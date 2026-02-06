Оно способно производить импульсы продолжительностью 60 секунд

В Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане (провинция Шэньси, Китай) разработали компактное оборудование под названием TPG1000Cs, являющееся источником мощного микроволнового излучения. Как сообщает издание South China Morning Post, оно способно выдавать 20 гигаватт и непрерывно работать до 60 секунд (до 3 тысяч мощных импульсов за одну сессию), в то время как аналоги обычно ограничивались 3 секундами. Источник изображения: Северо-западный институт ядерных технологийСама система длиной 4 метра, а весом 5 тонн. Такие компактные размеры позволяют установить систему военные грузовики, корабли и самолёты. Помимо этого, есть техническая возможность для установки TPG1000Cs на спутники, что открывает потенциал применения в качестве космического оружия, к тому же, очень сложного для обнаружения. South China Morning Post акцентирует внимание на том, что микроволновое оружие подобной мощности способно нарушать работу спутников на низкой околоземной орбите или даже повреждать их электронику. Особенно это касается спутников Starlink, которые выведены компанией SpaceX и настораживают Китай из-за возможного применения в военных целях.