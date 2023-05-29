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В последнее время я начал задумываться о покупке нового компьютера. Есть желание сменить каждую деталь, поскольку моему процессору и видеокарте уже больше двух лет. Есть возможность, но пока нет уверенности в том, что покупка своевременная. Нужно привести автомобиль в товарный вид, вложив туда около 1000 баксов, а после продажи купить что-то уровня Jeep Compass. Не факт, что это будет именно такая машина, но в данном случае важно лишь то, что придётся доплатить тысяч 5-7, а значит с компьютером придётся до осени повременить. Или до зимы, как пойдёт.

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Так вот, было время, когда я работал в компьютерном магазине, а в итоге осталось много клиентов и знакомых, которые привыкли обращаться за советом, когда хотят собрать новую систему. На прошлой неделе выпала возможность укомплектовать новенький компьютер, а передо мной была поставлена задача: сделай как для себя. Бюджет был ограничен, но я в него удачно уложился. К сожалению, не в каждом магазине есть все комплектующие, которые я выбрал, но суть сводится к тому, что основные детали сходятся, а незначительные различия неважны. Если бы я сегодня покупал новый компьютер, то обратил бы внимание именно на такие компоненты. Давайте рассмотрим систему, которая вот уже несколько дней радует моего знакомого, а сам он не только получил действительно мощный игровой компьютер, но и не потратил напрасно ни одного рубля.

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Можете говорить что угодно, но я в качестве основы для игрового ПК выбрал Ryzen 7 5800X3D. Давайте перечислим основные причины. Прежде всего камень действительно быстрый и позволяет не думать о замене как минимум 3-4 года. Это большой плюс, который делает Ryzen 7 5800X3D крайне интересным. Также стоит отметить, что речь идёт о процессоре прошлого поколения, под который достаточно недорогих материнских плат. Ну а поскольку разгон был изначально исключён из пожеланий заказчика, то можно сэкономить буквально на всём. Скорее всего, если бы можно было взять видеокарту на 30 тысяч дороже, то я бы выбрал какой-то другой процессор, но у моего знакомого монитор с разрешением 1080р (у меня, кстати, 2К), поэтому он решил, что не будет переплачивать.

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К материнской плате я предъявлял несколько требований: во-первых, она должна иметь доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Во-вторых, стоимость должна быть не выше 100 долларов. ASRock B550M-HDV вписалась в систему идеально, поскольку основана на чипсете В550 и способна стабильно работать с процессором Ryzen 7 5800X3D. Благо сам камень лишён разгонного потенциала, а в итоге компьютер имеет все необходимые интерфейсы, что позволит в будущем установить на него более современный твердотельный накопитель. Скорее всего, себе я куплю другую материнскую плату, поскольку всё же планирую немного улучить работу компьютера за счёт оптимизации оперативной памяти, но мой знакомые заявил, что ничем подобным заниматься не планирует.

Ну а получив подобную информацию я решил не тратить зря деньги на скоростную ОЗУ, ограничившись Kingston Fury Beast Black. 2 линейки способны нормально работать, хотя и не имеют каких-то особенностей, выделяющих их из толпы аналогичных решений. Я уверен, что 16 Гб пока достаточно, поэтому не вижу основания для того, чтобы покупать 32 Гб оперативной памяти. Отмечу, что вы можете собрать аналогичную систему, но никто не принуждает вас точно следовать моим инструкциям. Хотите 64 Гб ОЗУ – почему бы и нет, самое главное, чтобы вы осознавали, что такое количество можно раскрыть только в некоторых рабочих задачах. Ну а поскольку мой знакомый замдиректора рекламного агентства, то ничего сложнее игр запускаться не будет. Собственно, для этого система и покупалась.

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Кстати, перед тем, как приступать к выбору комплектующих, я задал своему знакомому простой вопрос: «А ты точно уверен в том, что не хочешь купить игровую приставку?». Смотрите: PlayStation 5 стоит около 600 долларов, тогда как данная сборка предназначена исключительно для игр и обойдётся ощутимо дороже. Вот и получается, что выгоднее взять игровую приставку. Мой знакомый даже не стал изучать альтернативы, поскольку планирует качать игры с торрентов. Он заявил, что не хочет покупать игры по 70 баксов, ведь их можно получить бесплатно. Как вы уже поняли, я выбирал видеокарту под себя, поэтому решил взять Radeon RX 6750 XT. Пожалуй, это самое лучшее, что сегодня можно купить до 45 тысяч рублей. Больше ни я, ни мой знакомый тратить не готовы, ну а все конкуренты заметно хуже. Так, на 5 тысяч дешевле есть GeForce RTX 3060 Ti и за те же 45 тысяч GeForce RTX 4060 Ti. Обе имеют 8 Гб видеопамяти и совсем немного отличаются друг от друга по скорости. Брать GeForce RTX 3070 глупо, а в итоге именно Radeon RX 6750 XT я считаю самым правильным решением. Дело в том, что 8 Гб видеопамяти уже недостаточно для новинок последних лет, ну а требования растут. 12 Гб в самый раз, ну а поскольку разрешение дисплея в ближайшие годы у моего знакомого вряд ли выйдет за пределы 2К, то и смысла брать ничего мощнее не было.

Мой знакомый оказался жертвой рекламы, поэтому тут же заявил, что ему нужен твердотельный накопитель производства Samsung. Якобы, там очень качественная сборка и длительный период работы. Что же, я решил сэкономить клиенту немного денег, выбрав Kingston NV2. Начнём с того, что я не вижу никаких преимуществ у Samsung, а значит не понимаю, зачем платить больше. Ну а что до ресурса перезаписи, то здесь и вовсе всё выглядит любопытно. Выбранный мной SSD способен за свой жизненный цикл записать 640 Тб, что может показаться незначительным, ведь это всего 320 полных ёмкостей по 2 Тб. Вот только обычный пользователь не расходует в сутки больше 50 Гб. На самом деле реальные показатели намного меньше, ну а если взять в руки калькулятор, то можно сделать вывод, что наш Kingston NV2 продержится около 35 лет. При этом твердотельный накопитель имеет выгодную цену и указанные выше 2 Тб. Скорость максимальна для интерфейса PCIe 3.0, ну более новая версия для обычных потребителей сегодня явно излишня. Так как материнская плата позволяет в будущем докупить SSD с PCIe 4.0, то и провести апгрейд будет просто.

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Мощному игровому компьютеру нужен соответствующий блок питания. Можно было бы ограничиться мощностью до 700 Вт, но я решил взять с запасом, поскольку разница там была всего в 1000 рублей. DeepCool PK800D неплохо вписался с систему и будет работать тихо, не привлекая к себе внимания. Компьютер у моего знакомого стоит в небольшой отдельной комнате на 2 этаже, а значит шум не сильно будет беспокоить жену и детей, но в данном случае хотелось, чтобы и сам владелец не испытывал дискомфорта. Блок питания соответствует требования стандарта 80 PLUS Bronze, а значит сможет стать частью следующего компьютера, который появится на рабочем месте через несколько лет.

Мой знакомый решил выбрать корпус самостоятельно. Он взял большущий системный блок, доукомплектовав его несколькими дополнительными вентиляторами для забора воздуха. Я не уверен, что это оказало влияние на температурный режим, но в данном случае могу сказать: хозяин – барин. Если говорить обо мне, то я бы купил компактный 1STPLAYER INFINITE SPACE IS3 Black. Он небольшой, а значит его можно спрятать под столом. Если вас раздражает подсветка, просто отключите её, ну и при желании можно докинуть несколько дополнительных вентиляторов. Мне кажется, что и комплектного на 120-мм хватит, но финальное решение я оставляю за вами. Если подбить все выбранные комплектующие, то получится около 120 тысяч рублей. Хотелось бы меньше, но собрать скоростной игровой компьютер дешевле сегодня невозможно. Мой знакомый брал компьютер не в Регарде и заплатил наличными. В результате получил неплохую скидку, что позволило получить твердотельный накопитель бесплатно. Не всем так везёт, поэтому будем ориентироваться на всё те же 120 тысяч рублей.