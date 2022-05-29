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Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году

Сегодня разберемся: какие тайтлы кардинально изменили игровую индустрию и во что стоит поиграть даже сейчас.
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Введение:

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В бар заходит мужчина в старой поношенной одежде, не спеша садится на ближайшее свободное место и сверля бармена своим недовольным взглядом, заказывает виски. Вылизанный до блеска бармен не спеша наливает виски, замечает набитый купюрами бумажник посетителя и произносит:

- С Вас 5$ за виски. 

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Мужчина тянется за долгожданным напитком, но бармен отодвигает стакан и говорит:

- Но только сегодня, только сейчас я могу добавить дополнительно освежающей колы. А вообще с виски очень неплохо идет томлёный говяжий язык или копченая форель. Но всё-таки к этому ещё понадобится крафтовая булочка. Вообще, мы очень редко наливаем чистый виски, мало ли Вам станет не очень хорошо. Или давайте ограничимся фруктовым смузи с кукурузными чипсами?

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Уровень недовольства 40-летнего мужчины достигает предела, с криками он начинает бить лицо сидящему рядом, ни в чем неповинному соседу, запускает стул в большое панорамное окно. После этого обратно подходит к бармену и тихо говорит:

- Я просто попросил виски и ничего более. Верните мне мой 2007, налейте виски. Я просто выпью без посторонней помощи, без всяких микротранзакций, расплачусь и уйду.

Проблема выбора:

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Именно так я с недовольным видом в очередной раз захожу в Steam, EGS, EА Store (здесь можете написать нужный маркет игр) в надежде найти тот самый старый добрый виски, который всё реже и реже стали завозить на склад. 

Если серьезно, то игровой голод с 2015-го я начал чувствовать всё чаще и чаще. Речь не идет про каждодневный гейминг, я не увлекаюсь сетевыми забавами с мохнатых 2000-х. Интерес представляет расслабон за свежим проектом AAA или на худой конец, AA или B, чтобы спокойно провести несколько часов в неделю за интересной и увлекательной историей. Думаю эти ощущения близки немалому количеству уже немолодых геймеров, которые начинали с первого Doom, кваки и тд. 

Также, адресую данный материал не только тем, кто хочет вспомнить каким был 2007 год в плане вышедших игр, но и тем геймерам, которые могли застать это время только в пелёнках и хотят посмотреть становление большинства популярных франшиз. Скачать, поиграть и оценить. И, если сильно не заморачиваться по графике, можно найти очень много интересных игр.

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Громкие тайтлы 2007 года, которые изменили индустрию. Также существует много версий, что именно в то время сверхприбыли от успешных франшиз начали кружить голову издателям и разработчикам, что в дальнейшем сказалось на всё увеличивающейся жадности и постоянным докручиванием микротранзакций в каждом нужном и ненужном месте. Давайте вспомним самые знаковые релизы:

1. S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля - один из самых знаковых проектов того времени, особенно для стран СНГ. Близкая по духу атмосфера, долгое ожидание и невероятные амбиции разработчиков наконец-то вылились в релиз 20 марта 2007 г.

Скажу честно, я следил за разработкой, читал, смотрел материалы практически с самого анонса. Многое было вырезано и не реализовано, но конечный результат устроил меня полностью, так как сама атмосфера была передана отлично. Огромное количество модификаций, в том числе не просто расширяющих сюжетную ветку, но и дающих множество новых историй, также заслуживают внимания. Если Вам больно смотреть на графику, то спасают паки текстур и шейдеров. 

Выше - тот самый обзор от Игромании, когда трава была зеленее, Логвинов ещё вызывал доверие, а покупка журнала с диском принуждала ехать в столицу, так как всё завозилось небольшими тиражами.

2. Call of Duty 4: Modern Warfare - капитан Прайс встречает нас с той самой сигарой в зубах. Отличная постановка, ещё не набившая оскомину в горле в последних частях франшизы, дозированное количество "блокбастерных" заскриптованных сцен, бодрый экшен и замечательная по тем временам постановка. Всё это не заставило ждать в плане прибыли и Бобби Котик спешно набивал карманы на перезапуске популярной серии. 

Ремастер игры вышел в 2016 году с обновленной графикой и даже сегодня воспринимается достаточно свежо. Мультиплеер обошел меня стороной, но именно тогда начала зарождаться тенденция на более активное его развитие в ущерб качеству сингла. 


3. Crysis - после запуска игры на Athlon 64 X2 4400 и Geforce 6800GS в то время я понял, насколько немощно мое железо. Как и всё железо в принципе, на котором пробовали запускать остальные пользователи.

После первого отличного Far Cry, Crysis впечатлял только графикой, новыми геймплейными механиками в виде нанокостюма и, разве что не таким примитивным сюжетом. Всё остальное находится на достаточно среднем уровне, но попробовать стоит. Есть оговорка: ремастер, который вышел в 2020 году, опять способен положить среднестатистический компьютер. Но не за счет красивой картинки, а за счет хреновой оптимизации, на которую Crytek забили. Вторая часть, всё же, понравилась мне намного больше.

4. Mass Effect - продолжатель идей Star Wars: Kotor и, пожалуй, самая известная и качественная космоопера от ещё тогда адекватных BioWare. Однозначно рекомендуется к неспешному прохождению, если Вам нравится тематика фантастики и космоса. Отлично прописанные диалоги, почти книжный сюжет, отличная по тем временам графике на UE3 - всё это позволило Mass Effect стать хитом. Продолжения не заставили себя ждать, вторая часть - эталон игр того времени и в чем-то, даже сейчас, современные игры не могут достигнуть такого уровня. 

Естественно, игра получила ремастестированные версии. По сути, хоть какое-то количество полезных улучшений получила первая часть, вторая и третья ограничились только новыми текстурами.

5. Bioshock - если бы не Кен Левин, мы бы увидели проект совершенно другим. Замечательная история о подводном городе "Восторг", умело подкрепленная великолепным арт-дизайном, приятной графикой на UE3 и бодрым геймплеем. Сиквел и триквел достойны не меньшего внимания, также рекомендуются к проходению.

Надеясь не упустить прибыль на ностальгии, компания выпустила ремастеры франчайза. Прибытие в Восторг под слова Эндрю Райана и под ретро-саундрек до сих пор производит сильное впечатление.

6. Ведьмак - про эту серию игр не слышал наверное тот, кто просидел последние 15 лет в бункере. Увлекательная и продолжительная история от тех самых поляков из CDPR. Славянский колорит, крепкое словцо в большом количестве сцен сделало эту серию популярной не только на наших просторах, но и во всем мире.

Ремастированных версий не выходило (Enhanced edition сложно назвать ремастером), первые две части в плане восприятия графики могут многих оттолкнуть, но попробовать всё же стоит. Особенно на фоне посредственного сериала от Netflix. Любителям RPG трилогия рекомендуется к прохождению.

7. Assasins Creed - первая часть со старта впечатляла масштабным городом, новыми механиками и свежей идеей об Анимусе, которая, к сожалению почти не получила достойного продолжения в бесконечном количестве частей. Хороший повод заглянуть в прошлое и узнать с чего и как всё начиналось. 

Здесь ещё нет такого огромного количества гринда, вышек и аванпостов, которыми Ubisoft уже всех достала в каждой своей игре. Ремастеры первых 3 частей доступны, так что не придется страдать при прохождении. 

8. Сборник Orange Box - замечательный вариант получить всё в одном. Half-Life 2 + эпизоды - культовая серия, которая в представлении не нуждается. Team Fortress 2 - мультиплеерное веселье, держится в топе стима до сих пор. Кроме того, как раз TM2 и подтолкнул Гейба к развитию экономики Steam. И, наконец, Portal. Отличная головоломка с механикой порталов и ненавязчивой историей. Получила в дальнейшем продолжение и завоевала доверие фанатов.

К сожалению, сейчас Valve не радует выпуском сингловых игр. Разве что Half-Life: Alyx, которая была рассчитана сугубо на владельцев VR-шлемов. Когда там полноценное продолжение? Ходят слухи, что Гейб так и не выучил цифру 3....


За бортом осталось как множество удачных, так и неудачных проектов. Обделять вниманием также не стоит следующие тайтлы: 

Gears of War, Command & Conquer 3: Tiberium Wars, World in Conflict, Colin McRae: DiRT, Halo 3, Medal of Honor: Airborne, Stranglehold, Clive Barker’s Jericho, Kane & Lynch: Dead Men и тд.

2007 год в плане становления многих франшиз оказался действительно знаковым, чего не сказать о прошедшем 2021 и текущем 2022. Кроме того PS3 и Xbox 360 также внесли свой вклад в количество и качество игровых релизов. К слову, количество неплохих релизов в 2008 году также очень порадовало.

Что до моего тяжёлого случая? Типичное брюзжание по типу - раньше было мороженное вкуснее и честные 100 грамм, заварные были с настоящим масляным кремом и тд. Список можно продолжать до бесконечности. Но всё же есть в этом зерно истины, ведь сейчас, если не оглядываться на большое количество фритуплейных и донатных помоек, крупных сингловых проектов даже не AAA уровня - очень мало. Переносы за переносами, отмены и тд. 

Разве что спасают HOMM 3 Wog 3.58, за которыми на выходных можно провести пару тройку часов.

Спасибо за внимание!


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Источники видео:


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