USDT, вариант вполне рабочий. В остальном, когда интернет работает, платеж проходит очень быстро – буквально в течении 10-12 минут.

Ещё одним полезным шагом стал запуск отдельного Android-приложения Antarctic Wallet . Теперь сервис не привязан исключительно к Telegram и приложение доступно в Google Play, что заметно упрощает повседневное использование. Интерфейс стал более отзывчивым, операции выполняются быстрее, а доступ к основным функциям всегда под рукой.

Сильнее всего за год изменился раздел сервисов. Появилась возможность массовых переводов. Можно отправить крипту до ста получателям за одну операцию. Пока функция работает в сети TRC-20, но даже в таком виде она закрывает множество задач: выплаты, бонусы, переводы внутри сообществ и другое. Это особенно актуально для тех, кто работает с криптой не в одиночку, а в команде или с клиентами.

Существенно расширились и фиатные операции. Помимо привычного вывода средств на карту, оплаты мобильной связи и Steam, добавились переводы рублей по СБП на любой банк. Появилась и возможность оплачивать СБП-ссылки напрямую – полезная функция для сайтов и сервисов, где не выводится QR-код.

Но, пожалуй, самое интересное – это то, что ещё только готовится к запуску. В ближайшем будущем Antarctic Wallet планирует внедрить модель заработка P2C-агента. Суть проста: пользователь сможет предоставлять свою рублёвую ликвидность для оплаты покупок других людей и получать USDT с комиссии. По факту — это попытка децентрализовать платёжную инфраструктуру и превратить обычных пользователей в участников платёжного процесса.

Кроме того, команда планирует запуск карты для оплаты криптовалютой. Пока неизвестно, будет ли она физической или виртуальной, но сам факт движения в этом направлении говорит о том, что сервис не собирается останавливаться на достигнутом.