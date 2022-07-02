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Какую GeForce RTX 3050 выбрать - разбираем варианты разных вендоров

Проведем ликбез по россыпи бюджетных карточек от Nvidia по подсистемам питания, системам охлаждения и посмотрем какие достойны внимания и покупки.
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Введение:

Сегодня попробуем найти самый оптимальный вариант видеокарты RTX3050 от различных вендоров. Это не суперобзор, а сугубо впечатления от использования. Рекламы, как и всегда, не будет.

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Рассматриваемые варианты:

1. ASUS GeForce PHOENIX RTX 3050

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2. MSI GeForce RTX 3050 GAMING X

3. ASUS GeForce RTX 3050 ROG STRIX

4. ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge

5. Palit GeForce RTX 3050 Dual

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6. Palit GeForce RTX 3050 StormX

7. Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE

8. Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming

9. KFA2 GeForce RTX 3050 X

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10. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X

11. ASUS Dual GeForce RTX 3050 DUAL

Успел запечатлеть только часть видеокарт, так как на прогон, порой, было очень мало времени.

1.  ASUS GeForce PHOENIX RTX 3050

Видеокарта занимает 2.5 слота, так что этот параметр нужно иметь ввиду, если Вы собираете компактную сборку. 3 теплотрубки, массивный радиатор позволяют эффективно отводить 130W на достойном уровне. Единственный вентилятор на DBB подшипнике, не самый тихий. На шариках тихих решений в принципе мало. Если у Вас старая версия биоса, обновите через оф. сайт, иначе кулер не будет уходить в Fan Stop. Температуры даже в моем маленьком корпусе едва доходили до 65 грудусов при условиях жары и парилки в комнате. Андервольт вообще делает её суперхолодной. Такая же версия 3060 уже не вывозит. Хороший вариант для приобретения. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

2. MSI GeForce RTX 3050 GAMING X

Одно из топовых исполнений. Массивный радиатор, относительно тихая система охлаждения и печатная плата, которая досталась данному экземпляру от старшей RTX3060 Gaming X. В идеале хотелось бы видеть охлаждение подсистемы питания памяти, но что имеем, то имеем. Хотя на некоторых самых бюджетных вариантах 3050 хоть как-то, но примыкание радиатора к мосфетам есть. Всё решит цена - если получится уцепить за недорого - один из лучших вариантов. Подсистема питания выполнена по схеме «5+1»

3. ASUS GeForce RTX 3050 ROG STRIXСамый топовый вариант и холодный вариант. Расширенные лимиты до 160W, охлаждение всех горячих элементов на плате, которая досталасть от старших 3060 и 3060Ti. По моему мнению, избыточное решение. За цену, которую просит Asus - можно приобрести 3060Ti не в самом худшем исполнении. Подсистема питания выполнена по схеме «6+2»

4. ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge

По сути перед нами аналог Palit на референсной печатной плате, но с более продуманной подсистемой охлаждения. 3 теплотрубки, широкая теплораспределительная пластина, охлаждается всё, кроме дросселей, что при данном TDP разумно. Вентиляторы также как и у Asus на DBB, средняя громкость по палате. Сайлент-фрикам не подойдет, так как в Bios зашит минимальный уровень оборотов в 1300rpm, странное решение. Обновлений биоса не выходило. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

5. Palit GeForce RTX 3050 Dual

Один из самых массовых вариантов. Полная копия StormX, просто с другой более эффективной системой охлаждения. Однако, вентиляторы более громкие, чем в младшей однокулерной версии. Возможно сыграл рандом и попал на плохую центровку и балансировку кульков. Спасибо, что оставили возможность замены при поломке. В StormX Вам придется менять кошух полностью. Референсная печатная плата - в общем ничего интересного. Брать можно, но только, если подвернулась недорого. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

6. Palit GeForce RTX 3050 StormXВ свое время это был один из самых доступных вариантов для приобретения. Система охлаждения почти как у версии Phoenix от Asus, но площадь оребрения меньше. Охлаждается всё, кроме дросселей. Референс плата, вентилятор потише, чем у Dual версии. Самая компактная из представленных, подойдет для ITX систем. 3060 в таком же исполнении уже будет горячей. Делаете андервольт без потери производительности и забываете про существование карты в системнике вовсе. FanStop работает адекватно. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

7. Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE

Самое посредственное исполнение из всей линейки 3050. Одна теплотрубка, основание полностью из алюминия, про никелированную медную площадку можно забыть. Охлаждения нет для подсистемы питания памяти, зато охлаждаются дроссели. Странное решение, но скорее всего взятое в угоду унификации от предыдущих моделей. Плата немного переработана, но с референсом отличий мало. По итогу мы имеем 70-75 градусов, хотспот улетает за 90. И вентиляторы начинают молотить до неприличных значений. Особенно показательна была реклама у нескольких блогеров, когда в относительно продуваемых корпусах мельком были словлены и вовсе 82-83 градуса по гпу. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

8. Gigabyte GeForce RTX 3050 GamingТот самый случай, когда стараний было немного больше, однако всё портит унификация. Аж целые 2 теплотрубки (sic!), отсутствие охлада подсистемы питания, в общем почти то же самое, что и Eagle, только до неприличия массивное и отчасти бесполезное решение. Ревущие вертушки в гейминге до 2300-2400 оборотов, температуры до 69 градусов. Однако, 90 процентов обзоров указывают на нормальный уровень шума!!! и называют её одной из лучших!!! бюджетных!!! решений. Занавес. Печатная плата идентична Eagle. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

9. KFA2 GeForce RTX 3050 X

Исполнение от KFA2 вызвало смешанные чувства. С одной стороны не самый плохой радиатор, две теплотрубки с медным пятаком посередине. Охлаждение подсистемы питания реализовано как в Palit. А вот с другой стороны - шумновая CO и температуры в стоке доходят до 72-74 градусов, даже больше, чем у однокулерной Palit. Какое-то время данная карта продавалась ниже MSRP. Рекомендовал бы делать андервольт, чтобы температуры были в районе комфортных 60-65 градусов. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

10. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X

Вторая вариация от MSI. Просто более-менее годно сделанная карта. Не хватает только охлада для подсистемы памяти. Две теплотрубки с прямым контактом, огромные вентиляторы. Температуры нормальные, в районе 63-66 градусов под нагрузкой. Больше сказать про нее нечего, народ покупает, пока не жалуется. Вентили по шуму в среднем по больнице нормальные, не Gaming X, но и не KFA2. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

11. ASUS Dual GeForce RTX 3050 DUALДостаточно компактный и холодный вариант. Несмотря на шумный феникс в данной версии стоят другие вентиляторы, тоже на DBB, но работают на удивление тихо. По СО - 3 теплотрубки, медная никелированная пластина. Опять же, здесь стоит учесть, что версия 3060 в данном исполнении уже не очень хороша, так как вывозить 170-180W становится затруднительно. Подсистема питания выполнена по схеме «4+1»

Цены:

Казалось бы, бюджетный диапазон, но как обычно - растянут он неприлично широко за счет заряженных версий. Посмотрим за какие шекели нам встанет покупка данных карт. При поиске использовались различные маркетплейсы, привязки к какой-то площадке нет.

Картина маслом. Palit GeForce RTX 3050 Dual оказывается самой недорогой картой. Тот самый вариант, когда дёшево и сердито. Если вы хотите именно 3050, то я бы посоветовал добавить до MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X либо ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge. Доплата стоит того. Если нужна сугубо заряженная версия, то MSI GeForce RTX 3050 GAMING X к Вашему распоряжению. Варианты от Gigabyte я бы не рассматривал ни в коем случае. Если нужен компактный вариант - ASUS GeForce PHOENIX RTX 3050, версия от Palit стоит дороже и более горячая. За бортом у нас остается малораспостраненная KFA2, которая должна стоить и вовсе дешевле всех, но видимо склады размели. Стрикс с конской ценой пролетает как фанера над Парижем и совершенно не стоит своих денег. Asus Dual хороша, но на данный момент дорого.

Итоги:

Какую 3050 из всего разнообразия выбрать? (и это не все представленные варианты)

Ответ: никакую.

Конечно, если у Вас есть потребность в DLSS (а это очень важная плюшка), то спору нет, самый подходящий вариант MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X или Zotac. На худой конец - версия от Palit. Если у Вас есть безграничное доверие в FSR 2.0, то можно посмотреть в сторону RX6600. Если нужна недорогая карта в районе 22 тыс - берете Asus TUF GTX1660Super. В противном случае с нынешними ценами интереснее выглядят - Gainward GeForce RTX 2060 12GB Ghost за 27700, Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL 8GB за 30370. А лучше PNY GeForce RTX 3060 UPRISING Dual Fan 12GB либо аналог от другого вендора за 38-40 тыс.

Спасибо за внимание!



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видеокарты asus msi gigabyte игры evga zotac palit inno3d rtx3050
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