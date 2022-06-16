Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700

Процессоры Xeon широко представлены на рынке поднебесной после постоянного разбора и обновления серверов. Посмотрим, какие варианты достойны внимания.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Введение:

Продолжаем искать самое недорогое железо и пытаться собрать вменяемый бюджетный компьютер, но уже на православной платформе Xeon. 1 часть по сборке на Intel находится здесь: ссылка , 2 часть по сборке на AMD: ссылка. Также, рассмотрим только обычные серверные варианты, которые будут максимально просты для использования из коробки, особенно, если покупается готовый комплект - проц, материнка, оперативка. Мутанты и инженерники пока обойдем стороной.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Для начала стоит определиться с задачами, которые будут выполняться на вашем компьютере. Для игр будет важнее более высокая частота в турбобусте, ведь до сих пор игр, оптимизированных под многопоток - не так много. Для работы, естественно, если есть оптимизация - побольше ядер. 

Процессор:

реклама

Рассмотрим, что можно найти на Aliexpress из самого ходового (представлены не все модели):

Сразу стоит сказать, что на процессорах линейки 26XX V3 заблокированный множитель и необходимо будет проводить анлок турбобуста, иначе останетесь без приличной доли производительности. Большое количество тестов и видео по данной тематике можно найти на канале Miyconst , подробную инструкцию по анлоку - на всем известном Xeon E5450.

Оперативная память:

Есть два типа серверной памяти: ECC и ECC REG. ЕСС (Error Correct Code) – память с коррекцией ошибок, содержащая отдельную микросхему для распознавания и исправления ошибок. ECC REG – регистровая память в дополнение к исправлению ошибок позволяет подключить большее количество планок к шине. Обычно продавцы на Али указывают, что в комплекте высылается рандомная память (SEC / HY/ MIC и тд), но всегда можно попросить продавца отправить планки одного производителя. Не поленитесь, чтобы потом не было вопросов, особенно, если хотитет, чтобы адекватно работал четырехканальный режим.

реклама

Материнская плата:

По производителям большого выбора нет (HUANANZHI, Kllisre, Jingsha), практически всё среднего качества выделки. Да, продавцы пишут, что материнские платы полностью новые. Отчасти это верно. Уже достаточно широко представлены восьмислойные доски, новые кондёры, однако не надейтесь, что вся обвязка на плате будет новой даже от проверенного продавца. В любом случае, также достаточно плат, более худшего качества старых ревизий, работающих исправно не один и не два года. За такие деньги ожидать чего-то большего - не нужно.

Не надейтесь, что всё будет максимально быстро и просто с настройкой. Так как возможны проблемы с совместимостью. Убедительная просьба - если Вы решили приобрести комплект, не поленитесь посидеть на конференции в соответствующей ветке, чтобы разобрать все плюсы и минусы. Правило, работающее всегда и везде - жирный радиатор и питальник для более старшего камня в приоритете. Китаец вас конечно же предупреждает почти в каждом объявлении, что рабочие температуры зоны VRM до 120 градусов. Но не при долговременном использовании. Для желающих разобраться более подробно в устанавливаемой обвязке на китайских платах - удобная таблица, по аналогии с предыдущими разборами для потребительских плат.

реклама

Где покупать:

Брать у нонейм продавцов без рейтинга по более привлекательной цене крайне не рекомендуется. Рассматривать лучше проверенные годами площадки. Возможно список неполный, но для заказа комплектухи использовал следующие варианты ниже. Возможно, в комментариях кто-то сможет дополнить, буду очень благодарен. Также на них можно найти и обычные камни по неплохой цене.

RE STORE 
ShenZhen CPU store 
CPU Store 
Huananzhi Official Store
Kllisre Official Store 
CPU TOP Store 

Перед покупкой запросите фотографии контактов сокета материнской платы и процессора с двух сторон, чтобы удостовериться, что контакты прямые и на крышке процессора нет множества царапин. Следует помнить о налоге, если Вы покупаете не в СНГ или в стране, где есть ограничения по стоимости беспошлинной отправки. 

Цены:

Что чаще всего приобретают и какие комплекты самые популярные? В комплекте процессор+материнка+озу зачастую выгоднее заказывать, однако не везде есть возможность выбрать комплект с 4-мя планками для полноценного четырехканала. Самые начальные варианты и вовсе имеют 2 слота под оперативную память.

Со старта нас встречает достаточно неплохой камень, но только двухканал и довольно жиденький питальник с малюсеньким радиатором. Да, в играх 2689 не будет кушать 115W, но всё же я бы озаботился активным обдувом зоны VRM. Дешево и сердито, вариант когда денег кот наплакал. 8 ядер 16 потоков, 16 гигов оперативки - найти что-то лучше трудно.

Варианты поприличнее от Huananzhi c 4-хканалом.

Более жирный 10-ядерник, более-менее вменяемый радиатор на VRM и 4x-канал, правда лучше поупрашивать китайца положить кит из 4 планок, либо позже докупить ещё 2 по 8GB, если есть необходимость в 32Gb оперативы, однако от организации доп охлада на VRM также не стоит отказываться.

Более серьёзные варианты по меркам денег, которые просят за них. Максимум, который бы я рассматривал для покупки, это последняя ревизия доски от Хуанана на X99 и 2666 V3:

Конечно, Вы скажете, что есть и двухпроцессорные материнки, но для человека, которому нужно это добро поставить к ещё не умершим 1066, 588 и тд, такие монстры не пригодятся: 

По кулерам нужно учитывать, что некоторые камни те ещё печки. Варианты с али - топ флоу и башня:

Но не стоит учитывать, что камни немощные и подойдут только под старые и забытые видеокарты:

Итоги:

Стоит ли покупать? Я заказал себе комплект на x79+2650 V2 на дачу, чтобы просто было. Как придет, подробно разберу, заменю термопрокладки под радиатором, потыкаю пирометром и расскажу про свой опыт.

Как вариант для постоянного использования - имеет место быть, если финансы поют романсы. Ведь на том же авито б.у варианты часто оставляют желать лучшего, гарантии там не будет. Компромиссы есть и их немало. Призывать к покупке я Вас также не буду, так как это не вариант для всех, но доступная альтернатива. Для тех, кому важна гарантия, бренд и вот это вот все - определённо не подойдет.

Варианты, представленные выше - лишь одни из и ничего более. Возможно, есть комплекты, которые лучше и дешевле - и Вы можете как раз тыкнуть автора носом в более интересные предложения, чему я буду благодарен, так как в планах заказать более жирный комплект как вторую систему.

Спасибо за внимание!


 Другие полезные и не очень материалы на тему железа
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia geforce radeon xeon xeon 2666
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14

Интересные материалы

Главные игры июня 2022 года
6 июня 2022 35
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
52
Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
32
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
24
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
55
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
22
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
23
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
15
Стала известна причина переноса выхода серии GeForce RTX 4000 – NVIDIA распродаёт накопленные запасы
18
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
21
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
1
Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
14
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
28
Часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикум» утекла в свободный доступ – пострадали 300 000 человек
2
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
18
Запуск серии видеокарт AMD Radeon 7000 может прийтись на период с конца октября до середины ноября
2
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
38
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
11
Новый владелец McDonald`s в РФ мог приобрести сеть ресторанов за 1 рубль
14
Илон Маск, Чанпэн Чжао и Джефф Безос возглавили список миллиардеров-неудачников, потеряв $223 млрд
7
Samsung Galaxy Flip 3 согнули 418 500 раз, после чего смартфон сломался
1

Популярные статьи

Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
23
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
24
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
67
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
88
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
71
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
21
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
28
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
+
Prodeus: Doom с Kickstarterа
+

Сейчас обсуждают

BarDuck
01:00
Ключевое слово - бюджетные. То есть мало кому нужные, потому и дешевеют
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
Тема Круглов
00:55
Здравый смысл
Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
Asmodeus
00:53
Ждём курс на Али - 50р. А барыги пусть сосут палец.
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
Тема Круглов
00:52
Скоро будет услада для глаз, когда геймеры будут ныть о дорогих видеокартах! Можете радоваться пока
Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
Asmodeus
00:50
Али - наше всё. Слава КПК!
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
Надежда К.
00:49
Знания атомной физики, астрономии и красный диплом истфака? Или папаня не научил в дет тве паяльник держать? Так это на уроках труда в начальных классах делали раньше...
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Надежда К.
00:47
Л - логика. Менять недешевые мышки как перчатки каждый месяц, но не купить ссанный паяльник в фикспрайсе за 200 рублей...
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
Asmodeus
00:43
Бырыги из Ситилинка: "Нет, не слыхали".
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
Надежда К.
00:41
Если у мужика, да еще и ИТишника нет в доме паяльника... Тогда вообще иди нахер с оверов, позер.
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
sgs
00:38
Да, проблемы. Вино старое, сыр с плесенью, машина без крыши, а фото жены постоянно на обложке журнала. История про то как самые лучшие подлодки в мире с "огромным трудом" становятся еще лучше. Денег ...
Созданию новейших ядерных субмарин США мешают расходы в $110 млрд и неумелые подрядчики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем