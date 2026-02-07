Сайт Конференция
Блоги
link1pc_bl0g
ASUS выпустила премиальную карту ROG Matrix GeForce RTX 5090D v2 30th Anniversary Edition за $4300
Китайские геймеры и энтузиасты получили возможность стать обладателями новой версии одного из самых мощных графических ускорителей — NVIDIA GeForce RTX 5090D v2

Компания ASUS начала прием предзаказов на специальную версию флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D v2, выполненную в премиальном дизайне ASUS ROG Matrix 30th Anniversary Edition. Стоимость новинки составляет внушительную сумму — 29 999 юаней ($4300).

Графический адаптер оснащен мощной системой охлаждения, включающей радиатор большого размера, четыре мощных вентилятора и эффективную испарительную камеру, дополненные 11 медными тепловыми трубками. Такая конструкция обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках.

По внешнему виду новинка повторяет популярную серию ASUS RTX 5090 ROG Matrix, представленную ранее в текущем году. Обе версии RTX 5090 от ASUS используют одинаковую конструкцию системы охлаждения и обладают рядом общих характеристик, включая увеличенное энергопотребление до 800 Вт и поддержку уникального разъема дополнительного питания GC-HPWR.

Размеры устройства также впечатляют — карта занимает значительный объем пространства внутри корпуса ПК: длина составляет 370,3 мм, ширина — 150,5 мм, высота — 77,3 мм.

Однако разница между ними проявляется в объеме и типе видеопамяти: версия 5090D v2 оснащена 24 ГБ высокоскоростной памяти типа GDDR7 с интерфейсом шириной 384 бита, тогда как обычная модификация обладает 32 ГБ аналогичной памяти и более широкой шиной — 512 бит.

#asus #rtx 5090d v2 #rog matrix #anniversary edition
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

IRanPast
23:08
Мне нравиться, что можно хоть с телефона хоть из браузера всё контролировать. Хоть на Винду, хоть на линь. Линь с графикой и без графики.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Сергей С
23:02
Столько костылей в одном посте, ещё не видел.. .
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
IRanPast
22:59
У меня тоже есть процы и материнки на 478. Но я и не думаю на них что-то собирать
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
22:58
У меня и старше есть комплекты на 478 и 754 сокетах. А в пик увлечения ретро и Soket 5 с Slot 1 был с ISA звуковыми, которые работали и не шумели...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
artemuss1990
22:58
И чем это премиальная. Форма как турбины с 2000-x. Ладно там с СЖО карта была, а так ширпотреб какой то еще и уродский, и с ценой в 2 раза выше. Astral намного приличнее и премиальнее
ASUS выпустила премиальную карту ROG Matrix GeForce RTX 5090D v2 30th Anniversary Edition за $4300
IRanPast
22:56
Ключевое слово - "пока". Этот "пока" может случится в любой момент, и не важно интел это или амд
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
IRanPast
22:55
Так я и спрашиваю, нафиг вы вообще спорите? Любое старьё может выйти в любой момент.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
22:53
Комплект, что в статье стоил 1200 рублей. За 1200 рублей не всегда попадается что-то даже близкое к этим характеристикам. Так что вопрос всегда в ценнике. Если ценник оправдывает свои вложения, то как...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
22:53
2020 год, решили сравнить с 2011 годом? )
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
IRanPast
22:50
В550-i + 4350G, проц за 3000 с авито
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
