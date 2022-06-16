За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Введение:

Продолжаем искать самое недорогое железо и пытаться собрать вменяемый бюджетный компьютер, но уже на православной платформе Xeon. 1 часть по сборке на Intel находится здесь: ссылка , 2 часть по сборке на AMD: ссылка. Также, рассмотрим только обычные серверные варианты, которые будут максимально просты для использования из коробки, особенно, если покупается готовый комплект - проц, материнка, оперативка. Мутанты и инженерники пока обойдем стороной.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Для начала стоит определиться с задачами, которые будут выполняться на вашем компьютере. Для игр будет важнее более высокая частота в турбобусте, ведь до сих пор игр, оптимизированных под многопоток - не так много. Для работы, естественно, если есть оптимизация - побольше ядер.

Процессор:

реклама

Рассмотрим, что можно найти на Aliexpress из самого ходового (представлены не все модели):

Сразу стоит сказать, что на процессорах линейки 26XX V3 заблокированный множитель и необходимо будет проводить анлок турбобуста, иначе останетесь без приличной доли производительности. Большое количество тестов и видео по данной тематике можно найти на канале Miyconst , подробную инструкцию по анлоку - на всем известном Xeon E5450.

Оперативная память:

Есть два типа серверной памяти: ECC и ECC REG. ЕСС (Error Correct Code) – память с коррекцией ошибок, содержащая отдельную микросхему для распознавания и исправления ошибок. ECC REG – регистровая память в дополнение к исправлению ошибок позволяет подключить большее количество планок к шине. Обычно продавцы на Али указывают, что в комплекте высылается рандомная память (SEC / HY/ MIC и тд), но всегда можно попросить продавца отправить планки одного производителя. Не поленитесь, чтобы потом не было вопросов, особенно, если хотитет, чтобы адекватно работал четырехканальный режим.

реклама

Материнская плата:

По производителям большого выбора нет (HUANANZHI, Kllisre, Jingsha), практически всё среднего качества выделки. Да, продавцы пишут, что материнские платы полностью новые. Отчасти это верно. Уже достаточно широко представлены восьмислойные доски, новые кондёры, однако не надейтесь, что вся обвязка на плате будет новой даже от проверенного продавца. В любом случае, также достаточно плат, более худшего качества старых ревизий, работающих исправно не один и не два года. За такие деньги ожидать чего-то большего - не нужно.

Не надейтесь, что всё будет максимально быстро и просто с настройкой. Так как возможны проблемы с совместимостью. Убедительная просьба - если Вы решили приобрести комплект, не поленитесь посидеть на конференции в соответствующей ветке, чтобы разобрать все плюсы и минусы. Правило, работающее всегда и везде - жирный радиатор и питальник для более старшего камня в приоритете. Китаец вас конечно же предупреждает почти в каждом объявлении, что рабочие температуры зоны VRM до 120 градусов. Но не при долговременном использовании. Для желающих разобраться более подробно в устанавливаемой обвязке на китайских платах - удобная таблица, по аналогии с предыдущими разборами для потребительских плат.

реклама

Где покупать:

Брать у нонейм продавцов без рейтинга по более привлекательной цене крайне не рекомендуется. Рассматривать лучше проверенные годами площадки. Возможно список неполный, но для заказа комплектухи использовал следующие варианты ниже. Возможно, в комментариях кто-то сможет дополнить, буду очень благодарен. Также на них можно найти и обычные камни по неплохой цене.

RE STORE

ShenZhen CPU store

CPU Store

Huananzhi Official Store

Kllisre Official Store

CPU TOP Store

Перед покупкой запросите фотографии контактов сокета материнской платы и процессора с двух сторон, чтобы удостовериться, что контакты прямые и на крышке процессора нет множества царапин. Следует помнить о налоге, если Вы покупаете не в СНГ или в стране, где есть ограничения по стоимости беспошлинной отправки.

Цены:

Что чаще всего приобретают и какие комплекты самые популярные? В комплекте процессор+материнка+озу зачастую выгоднее заказывать, однако не везде есть возможность выбрать комплект с 4-мя планками для полноценного четырехканала. Самые начальные варианты и вовсе имеют 2 слота под оперативную память.

Со старта нас встречает достаточно неплохой камень, но только двухканал и довольно жиденький питальник с малюсеньким радиатором. Да, в играх 2689 не будет кушать 115W, но всё же я бы озаботился активным обдувом зоны VRM. Дешево и сердито, вариант когда денег кот наплакал. 8 ядер 16 потоков, 16 гигов оперативки - найти что-то лучше трудно.

Варианты поприличнее от Huananzhi c 4-хканалом.

Более жирный 10-ядерник, более-менее вменяемый радиатор на VRM и 4x-канал, правда лучше поупрашивать китайца положить кит из 4 планок, либо позже докупить ещё 2 по 8GB, если есть необходимость в 32Gb оперативы, однако от организации доп охлада на VRM также не стоит отказываться.

Более серьёзные варианты по меркам денег, которые просят за них. Максимум, который бы я рассматривал для покупки, это последняя ревизия доски от Хуанана на X99 и 2666 V3:

Конечно, Вы скажете, что есть и двухпроцессорные материнки, но для человека, которому нужно это добро поставить к ещё не умершим 1066, 588 и тд, такие монстры не пригодятся:

По кулерам нужно учитывать, что некоторые камни те ещё печки. Варианты с али - топ флоу и башня:

Но не стоит учитывать, что камни немощные и подойдут только под старые и забытые видеокарты:

Итоги:

Стоит ли покупать? Я заказал себе комплект на x79+2650 V2 на дачу, чтобы просто было. Как придет, подробно разберу, заменю термопрокладки под радиатором, потыкаю пирометром и расскажу про свой опыт.

Как вариант для постоянного использования - имеет место быть, если финансы поют романсы. Ведь на том же авито б.у варианты часто оставляют желать лучшего, гарантии там не будет. Компромиссы есть и их немало. Призывать к покупке я Вас также не буду, так как это не вариант для всех, но доступная альтернатива. Для тех, кому важна гарантия, бренд и вот это вот все - определённо не подойдет.

Варианты, представленные выше - лишь одни из и ничего более. Возможно, есть комплекты, которые лучше и дешевле - и Вы можете как раз тыкнуть автора носом в более интересные предложения, чему я буду благодарен, так как в планах заказать более жирный комплект как вторую систему.

Спасибо за внимание!