На днях вышла интригующая новость, разработчики игры Men of War II заявили о финальном открытом бета-тестировании перед релизом проекта. Разберём, когда оно пройдёт, что будет в себя включать и его отличия от предыдущих тестирований.





Релиз компьютерной стратегии Men of War II создаваемой украинской студией Best Way и издаваемой компанией Fulqrum Publishing намечен на 20 сентября. Недавно разработчики сообщили в СМИ о последнем шансе протестировать игру перед стартом продаж. По предварительной информации, финальное предрелизное бета-тестирование игры состоится с 10 по 14 августа. Эта бета будет уже максимально приближенной к финальной версии игры, если верить её создателям.

Парадокс, но в стране, где солдаты позируют на фоне свастики, Степана Бандеру любят больше чем президента, а часть воинских подразделений переняли названия подразделений СС, разрабатывают стратегию, в которой США и СССР побеждают фашистскую Германию и её союзников...

Сообщается, что для тестирования будет доступен тот же контент, что в майском тесте:

PvP-режимы «Контрольные точки», «Бой», «Линия фронта», «Вторжение» и «Общевойсковой сбор»;

PvE-режим «Линия фронта»;

Полномасштабные карты: «Аэродром», «Базервиль», «Боровая», «Карпаты», «Побережье», «Сельхозрайон» и «Зимний Марш»;

Одиночные задания, которые можно проходить в кооперативе вместе с друзьями: «Засада», «Битва за Куассон» и «На свободу!».

Плюс добавился контент и для предстоящего тестирования. Это пара новых режимов для испытания своих навыков полководца: классический и реалистичный. При этом классический предлагается в «Контрольных точках», «Бою» и «Линии фронта», а реалистичный можно выбирать везде.





В классическом режиме доступны все юниты нации (но без батальонов или эшелонов), а в реалистичном игрок будет получать меньше визуальных подсказок, дальность стрельбы будет немного ограничена, также изменятся шансы выведения из строя и скорость захвата вражеской техники. Это одна из немногих стратегий, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Тут можно видеть и менять вооружение и запас боеприпасов каждого своего бойца, а также аккуратно подбивать вражескую технику, с последующим захватом и ремонтом. Например, с подбитого танка можно снять пулемёт и забрать для него патроны. Плюс тут можно переключаться на управление отдельным юнитом в режиме от первого лица. Что особенно удобно для танков и снайперов.

Также не забыли добавить новые анимации для большинства видов войск, различные здания на картах (большинство из них разрушаемые и доступные для штурма пехотой), модели боеприпасов (артиллерийских снарядов, гранат и бомб), завораживающие звуковые эффекты. Ещё был изменён баланс в одиночных миссиях (хотя на него мало кто жаловался, учитывая широкие возможности, предоставляемые игроку), исправили малочисленные баги, адаптировали игру под маломощные компьютеры (за что им отдельное спасибо от большинства игроков).

Выход игры Men of War II в свет состоится уже 20 сентября 2023 года на ПК (с продажами в Steam и Epic Games Store), на консолях она пока не ожидается. Сообщается, что финальное тестирование состоится только в Steam, а для участия в нём достаточно на странице игры нажать на кнопку «Запросить доступ». Геймеры, принимавшие участие в прошлом тестировании, получат приглашение автоматически.

Игра изменившая представление о жанре стратегий

Men of War II представляет собой компьютерную игру в жанре тактического экшена в реальном времени. Если проще, то это стратегия, в которой можно менять вооружение своим войскам, обыскивать тела убитых противников и подбитую технику. Можно перевооружить обычного стрелка в снайпера или в штурмового пехотинца, добыв каску и бронежилет. В ней можно захватывать и ремонтировать технику противника и заменять её на свою, если та не подлежит ремонту, а экипаж успел выжить. Также в ней есть стелс режим, у всех видов войск есть область, в пределах которой они могут вас заметить.

Из минусов можно отметить сложность управления большими отрядами и не всегда оптимальный маршрут юнитов, когда посылаешь их по безопасному маршруту, а они, огибая препятствия выходят под огонь противника. Изначально разработчиком была украинская компания Best Way, а издателем российская компания 1С, а выход игры планировался на 2022 год, но после начала СВО студия переехала в более безопасный регион страны, сменила издателя и перенесла релиз игры на 2023 год.

О профессионализме разработчиков говорит тот факт, что в марте 2022 года эта игра заняла 3 место в категории «Самая ожидаемая игра» на ежегодной премии LUDI Awards, которую организовали российские сайты Канобу и Игромания.

Men of War II, как и предыдущие игры серии, позволяет полностью раскрыть ваш талант полководца, если он есть конечно. В игре можно реализовать хитроумные стратегии, например, перед штурмом базы противника можно отстреливать его часовых снайпером, есть даже пистолет для бесшумной стрельбы с близкого расстояния, а тела фрицев можно прятать в ближайшие кусты. На дозоры врага можно устраивать быстрые засады, чтобы он не успел поднять тревогу. А потом захватить врасплох его основные силы. Причём можно сначала подогнать артиллерию и уничтожить огневые точки противника, а только потом идти на штурм. Или можно скрытно заминировать здания противника и взорвать их вместе с ним. Также в игре есть авиация, бронетехника, пехота, артиллерия и флот, поэтому битвы получаются динамичными и насыщенными. Сюда же можно добавить улучшенную графику, которая с каждой игрой становится всё реалистичней (скоро подобные игры будут походить на фильмы про войну, только большую часть сюжета и финальную концовку будет определять игрок, а не разработчики). Плюс в игре есть разрушаемый ландшафт и передовой искусственный интеллект.





В игре Men of War II большой выбор локаций, воссозданных во всех подробностях, а также исторических персонажей и военной техники. Игрока ожидают 3 стороны конфликта, 45 батальонов и более 300 видов транспорта.

Плюс в игре есть инструментарий, позволяющий создавать новые карты и модифицировать старые, что даст возможность поиграть в известные исторические сражения, которые ещё не успели добавить в игру. Благо для большинства битв того времени сохранились подробные описания очевидцев. В неё можно играть со своим сыном, создавая для него простенькие учебные миссии или приобретя прошлые игры серии, в каждой их которых есть обучение.

В качестве бонуса посмотрим видео с игровым процессом.





