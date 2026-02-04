Она создаётся в рамках программы ERAM

Военно-воздушные силы США и компания Zone 5 Technologies подтвердили проведение боевых стрельб с использованием высокоточной крылатой ракеты Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), разрабатываемой в рамках программы Extended Range Attack Munitions (ERAM). Источник изображения: Zone 5 TechnologiesИспытания прошли на испытательном полигоне Эглин менее чем через 16 месяцев после старта разработки. В ходе испытаний ракета успешно поразила цель, воспроизведя взрыв боевой части. Присутствовавшие на испытаниях военные и разработчики с помощью специального оборудования получили все необходимые им данные для разработки новой, экономически эффективной и дальнобойной ударной системы. Источник изображения: ВВС США (Team Eglin Public Affairs)Руководитель отдела закупок вооружений бригадный генерал Роберт Лайонс отметил, что факт проведения боевых стрельб в такие короткие сроки подтверждает возможности США создавать эффективные возможности ракеты, соответствующие всем современным стандартам.

ERAM является концепцией недорогой высокоточной ракеты для ударов вглубь территорий. В настоящее время США официально не объявляли о закупках данной ракеты, но успели законтрактовать продажу иностранному государству сразу 3350 единиц.