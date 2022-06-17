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Введение:

Наверняка, многие вспомнят заваленные книгами полки и стеллажи дома с прочитанными не раз произведениями различных жанров. Время шло, технологии развивались. История становления электронных книг началась ещё в 1971 году. Тогда Майкл Харт получил доступ к суперкомпьютеру Xerox Sigma V и создал электронную копию Декларации независимости США. Так было положено начало проекту "Гуттенберг", благодаря которому началась повсеместная "цифровизация" библиотек.

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Однако, это только начало становления концепции электронных носителей информации. Первое устройство для чтения электронных документов было представлено компанией DEC в 1996 году - DEC Lectrice. Это был по сути планшетный компьютер с монохромным сенсорным экраном и поддержкой пера. К сожалению, он получился слишком дорогим и сложным в производстве, серийный выпуск не удалось осуществить.

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Первыми серийные экземпляры на основе LCD матриц были выпущены в 1998 году компаниями NuvoMedia и Softbook Press. Со временем устройства модифицировались, получили цветной экран и прочие улучшения. Выпуск аналогов шел вплоть до 2006 года, но в очередной раз устройства не получили широкого распространения из-за больших габаритов, невысокой автономности и высокой цены.

Позже появились электронные книги на основе холестерических жидкокристаллических экранов (ChLCD), несмотря на значительное повышение разрешения и времени автономной работы, оказались мало востребованными в связи с длительной прорисовкой экрана и отсутствием подсветки.

Приходит 2007 год - изобретение электронной бумаги переворачивает весь рынок и появляется огромное количество производителей электронных книг, параллельно с этим развивается рынок планшетных компьютеров.

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Какие преимущества Вы получаете при переходе на "электронку":

1. Компактность и портативность. Нет необходимости таскать килограммы литературы при поездках. Не занимает ощутимое количество места в вашем жилище. Владельцы отдельной комнаты или помещения в своем доме\квартире могут игнорировать данное преимущество.

2. Кастомизация. Вы можете выбрать любой формат, тип шрифта, межстрочные интервалы и тд. Всё для удобства чтения.

3. Удобное создание закладок, гиперссылок, функция поиска по тексту и тд.

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4. Стоимость книг. Как правило, электронный вариант стоит дешевле бумажного.

5. Хорошая новость для аллергиков и астматиков: пыли не будет. Разве что на самом девайсе максимум.

6. Экология. Спорный момент, но имеет место быть.

7. Подсветка, не вредящая зрению. В большинстве моделей уже предусмотрена подсветка экрана, отличная от той подсветки, которая используется в LCD и OLED матрицах. ШИМа нет, утомляемость намного меньше.

Мой опыт:

Первое знакомство с электронными книгами у меня произошло в 2013 году. Большое количество фантастики и тому подобного уже занимали большое количество места.

Решено было посмотреть на рынок предложений и найти интересный для себя вариант. В тот момент я не разбирался в производителях и репутации, не уделил времени на чтение обзоров перед покупкой. В следствие чего и пожалел в дальнейшем. Взор упал на первую сгибаемую модель от Wexler - Flex ONE.

Неплохие характеристики на тот момент времени, четкий экран и удобный хват. Большего на тот момент и не нужно было. Разве что излишняя задумчивость и достаточно слабое железо бесили в некоторых моментах. Прошло 2,5 года и читалка благополучно скончалась. Ремонтники приговорили одновременно и плату и батарею, ремонт был просто нецелесообразен стоимости самой "электронки".

И вот, в очередной раз в 2016 году, кроме заказа нескольких айфонов на перепродажу, попросил друга привезти из США ещё и читалку от Amazon. На тот момент горы обзоров были прочитаны и бесповоротный выбор был сделан в сторону продвинутой Paperwhite 7Gen (2015) с подсветкой.

В сегменте читалок Kindle производитель развивает три линейки: Kindle — дешево и сердито, Kindle Paperwhite — продвинуты середнячок, Kindle Voyage — "дорого и богато". Для меня главными параметрами были надежность, подсветка, качество e-ink панели и долгое время автономной работы, отсутствие задумчивости при перелистывании и открытии книг. Если Вы посмотрите на скорость работы с одноклассниками того времени, то по скорости работы Kindle того времени уделывают современные и недорогие модели.

Бонусом ко всему, в одном из маркетов у янки была акция и мой товарищ зацепил оригинальный чехол за сущие копейки, который спустя почти 6 лет выглядит как новый. Впрочем, как и сам девайс.

Деградации батареи замечено не было либо я просто привык. Обычно заряжаю читалку раз в 3 недели и это при условии, что используется подсветка на 9-10 делений из 24-х максимальных. Но не может же быть всё так прекрасно и беззаботно? Совершенно верно. Некоторую литературу, особенно узкоспециализированную и старую - просто не найти в электронном варианте и здесь Вам поможет только библиотека или заказ в маркетплейсе. Какие варианты и по каким ценам можно сейчас найти?

Цены:

На данный момент я бы рассматривал варианты только от Amazon и PocketBook, так как производители уже достаточно давно выпускают полный спектр вариантов. Однако в последнее время, в связи с известными всеми событиями цены также взлетели и на читалки. Из представленных на рынке вариантов можно брать практически любой на свой вкус и кошелек, разрешение минимум 1024х768, подсветка. Цены стартуют от 5000-6000 тыс. Возможно, кому-то подойдет и 800х600, но потеря в качестве заметна. Amazon будет работать по дефолту быстрее, за счет своей оптимизированной вариации линукса. Если хотите быть "флибустьером", то нужно будет пользоваться Calibre или другим конвертером. В PocketBook же всё проще, fb2 по дефолту поддерживается.

В любом случае, если цены для Вас высоковаты, можно найти множество б.у вариантов на авито тех же киндлов или покетбуков. Зачастую, они встречаются в идеальном состоянии после того как подарили или человек купил и так и не начал читать.

"В книгах хранятся тонны информации. Хочешь чему-то научиться – прочти книгу. Лучше 2. Ни одна не будет лишней. Каждое слово и предложение остаётся в памяти. Возможность делиться знаниями с помощью письма дала толчок прогрессу. Благодаря этому мы имеем сегодня немыслимые блага цивилизации. Передавать опыт необходимо каждому поколению и человеку, которому есть что рассказать. Книга в таком деле лучший помощник".

Спасибо за внимание! Делитесь тем какая у Вас читалка сейчас или какими пользовались ранее.