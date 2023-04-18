За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наш спикер согласился ответить на вопросы по физической реабилитации и улучшению состояния здоровья с помощью различных упражнений.

реклама





- Расскажите немного о себе, как Вы пришли в спорт, какие трудности пришлось преодолеть?

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

- Меня зовут Мисюков Владимир, я специалист в области физической реабилитации. Стаж в медицине по специальности 14 лет.

Я занимаюсь следующими направлениями:

реклама

-Лечебная физическая культура.

-Кинезитерапия.

-Массаж.

-Бендинг.

реклама

-Закаливание.

-Правильное питание.

-Дыхательные практики.

-Развитие гибкости (йога).

реклама

-Медитации.

-Силовые тренировки на тренажерах и с собственным весом.

Я с детства начал заниматься хатха-йогой по книге, которую нашел в библиотеке. Мне было интересно заниматься познанием своего тела и многое я почерпнул из этой книги, попробовал сам на себе и многое получалось. В книге мне понравились дыхательные практики, задержка дыхания, вакуум и наули, я начал их изучать сам. Книгу, прочел от корки до корки, но без грамотного инструктора и помощника книга осталась до конца не разобрана. Она осталась позади, но потом я к ней вернулся, уже много лет спустя, прочел и изучил уже под другим взглядом, со стороны опыта уже полученного в работе реабилитации, и в личных практиках.

В спорт пришёл после йоги. Сначала меня брат тренировал карате. Старший брат меня тренировал дома и на улице, тренировал жестко, много нагружал, не давал спуску, но оно того стоило. Я увидел, как мой характер начал закаляться. Почувствовал, что мое тело подается нагрузке, развивается. В восьмом классе я стал ходить на рукопашный бой в школе. Там достаточно долго занимался, получил разряд по рукопашному бою, выступал на соревнованиях, но параллельно было получено и множество травм, которые в дальнейшем мне пришлось восстанавливать. Благодаря тому, что я пошел на на факультет физической культуры (специализация физической реабилитации), я начал погружаться в изучение восстановительных процессов организма, понял, что восстановить здоровье возможно, упражнениями, массажем и физиотерапией, а не только медикаментозным лечением и оперативным вмешательством, как это принято в медицине.

- Какие спортивные травмы Вы получали и как после них восстанавливались?

- Были множественные межпозвоночные грыжи и протрузии, надрыв крестообразных связок на обеих коленях, выбит большой палец на руке, трещина в запястье. Многие травмы были получены на тренировках по единоборствам (бокс, борьба, карате, рукопашный бой). Но были получены знания по кинезотерапии в процессе обучения, что помогло мне решить все мои проблемы с опорнодвигательным аппаратом. Полученные знания я до сих пор применяю и шлифую в практике своих тренировок и тренировок моих подопечных.

Была получен надрыв крестообразных связок на обеих ногах, был выбит большой палец на руке со смещением, так что я не мог его согнуть, и при прикосновении к нему “пробивал” очень больно нерв, до самого плеча. Одно время я не мог даже пошевелить этим пальцем.

С детства, у меня паховая грыжа. Врачи настоятельно рекомендовали делать операцию, но я до сих пор её не сделал. Я спокойно делаю различные упражнения на пресс и их периодически усложняю, постепенно повышая нагрузку, что благотворно влияет на мышцы пресса. Грыжи и протрузии меня не беспокоят, благодаря тому, что я развиваю мышцы спины с помощью различных упражнений кинезотерапии и йоги. В моих социальных площадках вы можете увидеть, как я делаю пресс на ролике стоя, как я делаю мостик из положения стоя (двадцать раз опускаюсь и поднимаюсь из положения стоя). Мои мышцы достаточно хорошо развиты и они справляются с нагрузкой, поэтому операция мне не нужна. Операцию я считаю крайней мерой, и если есть возможность ее избежать,то лучше ей воспользоваться.

Были множественные протрузии и грыжи по всему позвоночнику, когда я обследовался и делал снимки для военкомата, тогда много чего нашли. На тот период, я относительно мало тренировался. Запустил свой организм. Хотя тренировки были всегда в моей жизни, но были периоды, когда я по несколько месяцев их пропускал, когда было просто некогда или лень посещать тренировки. Тренировки носили несистемный характер, поскольку у меня не было конкретной цели, например, подготовки к соревнованиям. Я занимался для себя, потому что мне было приятно заниматься спортом. Чаще всего я занимался без тренера или с тренерами у которых не было на меня конкретного плана. Качество тренировок падало. В такой ситуации я мало выкладывался, допускал много ошибок и тренировки стали малоэффективны.

У меня жутко болели колени, в какой-то период жизни у меня было много птиц, я ухаживал за ними стоя на коленях, на холодном балконе. Активизировались и сопутствующие проблемы с коленями, полученные во время единоборств, они развились в жуткие боли в коленях, в итоге я не мог их просто сгибать без боли. Я не ставил диагноза, но было ощущение, будто бы нож вставляют сзади в колено и проворачивают. Часто у меня клинили сухожилия. Я только и мог ударом руки расслабить и выбить то напряжение, что появлялось спонтанно в коленях, чтобы отпустило ногу, причём это могло происходить во время засыпания и во время тренировок, работы, ходьбы. Я мучился достаточно долго с этим, пока не решил восстанавливаться с помощью кинезитерапии и йоги.

Ещё за период пропуска тренировок, у меня развилась такая слабость сосудов шейного отдела мозга, что было просто невозможно запрыгнуть на турник. В тот момент я работал в диагностическом центре на Ленина. В один из дней я решил потренироваться. Запрыгнул на турник, повис на руках и мои мышцы трапеции зажали шейный отдел. Я потерял сознание и упал вниз, не ударился, травму не получил, но я потерял сознание на долю секунды и понял, что я полностью не готов к таким тренировкам. Я оказался не подготовлен к физическим нагрузкам. Все мои предыдущие успехи сошли на нет, а по состоянию здоровья я был хуже даже некоторых моих клиентов на тот момент. Я попробовал еще пару раз, результат был аналогичен. Я понял, что пора двигаться самому, тренироваться, развиваться. Я начал делать упражнения для шеи из кинезитерапии близкие методике С.М. Бубновского. На тот момент я писал диссертацию. Понял, что надо применять то, о чём я пишу на себе, а не только на моих группах клиентов. Когда я писал диссертацию, я это понял, что есть этапы реабилитации и их очень важно соблюдать.

В работе с клиентами, я выделяю несколько этапов реабилитации. Сначала надо постепенно восстанавливаться до нормы. Это первый этап реабилитации. Потом закрепиться в этом состоянии. Что требует продолжительного времени и очень индивидуально. Вы должны почувствовать себя нормальным человеком, что можете делать обычные простые движения, как и все, потому что у каждого есть своя слабая сторона, кто-то не может висеть, кто-то не может нормально присесть, у кого-то колени болят и есть боли в пояснице. Когда все эти мелкие, а то и не мелкие проблемы уйдут, человек может себя почувствовать достаточно здоровым, и вот этот период очень важен. Его надо закрепить. А зачастую люди, не испытывая боль, думают, что они полностью выздоровели и их ничего не будет больше беспокоить. Они прекращают тренировки, в связи с этим боль возвращается в их привычный образ жизни, и не до конца решённые проблемы тоже возвращаются. После этого человек становится психологически подавлен. Он возмущён - как же так, я столько тренировался? Если вы думаете, что результат будет сохраняться без тренировок, то на самом деле нет.

Следующим этапом является постановка целей, кто-то хочет на шпагат сесть, кто-то хочет больше вес поднять, мышцы какие-то укрепить, проработать. В общем развитие уже ближе к спортивному, но всё равно с сохранением реабилитационной методики и уже третьим этапом может стать постановка каких-то спортивных целей. Часто приходят ко мне ребята спортсмены, которые раньше занимались футболом, баскетболом или какими-то другими видами спорта, и в связи с травмой, они вынуждены просто прекратить тренировки, поскольку врач запретил бегать и приседать. Но мы все хотим заниматься и развиваться, получать от тренировок не только физическое, но и психологическое удовольствие, поэтому важным этапом бывает и возвращение в спорт, что требует большей усидчивости, большей работы, и человек со временем вполне может вернуться, к примеру, на езду на лыжах, даже при поврежденных коленях.

Кстати о коленях, у меня были надрывы крестообразных связок на обеих ногах. Я получил травму во время тренировки, и я восстановился настолько, что научился делать упражнения, которые не мог делать ранее. В описании к упражнениям, которые я делаю сейчас из йоги, написано, что нельзя их делать людям, имеющим проблемы с коленями. Но мои колени пришли в прекрасную форму, и я делаю эти упражнения с легкостью, развиваюсь в этих упражнениях, и ставлю цели о дальнейшем их развитии и углублении. А человек с больными коленями, например, как у меня, скорее всего скажет: «Я никогда этого не сделаю». Но из личного опыта, я могу сказать, что это возможно и вполне реально, но следует систематически и регулярно тренироваться, делать определенные упражнения. По крайней мере восстановить себя до нормы может каждый, чтобы боль не беспокоила и ушла из вашей жизни.

- Расскажите подробнее про Ваше образование, почему оно именно такое? Какие нюансы кроются за общепринятыми названиями?

- Я заканчивал «Ставропольский Государственный Университет», имею диплом, специалиста по физической культуре и спорту. Ещё были медицинский колледж «Авиценна», в нём получил диплом медицинского брата по ЛФК и массажу. Потом был «Ставропольский Институт дополнительного профессионального образования», от него имею сертификат специалиста по лечебной физкультуре.

Было и дополнительное образование, например, есть сертификаты «ЛФК и массаж» и «Физическая реабилитация», удостоверение по программе «Лечебная физкультура». Есть сертификат массажиста. Какое-то время я работал массажистом в салоне красоты. Плюс я занимался йогой, боевым самбо, боксом, карате. Благодаря полученному опыту в реабилитации не только укрепил свой организм, но и много лет помогаю людям разных возрастов обрести крепкое здоровье и забыть о проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Уточню по образованию, оно у меня высшее в области физической культуры и спорта, специализация физическая реабилитация, это педагогическое образование. Далее я пошел в аспирантуру и закончил аспирантуру, моя диссертация написана и дошла до предзащиты, но по личным мотивам я пока не защитился. У меня написано много научных статей для диссертации, с которыми можно ознакомиться в научной библиотеке или по запросу у меня.

Еще по поводу образования, когда я поступал на факультет физической культуры, я занимался боксом и рукопашным боем. На тот момент я хотел быть просто тренером боксу или рукопашному бою. Я попал по недобору, на физическую реабилитацию, это было достаточно новая специальность и туда просто никто не хотел идти. Меня туда записали насильно, я начал расспрашивать преподавателей, изучать, что же это такое - физическая реабилитация, чем она отличается просто от специалиста по физической культуре и спорту. Мне объяснили, что я могу быть массажистом, могу работать в реабилитации, восстанавливать людей после различных заболеваний, также могу быть и педагогом в школе, могу в ВУЗе работать, могу вести тренировки любые абсолютно, имея определенный опыт конечно в этих видах спорта. И я понял, что у меня гораздо шире возможности, чем у обычного специалиста, я решил погружаться в освоение реабилитации и отлично отучился. Моя выпускная работа была посвящена остеартрозу тазобедренного сустава, в аспирантуре я эту тему развивал и углублял, достаточно хорошо в ней разобрался. Своим клиентам с артрозом тазобедренного сустава я дал достаточно много полезной информации, мы разработали отличную программу, которую в дальнейшем я планирую опубликовать в виде пособия или монографии, но на это нужны средства.

- Расскажите о своём опыте работы, с чем сталкивались, как решали возникающие проблемы.

- Когда я работал в медицинском учреждении и решил повышать квалификацию, меня отправили к педагогом, они мне сказали, что я не педагог, а медицинский работник. Меня отправили обратно, моя специальность на стыке двух специальностей, педагогики и медицины, сложность заключается в повышении квалификации. В общем, я начал тогда подбирать сам себе курсы, способы развития, очень много литературы есть в интернете. Я читаю каждый день книги, смотрю полезное видео, многое пробую на себе, изучаю различные практики, знакомлюсь с интересными людьми, и мы с моими клиентами обсуждаем их цели, подбираем соизмеримые им упражнения и тренировки. Люблю развиваться, сам занимаюсь йогой, кинезотерапией и силовыми направлениями, какой-то период времени, гнул гвозди, это направление называется Бёндинг (Bending), оно интересно в плане познания безграничных возможностей своего тела.









Супта вирасана

- Какие достижения у Вас и Ваших учеников? Чем Вы можете гордиться за прошедший 2022 год?

- Выполнял упражнения для шеи по 2-3 раза в день, делал их регулярно, постепенно увеличивая нагрузку и проблемы ушли (терял сознание в висе на турнике). На данный момент я в личных тренировках поставил рекорд - 20 минут в стойке на голове вниз головой, у меня есть видео на ютуб-канале.

Стойка на голове 2.0

Я поднимаю, блин, 20 килограмм в упряжи, тренажер для шеи специальный, 3 подхода по 20-25 повторений и делаю различные мостики, перевороты, вниз головой вишу, и могу даже на шее висеть, на петле Глиссона.





Петля Глиссона

Мой вес сейчас 73-75 килограмм. Считаю, что достаточно хорошо развилась шея. Не скажу, что она никогда меня не беспокоит, поскольку бывают и перегрузки, бывает психологическое напряжение, когда о чем-то переживаешь, это приводит к тонусу мышц шеи. Это требует своевременной адекватной терапии и реабилитации, поэтому, чтобы быть в норме, быть в хорошем состоянии, надо регулярно тренироваться, регулярно повышать свою силу. Поэтому забегу наперед, и отвечу на вопрос, как часто надо тренироваться, надо тренироваться регулярно. У здоровья нет выходных.

Чтобы отслеживать свои тренировки и не только, я начал вести 3 года назад дневник развития. “Систему плюсиков” позаимствовал у Мухтара Гусенгаджиева.





Об этом расскажу в отдельной статье. Но по сути это главное. Многим не хватает дисциплины. Мой дневник помогает дисциплинировать меня и систематизировать мое время, как рабочее, так и свободное. Помогает ставить цели и добиваться их. Таблицу я немного переработал для себя и каждый день веду дневник тренировок и саморазвития, в котором отслеживаю свои успехи. Я достаточно много прочитал литературы, посмотрел много полезных фильмов, книг по специальности и не только. Я смотрю, изучаю материалы по психологии, педагогике, биомеханике, анатомии, различные пособия и также по питанию. Я стал веганом, отказался от мучного, консервированного, мясного, рыбного, молочного, и прекрасно себя чувствую. У меня было достаточно много проблем с желудочно-кишечным трактом, с аллергией, и я решаю эти проблемы с помощью своего питания достаточно успешно.





Ещё я долго и успешно закаливаюсь, иммунитет стал просто шикарным, почти не болею. Если какие-то вирусы и попадают, то они достаточно быстро останавливаются в развитии. За предыдущие годы я много болел, у меня были и гнойный гайморит, который, кстати, тоже быстро вылечил с помощью различных методик.

Закаливания Ставрополь (20.01.21) - 9 °С

Правила, которыми я пользуюсь с 01.01.2020 (ссылка кликабельна).

По поводу успехов моих подопечных, многим людям я помог справиться с их проблемами. Это боли в различных суставах, восстановление при межпозвоночных грыжах различных отделов позвоночника, протрузии, остеохондроз и просто укрепление мышечного корсета. Грамотно составленные тренировки помогают созданию положительных эмоций, что всегда актуально. Мы на работе не только с телом работаем, но и душой, важно поднять эмоциональный фон человека, зачастую ему не хватает положительных эмоции и в зале он точно их может получить. Тем более, когда есть суставные проблемы, человек ими загружен, реабилитолог помогает и физически и морально. Человек чувствует себя ничем не хуже других, и лучше себя прошлого. Мы стараемся в процессе наших тренировок развить себя, чтобы можно было почувствовать разницу с прежним эмоциональным фоном.

Когда ко мне приходят люди с желанием похудеть, то получается достичь положительного результата именно с теми, кто готов меняться, кто готов изменить свой привычный режим и постепенно менять свой образ жизни в лучшую сторону.

Иногда люди приходят ко мне за развитием гибкости. Я достаточно много занимаюсь йогой, развиваю гибкость своего тела, выкладываю свои успехи в соцсетях, люди видят, как у меня получается и хотят также. В этом помогаю им тоже. Кто-то хочет сесть на шпагат. Кто-то хочет стать просто более гибким и здоровым. Это вполне возможно сделать в любом возрасте. Есть хорошие положительные результаты подопечных от мала до велика, от 8 лет до 60 и старше.

Часто люди приходят с проблемами в плечевых суставах. На данный момент малая подвижность наблюдается у многих, сидячий образ жизни, офисная работа, и люди просто руку выше плечевого пояса не понимают. Поскольку всё находится перед вами на столе, за рулем, телефон гаджеты все перед вами, перед лицом. Но наши суставы, рассчитанные на большую амплитуду. Многие люди даже не могут свой вес выдержать на перекладине, из-за слабости кистей, из-за нетренированности плечевых суставов. И развиваются сильные контрактуры (тугоподвижность). Во время тренировок я помогаю людям решить эту проблему, чтобы человек чувствовал себя уверенно и мог спокойно висеть, выполнять упражнения как раньше в юности. У молодежи кстати, тоже не у всех получается висеть, не говоря уже о подтягиваниях на перекладине для юношей. Многие из моих клиентов научились подтягиваться, что очень полезно для мышц спины, учитывая нынешнюю картину гиподинамии у молодежи.

Ещё люди приходят заниматься ко мне со слабыми нижними конечностями, и считают, что проходя в день 10 000 шагов, они полностью выполняют норму по двигательной активности и можно себе позволить что-то лишнее в еде (не ограничивать себя диетами). Думают, что можно себе сделать послабление в физической активности, например, поехать за хлебом на машине или поехать на лифте, а не подняться пешком. Но на самом деле при ходьбе на вертикальных ногах колени почти не сгибаются. Люди живут в городе, где почти нет перепадов высоты, дорожки прямые, ездят на эскалаторе в торговых центрах. А колени при таких движениях не работают в должном объеме, который заложен природой от рождения. Наши суставы должны работать в полной амплитуде и под физической нагрузкой, должен быть запас двигательной активности, человек должен пропотеть во время тренировки, должна работать лимфатическая система. Поэтому надо тренировать ноги! Зачастую люди в возрасте очень боятся зимой выходить на улицу, боясь подскользнуться на гололёде. Наши тренировки помогают укрепить ноги настолько, что люди могут спокойно ходить и чувствовать себя уверенно.

- С чего начинать новичку? Как на этот путь влияют ранее полученные травмы и ограничения по здоровью? (Все упражнения рекомендуется делать только с персональным тренером. Помните, что Ваше здоровье бесценно и экономить на нём не стоит!).

- Новичкам нужно начинать с постановки цели, надо понять, что ты хочешь от тренировок и в зависимости от целей, найти себе специалиста. Если человек хочет попасть ко мне на тренировку, то стоит сделать снимки, пойти к неврологу или другому профильному специалисту, который даст рекомендации по реабилитации. Надо поставить точный диагноз, чтобы выяснить, с чем мы должны работать с клиентом. Я как реабилитолог, должен знать какая проблема. Если человек приходит и говорит, что у него просто болит сустав, и он не знает почему, мы можем долго гадать, но когда стоит точный диагноз, тогда программу реабилитации гораздо легче расписать, и она будет намного точнее, чем построенная на догадках и на необъективных словах.

В принципе, в лечебной физической культуре и кинезотерапии противопоказаний нет как таковых. Я занимаюсь с детьми от 7-8 лет и старше, мужчинами, женщинами, пожилыми людьми. Мы решаем различные их проблемы со здоровьем, работаем с шейным и грудным отделами, ногами, тренируем все группы мышц за тренировку. Всегда есть чем заняться, мышц и суставов много, наши тренировки направлены на постепенное увеличение амплитуды движения суставов, постепенное наращивание рабочих весов. Изначально мы проводим тест, смотрим, какие упражнения получаются, что человек может делать, и обязательно смотрим его слабые стороны, что не получается и, что вызывает дискомфорт, какие мышцы слабые, какие суставы зажатые или имеется тугоподвижность.

В нашу программу входят тренировки в тренажерном зале по лечебной методики кинезотерапии и суставная партерная гимнастика, которую мы выполняем на гимнастических ковриках. Почему называется партерная, потому что упражнения мы выполняем преимущественно стоя на коленях, лежа на боку, на животе или на спине, то есть в партере, как это делают борцы, когда борются. Когда у человека есть лишний вес или слабые суставы и мышцы, мы делаем в партере упражнения, чтобы снять нагрузку с суставов, тем самым человек учится сначала легким движениям с облегченной нагрузкой, с меньшим углом воздействия, и также на тренажерах, когда мы выполняем, мы начинаем с минимальных весов. Но опять же, эти веса должны работать, это не совсем минимальный вес, который человек не чувствует, а тот вес, с которым человек может выполнять упражнение правильно. Чтобы чувствовать мышцы, которые работают в этом упражнении, но вес должен быть небольшой, с которым человек может выполнить 10-12 повторений.





Будь примером для детей





- Какие трудности испытывают ваши ученики? И какие самые распространённые и наиболее опасные ошибки совершаемые новичками при самостоятельной реабилитации или в случае неопытного тренера?

- Одна из трудностей, с которой я сталкиваюсь в работе - это боль. Люди очень боятся боли, они боятся почувствовать её во время тренировок. Но боль на самом деле наш друг. Именно она помогает нам не переборщить при выполнении упражнений, это защитный механизм человеческого тела. Боль помогает нам восстанавливаться. Это обратная реакция организма на тренировки и раздражение, если человек не будет чувствовать боли, то у него будут притуплены рефлексы и он себя травмирует. Занимающийся запросто переборщит с нагрузкой, и процесс лечебных тренировок закончится новыми травмами и новыми осложнениями. С болью надо научиться работать.

Некоторые клиенты параллельно с тренировками кинезотерапии применяют медикаментозную терапию. Я не против этого, но медикаменты имеют множество противопоказаний, имеют и ряд отрицательных воздействий на внутренние органы. В своих тренировках я ни разу не применял обезболивающие, я всегда восстанавливался сам, потому что хотел чувствовать своё тело на каждом этапе тренировок, на каждом этапе реабилитации. Но есть люди, которые не могут переносить боль, выраженность болевого синдрома у них достаточно сильная, и я не против, когда они применяют обезболивающие до тренировки, чтобы тренировка прошла менее болезненно и более комфортных психологических условиях.

Одна из главных проблем работы с клиентами - это неграмотные рекомендации врачей, которые портят людям жизнь. Например, рекомендацией не поднимать больше 3 килограмм. Наш организм испытывает колоссальные нагрузки каждый день, даже сидя в телефоне шея испытывает нагрузку больше 40 килограмм, если вы сидите длительно в вашем гаджете. Наши стопы носят нас, наш вес - это больше 3 килограмм, в своих руках мы носим сумки с магазина или играем с детьми, и приходится их поднимать, поднимать коляску, на работе таже коробка с офисной бумагой или копировальная техника, всё выходит за пределы этих 3 килограмм.

Поэтому люди, которые чрезмерно боятся превышать норму в 3 килограмма приходят на тренировки и боятся поднять гантели большего веса. Есть сложность в работе с ними, приходится убеждать, подсказывать, объяснять и обучать работе с весом. На самом деле 3 килограмма - это совсем небольшой вес, мы все его ежедневно поднимаем. Просто надо научиться это делать грамотно. Нужно научиться правильно приседать и поднимать какой-то вес. В связи с тем, что мы все живём на Земле, на нас всех постоянно действует сила тяжести. Мы не можем исключить это физическое воздействие нашей планеты. Но мы можем натренировать себя так, чтобы наши внутренние резервы справлялись с этой нагрузкой, и мы не чувствовали дискомфорта.

Еще одна сложность, когда врачи говорят людям, что вам нельзя делать то или иное упражнение. Например, человек занимался в тренажерном зале, выполнял гиперэкстензию и на нём травмировался, появилась грыжа. И когда он приходит ко мне в зал, мы делаем подобное упражнение, но из кинезотерапии, и человек говорит, что он на подобном движении травмировал спину, и теперь не будет его делать. Но в нашем организме функция такого движения есть, мы должны прорабатывать различные углы выполнять разные упражнения, не исключая какие-то движения, получается, что мы не в полном объёме тренируемся, что-то пропускаем. Тогда организм будет не гармонично развит, и в любом случае останется слабая сторона, которая в дальнейшем проявится. На первых этапах реабилитации я подбираю индивидуальные движения, когда человек постепенно осваивает опасные для него движения. В дальнейшем мы подключаем всё новые и новые движения, чтобы освоить весь объём двигательных действий в суставе, тогда человек чувствует уверенность и выполняет уже всю реабилитационную программу.

Еще одна ошибка в реабилитации, когда люди зачастую сами себя ограничивают в движениях и бояться развития, бояться почувствовать боль, не хотят какие-то новые действия осваивать. Ещё с возрастом люди говорят, я уже стар для этого, я это не смогу сделать. А на самом деле человек даже этого не пробовал, а уже решает сам себя ограничить в двигательной активности, и сам себе рамки ставит. Из личных тренировок и опыта восстановления своего тела, скажу, что если бы я слушал врачей, то только бы и делал операции и восстанавливался от одной операции к другой. Я считаю, что каждый человек может восстановить себя полностью, но стоит это делать постепенно и под чутким руководством инструктора. Как понять, грамотный у вас инструктор или нет, посмотреть на его состояние, что он делает сам, тренируется ли, или как сапожник без сапог выглядит не спортивно и только лишь на словах может вам помочь. Есть конечно и исключения, но опять же, выбор всегда за вами. Я бы не пошел к специалисту, который не соответствует своим рекомендациям и лишь в теории “знает” как вам помочь.

Инструктору вы должны доверять, надо найти своего инструктора по темпераменту, по характеру. Поскольку не с каждым человеком получается сработаться. Есть некоторые люди, которые просто не хотят слышать и не хотят слушать. Они не доверяют ни врачам, ни инструкторам. Приходят просто чтобы отметиться, что в очередном месте ему ничем не помогли. Иногда ко мне приходят люди и говорят, я был в известных крупных клиниках, реабилитационных центрах, и у вас мне тоже не помогут. Такому человеку хочется сказать, а зачем вы тогда пришли? Зачем вы тратите своё время на полностью бесполезные упражнения, по вашему мнению? Важен положительный психологический настрой на восстановление, на реабилитацию, иначе результатов может и не быть, или они будут достаточно слабыми.

В процессе реабилитации важна также психологическая поддержка родных и близких, если они у вас есть. В связи с тем, что зачастую люди ко мне приходят с болью, им тяжело. Хорошо, когда дома поддерживают и психологически помогают человеку восстанавливаться после тренировок, после каких-то сложных движений. Я работал в нейрореабилитации, там были различные клиенты в инвалидных колясках, которые не могли ходить, люди на костылях, после комы, после инсультов и инфарктов. Мы их восстанавливали вместе с другими инструкторами, но это достаточно сложно и физически и психологически. Родственники тоже часто участвовали в процессе реабилитации, что давало более положительный результат. Поэтому максимально поддерживайте ваших близких, помогайте им, верьте в них. Если дома будут поддерживать, то человек будет гораздо быстрее восстанавливаться.

Еще одна из ошибок новичков - это форсирование, люди хотят очень быстрых результатов. Если человека спросить, как долго он не тренировался, или как долго у него эта проблема (болезнь)? Например, остеохондроз, сколиоз или грыжа, зачастую оказывается, что уже не один месяц, а то и не один год. Соответственно как же за один месяц помочь человеку решить такую серьезную проблему с опорнодвигательным аппаратом естественным методом? Я отвечаю им, что требуется не один месяц для решения вашей проблемы и не один месяц регулярных тренировок. Если будете ходить от случая к случаю, этот период будет растянут, и эффект его может быть гораздо меньше. В процессе реабилитации своих травм я занимался ежедневно, если уставал, то уменьшал нагрузку, но занимался каждый день. Для снижения утомляемости я чередовал тяжёлые тренировки с более лёгкими и менял акцент работы с мышцами. Одно из моих любимых выражений, это капля камень точит, поэтому лучше делать ежедневно по чуть-чуть, чем много, но раз в 2 недели.

- Поясните пожалуйста, какие ограничения по здоровью как влияют на выбор доступных упражнений?

- Не все люди могут делать одно и то же, у одних плохо получаются отжимания, у других приседания, у кого-то тяговые упражнения, в связи с тем, что мышцы спины почти не тренированные и очень слабые. И мы в нашей программе реабилитации выбираем акценты программы на слабые стороны. То, что плохо получается, мы делаем чаще, если не получается полное движение амплитудное, то мы разбиваем его на части, если не получается делать со средним весом, обычно это 2-3 килограмма. Например, мы берем 1 килограмм или делаем вообще без веса, пока человек не освоит двигательное действие, не сформируется двигательный стереотип. И в дальнейшем мы подбираем отягощение, постепенно наращивая, они нужны в любом случае, в связи с тем, что нам нужен запас сил и потенциал к развитию.

Программа реабилитации комплексная, если человек пришел с проблемами в шейном отделе, то мы тренируем и все другие крупные мышечные группы (руки, ноги, грудь, плечи, спину) в связи с тем, что наш организм требует комплексного подхода. А зачастую люди или забывают или умалчивают о других проблемах, которые косвенно или напрямую воздействуют на основную проблему. Тем самым усложняют процесс реабилитации или вообще не дают его делать. Например, слабые кисти рук не дают тренировать мышцы спины, так как при тяговых упражнениях вес приходится держать руками. А слабый голеностоп не позволяет держать равновесие. Человек не может стоять на одной ноге, тем самым усложняя процесс реабилитации. Ему даже неудобно ходить, при слабых икрах, голеностопе, ногах, коленях. Биомеханика походки очень важна, если она нарушена, то у человека начинаются проблемы и со спиной.

При слабых сосудах, когда у человека голова кружится, подташнивает на тренировках, слабый вестибулярный аппарат, мы делаем большую часть упражнений сидя или лёжа. Когда человек научится владеть своим телом, напрягать мышцы и расслаблять, кровообращение всего организма начинает восстанавливаться. В результате ему становится гораздо легче выполнять остальные упражнения, в том числе и наклоны.





Инструктор по физической реабилитации, проводит тренировки кинезиотерапии с чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Липенским Игорем. Результат моей подопечной. Кинезитерапия в течении трех месяцев улучшила кровоснабжение шейного отдела позвоночника и головного мозга, что способствовало питанию глаз. Вопрос по ношению очков отпал. Будем подождать работу.





- Расскажите про свою поездку на интервью с Сергеем Николаевичем Бадюком, что из этой встречи осталось за кадром?

- К Сергею Николаевичу я ездил к нему в ноябре 2021 года, на несколько дней в Москву. Мы снимали передачу для телеканала «Точка отрыва», сначала мы сняли часть у Сергея Николаевича в чайной, там очень атмосферное место, мне очень понравилось, мы пили чай и разговаривали. Сергей Николаевич очень интересный человек, видно, что профессионал своего дела. Я наблюдал со стороны, как происходит процесс съёмок и работа на камеру. Мы очень быстро все сняли, и в тот день снимались ещё другие передачи для его телеканала.





Практика с Бадюком (реабилитолог В.В. Мисюков)

Было очень интересно наблюдать со стороны процесс съёмок. Я познакомился разными специалистами с Владимиром, который там работает на древнеславянском тренажёре "Правило" и с Артёмом Карповым, чайным гуру. Очень интересные ребята, я рад знакомству с ними. Они поделились своим опытом, я послушал об их направлениях, поделился с ними своим опытом, что было интересно им.

Еще по поводу того, что не сняли у Сергея Николаевича Бадюка. Мы сняли много, но в передачу оно не вошло, в связи с её объёмом, надо было сжать всё в 15 минут. В связи с этим много упражнений для восстановления коленного сустава мы не внесли. Я надеюсь еще будет возможность съездить и снять.

Много полезных видео можно посмотреть на канале Владимира Мисюкова (ссылка кликабельна).

Место его тренировок, фитнес клуб Victory Gym (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).