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Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации

Окружающие нас гаджеты позволяют работать более эффективно и упрощают многие аспекты нашей жизни. Начиная от чтения новостей на смартфоне, заказа доставки еды и заканчивая работой за компьютером
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Статистика вещь суровая:

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Если взять во внимание страны СНГ, наши жители используют гаджеты в любом их проявлении в среднем от 5 часов в день для рабочих задач и от 3 часов для личных и развлекательных потребностей. Но все мы знаем, что это скорее всего минимальные цифры, учитывая возраст того или иного человека. 2/3 всех опрошенных респондентов страдают от переутомления глаз. Синий спектр излучения от экранов, блики, плохое качество дисплея, ШИМ мерцание (что характерно для многих матриц ваших смартфонов на Oled/Amoled) и тд. 

Многие после после тяжелого рабочего дня за тем же компьютером предпочитают отдохнуть за компьютером, расслабившись ещё на пару часиков в каком-нибудь Fortnite, Dota2, CS:GO и тд. Но вот подходит дело ко сну и в руки попадает смартфон. А там же столько новостей в данный момент времени, да и качнуться в Genshin не помешало бы....

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Что делать в этом случае и как уменьшить нагрузку на ваши глаза?

Сразу отмечу, что мне не получается соблюдать все рекомендации, но определённый прогресс уже есть. Возможно, да и думаю, точно найдутся товарищи, которые придерживаются этих простых правил и достигли определённых успехов. Если не сложно, можете поделиться своим опытом. Может что-то новое сможете добавить к этому неполному списку.

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Отдых каждые 20-30 минут:

Постарайтесь фокусироваться на дальних предметах во время отдыха не менее 20-30 секунд. У большинства для этого есть окно дома, чем дальше объект, тем лучше. Напоминаю, фокусироваться в реальной жизни, а не через снайперский прицел вашего слона в контре.

Настройка экрана:

В большинстве смартфонов, мониторов есть функция "Режим чтения", "Ночной режим", "Ночной свет" и тд. Не поленитесь включить данную функцию на комфортный для Вас уровень. Рекомендация противопоказана дизайнерам и фотографам в рабочее время) Поначалу Вы испытаете некий дискомфорт от использования данной функции, но потом глаза привыкают к более теплому спектру.

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Компьютерные очки:

Мой любимый вариант. У меня, пока что, отличное зрение, ношение даже солнечных очков вызывало дискомфорт, но ко всему можно привыкнуть. Поэтому уже более 4 лет использую девайс от Xiaomi (хотя в продаже наверняка они будут под брендом Mija). Вы сможете их найти почти в любом маркетплейсе, интернет-магазине или просто заказать на Aliexpress. По поводу моделей других брендов ничего не скажу, так как эти со мной всегда и под замену не просятся, надежные. Да и банально не с чем сравнить.

Да, гуглите именно компьютерные очки, возможно есть модели с диоптриями у кого слабое зрение. Напомню ещё раз, компьютерные очки, не такие как ниже изображены.

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Правильная посадка на вашем рабочем или геймерском троне:

Ваше положение за компьютером с учетом правильного расстояния глаз до монитора и комфортной осанки также ощутимо влияет на то, как Вы себя будете чувствовать после рабочего дня или очередной катки с друзьями. 

Возможно для кого-то удобство выглядит следующим образом, но всё же пожалейте свое здоровье, потому что отложенные деньги на новую видеокарту будут потихоньку утекать в ближайшую аптеку.

Итог:

Побудил меня следить за своим зрением Samsung I7500 Galaxy, один из первых смартфонов с Oled экраном, купленный в далеком 2010 году за много шекелей. И именно тогда я стал в большинстве своем использовать на всех последующих смартфонах и мониторах минимальную яркость, так как глаза сильно уставали от яркости любого дисплея более 20-30% от максимальной. Побочным эффектом от этого на смартфоне естественно стала ШИМ, из-за чего по сей день использую только IPS или VA. Важный момент: не на всех Oled матрицах есть шим в типично используемых сценариях работы. Где-то он отсутствует и вовсе. Кроме того стоит обратить внимание на дисплеи с низким времене отклика, так как высокая задержка переключения GtG также дает нагрузку на глаза.

Цените свое здоровье и своих близких. Если у Вас есть дети, то лучше прививать эти правила с малых лет. В будущем Вы избавите их от хождения в огромных очках, линзах и искривлённого позвоночника. 

Спасибо за внимание!



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