breaking-news
На Linux смогли запустить новые игры на RX 580 с Ryzen 5 5600X и повысить fps на фоне Windows 10
Также дистрибутив Linux потребовал меньшего объёма ОЗУ.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать возможности старых моделей видеокарт в современных играх, попутно демонстрируя разницу в производительности ПК под управлением Linux-дистрибутива CachyOS и Windows 10 22H2. В свежем видео была протестирована видеокарта Radeon RX 580 8 ГБ совместно с процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL14.

Источник фото: ComputerBase

Игры Indiana Jones and the Great Circle и Marvel's Spider-Man 2, как и в предыдущих тестах с использованием видеокарт прошлых поколений, в ОС Windows 10 не запустились, тогда как в CachyOS показатели средней частоты кадров для сборки составили 45 fps и 48 fps соответственно.

В большинстве игр, которые запустились на обеих ОС, преимущество CachyOS над Windows 10 относительно средней частоты кадров составляло от 3% в ARC Raiders до 124% в Alan Wake 2. В Warframe 2 и Counter-Strike 2 соблюдалось равенство fps, тогда как в Hogwarts Legacy ОС Windows 10 вырвалась вперёд на 14%.

При этом CachyOS потребовала заметно меньше оперативной памяти в процессе игры на фоне Windows 10 — в среднем на 46.5%.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Тесты показывают, что сборка с Radeon RX 580 8 ГБ и Ryzen 5 5600X вполне способна обеспечить приемлемые показатели частоты кадров в современных играх, а CachyOS позволяет увеличить производительность системы ещё больше, а также насладиться играми, которые не запускаются в Windows 10 или работают с низким fps, как в случае с Alan Wake 2.


#radeon rx 580 #ryzen 5 5600x
Источник: youtube.com
