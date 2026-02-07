Китайские геймеры и энтузиасты получили возможность стать обладателями новой версии одного из самых мощных графических ускорителей — NVIDIA GeForce RTX 5090D v2

Компания ASUS начала прием предзаказов на специальную версию флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D v2, выполненную в премиальном дизайне ASUS ROG Matrix 30th Anniversary Edition. Стоимость новинки составляет внушительную сумму — 29 999 юаней ($4300).

Графический адаптер оснащен мощной системой охлаждения, включающей радиатор большого размера, четыре мощных вентилятора и эффективную испарительную камеру, дополненные 11 медными тепловыми трубками. Такая конструкция обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках.

По внешнему виду новинка повторяет популярную серию ASUS RTX 5090 ROG Matrix, представленную ранее в текущем году. Обе версии RTX 5090 от ASUS используют одинаковую конструкцию системы охлаждения и обладают рядом общих характеристик, включая увеличенное энергопотребление до 800 Вт и поддержку уникального разъема дополнительного питания GC-HPWR.

Размеры устройства также впечатляют — карта занимает значительный объем пространства внутри корпуса ПК: длина составляет 370,3 мм, ширина — 150,5 мм, высота — 77,3 мм.

Однако разница между ними проявляется в объеме и типе видеопамяти: версия 5090D v2 оснащена 24 ГБ высокоскоростной памяти типа GDDR7 с интерфейсом шириной 384 бита, тогда как обычная модификация обладает 32 ГБ аналогичной памяти и более широкой шиной — 512 бит.