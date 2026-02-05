Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
ЦОДы в России к 2042 могут начать потреблять до четверти всей производимой в стране электроэнергии
И никакими солнечными панелями и «ветряками» этот запрос не удовлетворить.

Последние годы мы наблюдаем даже не бум, а настоящую лихорадку, связанную с развитием «искусственного интеллекта» и нейросетей. Всё это великолепие потребляет постоянно растущие объёмы электроэнергии, не говоря уже о перекосе рынка компьютерных комплектующих, из-за которого оперативная память уже чуть ли не буквально на вес золота, и, очевидно, отрасль продолжит расти. А вместе с ней продолжит расти и нагрузка на электрогенерирующее оборудование.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, согласно анализу издания «Коммерсант» со ссылкой на прогноз регуляторов российского энергетического рынка, при сохранении текущих темпов роста к 2030 году центры обработки данных (ЦОДы, дата-центры) в России будут потреблять в общей сложности 2,5 ГВт электрической мощности, а к 2042 году и вовсе порядка 27% всей производимой в стране электроэнергии.

Причём, как уточняется, проблема заключается в излишней концентрации дата-центров в Москве, где растёт не только стоимость самой электроэнергии, но и стоимость подключения промышленных потребителей, не говоря уже об отсутствии избыточных мощностей. При этом вокруг столицы новые питающие её электростанции отнюдь не строятся.

На самом деле, в таких вещах прогнозировать на столь длительный период — дело крайне неблагодарное. Ведь и оборудование будет становиться более энергоэффективным, да и в целом, вероятно, нейролихорадка вполне может ослабнуть или же достигнуть своего пика.

#россия #технологии #искусственный интеллект #техника #экономика #наука #энергетика #нейросети
+
Написать комментарий (0)
