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Грядёт бета-тестирование игры Men of War II, продолжения легендарной серии «В тылу врага»

Компьютерных игр за прошедшие десятилетия вышло очень много, но среди них были и те, кто изменил представление о целом жанре, предоставив игроку такое, о чём ранее даже не мечтали конкуренты. Сегодня поговорим о Men of War II (продолжение легендарной серии «В тылу врага»).
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На днях вышла интригующая новость, разработчики игры Men of War II заявили о финальном открытом бета-тестировании перед релизом проекта. Разберём, когда оно пройдёт, что будет в себя включать и его отличия от предыдущих тестирований.


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Релиз компьютерной стратегии Men of War II создаваемой украинской студией Best Way и издаваемой компанией Fulqrum Publishing намечен на 20 сентября. Недавно разработчики сообщили в СМИ о последнем шансе протестировать игру перед стартом продаж. По предварительной информации, финальное предрелизное бета-тестирование игры состоится с 10 по 14 августа. Эта бета будет уже максимально приближенной к финальной версии игры, если верить её создателям. 

Парадокс, но в стране, где солдаты позируют на фоне свастики, Степана Бандеру любят больше чем президента, а часть воинских подразделений переняли названия подразделений СС, разрабатывают стратегию, в которой США и СССР побеждают фашистскую Германию и её союзников...

Сообщается, что для тестирования будет доступен тот же контент, что в майском тесте:

  • PvP-режимы «Контрольные точки», «Бой», «Линия фронта», «Вторжение» и «Общевойсковой сбор»;
  • PvE-режим «Линия фронта»;
  • Полномасштабные карты: «Аэродром», «Базервиль», «Боровая», «Карпаты», «Побережье», «Сельхозрайон» и «Зимний Марш»;
  • Одиночные задания, которые можно проходить в кооперативе вместе с друзьями: «Засада», «Битва за Куассон» и «На свободу!».

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Плюс добавился контент и для предстоящего тестирования. Это пара новых режимов для испытания своих навыков полководца: классический и реалистичный. При этом классический предлагается в «Контрольных точках», «Бою» и «Линии фронта», а реалистичный можно выбирать везде.


В классическом режиме доступны все юниты нации (но без батальонов или эшелонов), а в реалистичном игрок будет получать меньше визуальных подсказок, дальность стрельбы будет немного ограничена, также изменятся шансы выведения из строя и скорость захвата вражеской техники. Это одна из немногих стратегий, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Тут можно видеть и менять вооружение и запас боеприпасов каждого своего бойца, а также аккуратно подбивать вражескую технику, с последующим захватом и ремонтом. Например, с подбитого танка можно снять пулемёт и забрать для него патроны. Плюс тут можно переключаться на управление отдельным юнитом в режиме от первого лица. Что особенно удобно для танков и снайперов.

Также не забыли добавить новые анимации для большинства видов войск, различные здания на картах (большинство из них разрушаемые и доступные для штурма пехотой), модели боеприпасов (артиллерийских снарядов, гранат и бомб), завораживающие звуковые эффекты. Ещё был изменён баланс в одиночных миссиях (хотя на него мало кто жаловался, учитывая широкие возможности, предоставляемые игроку), исправили малочисленные баги, адаптировали игру под маломощные компьютеры (за что им отдельное спасибо от большинства игроков).

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Выход игры Men of War II в свет состоится уже 20 сентября 2023 года на ПК (с продажами в Steam и Epic Games Store), на консолях она пока не ожидается. Сообщается, что финальное тестирование состоится только в Steam, а для участия в нём достаточно на странице игры нажать на кнопку «Запросить доступ». Геймеры, принимавшие участие в прошлом тестировании, получат приглашение автоматически.

Игра изменившая представление о жанре стратегий

Men of War II представляет собой компьютерную игру в жанре тактического экшена в реальном времени. Если проще, то это стратегия, в которой можно менять вооружение своим войскам, обыскивать тела убитых противников и подбитую технику. Можно перевооружить обычного стрелка в снайпера или в штурмового пехотинца, добыв каску и бронежилет. В ней можно захватывать и ремонтировать технику противника и заменять её на свою, если та не подлежит ремонту, а экипаж успел выжить. Также в ней есть стелс режим, у всех видов войск есть область, в пределах которой они могут вас заметить. 

Из минусов можно отметить сложность управления большими отрядами и не всегда оптимальный маршрут юнитов, когда посылаешь их по безопасному маршруту, а они, огибая препятствия выходят под огонь противника. Изначально разработчиком была украинская компания Best Way, а издателем российская компания 1С, а выход игры планировался на 2022 год, но после начала СВО студия переехала в более безопасный регион страны, сменила издателя и перенесла релиз игры на 2023 год.

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О профессионализме разработчиков говорит тот факт, что в марте 2022 года эта игра заняла 3 место в категории «Самая ожидаемая игра» на ежегодной премии LUDI Awards, которую организовали российские сайты Канобу и Игромания.

Men of War II, как и предыдущие игры серии, позволяет полностью раскрыть ваш талант полководца, если он есть конечно. В игре можно реализовать хитроумные стратегии, например, перед штурмом базы противника можно отстреливать его часовых снайпером, есть даже пистолет для бесшумной стрельбы с близкого расстояния, а тела фрицев можно прятать в ближайшие кусты. На дозоры врага можно устраивать быстрые засады, чтобы он не успел поднять тревогу. А потом захватить врасплох его основные силы. Причём можно сначала подогнать артиллерию и уничтожить огневые точки противника, а только потом идти на штурм. Или можно скрытно заминировать здания противника и взорвать их вместе с ним. Также в игре есть авиация, бронетехника, пехота, артиллерия и флот, поэтому битвы получаются динамичными и насыщенными. Сюда же можно добавить улучшенную графику, которая с каждой игрой становится всё реалистичней (скоро подобные игры будут походить на фильмы про войну, только большую часть сюжета и финальную концовку будет определять игрок, а не разработчики). Плюс в игре есть разрушаемый ландшафт и передовой искусственный интеллект.


В игре Men of War II большой выбор локаций, воссозданных во всех подробностях, а также исторических персонажей и военной техники. Игрока ожидают 3 стороны конфликта, 45 батальонов и более 300 видов транспорта.

Плюс в игре есть инструментарий, позволяющий создавать новые карты и модифицировать старые, что даст возможность поиграть в известные исторические сражения, которые ещё не успели добавить в игру. Благо для большинства битв того времени сохранились подробные описания очевидцев. В неё можно играть со своим сыном, создавая для него простенькие учебные миссии или приобретя прошлые игры серии, в каждой их которых есть обучение.

В качестве бонуса посмотрим видео с игровым процессом.


Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна). 

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