Как сообщает автор статьи на WCCFTech, в открытый доступ попали файлы прошивки для еще не выпущенной видеокарты MSI RTX 5090 Lightning Z. Эти BIOS снимают ограничение по мощности, но их главная особенность в другом: энтузиасты начали ставить эти прошивки на карты конкурентов.
Официально NVIDIA ограничивает мощность своей флагманской RTX 5090 на уровне 600 ватт. MSI для своей топовой модели Lightning Z предлагает два фирменных профиля: на 800 Вт и экстремальный на 1000 Вт. Именно файлы с этими настройками и оказались в сети, их выложили в базу данных TechPowerUp.
Теперь любой владелец RTX 5090 может скачать и попробовать их установить. И это работает. В сети появились сообщения об успешной прошивке таких BIOS на видеокартах от ASUS, GIGABYTE и ZOTAC. По сути, это дает возможность резко повысить лимит энергопотребления и, потенциально, производительность на картах, которые для этого не предназначены.
Но здесь кроется главная опасность. Разъем питания 12V-2x6 рассчитан на 600 ватт. При нагрузке в 800 или 1000 ватт риск его перегрева и оплавления становится очень высоким. При этом гарантия на видеокарту после такой процедуры автоматически аннулируется.
Высокая мощность в первую очередь грозит перегревом и расплавлением 16-контактного разъема питания — и без того ахиллесовой пяты RTX 5090. В худшем случае это может привести к возгоранию. Дальнейшие последствия предсказуемы: перегрузка и отказ системы питания (VRM) на самой карте, перегрев процессора и памяти. Делать это стоит только на свой страх и риск. Для MSI Lightning Z такие профили — часть инженерного замысла. Установка же этой прошивки на карту другого бренда мгновенно лишает ее гарантии и с высокой вероятностью закончится поломкой.
