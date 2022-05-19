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Введение:

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О чем думает пользователь в первую очередь, когда собирает или только планирует собрать компьютер для работы или для повседневного использования и игр? Процессор, видеокарта, память и тд. Часто, когда выбор комплектующих подходит к самому концу, остается взять на сдачу блок питания и корпус. Естественно мы будем беседовать о самом бюджетном сегменте с претензией на какой-никакой внешний вид и возможность апгрейда в этой же коробке. Варианты на авито и тд не рассматриваем, так как под этот случай надо писать отдельно и брать то, что есть в наличии на данный момент. Также постараемся подобрать оптимальный вариант по габаритам и максимум для mAtx материнской платы. Они как правило самые недорогие.

Но, как показывает практика, часто с выбором корпуса большинство не заморачивается:

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Итоговые параметры по подбору: низкая цена (до 3500 руб), внешний вид (желательно калёное стекло или на худой конец акрил), хорошая продуваемость, совместимость с современным железом.

Рассмотрим следующие модели, с которыми я уже имел возможность познакомиться при сборке:

AeroCool CS-107 CS-107-A-BK-V2 Formula GM-706W DeepCool Matrexx 30 DP-MATX-MATREXX30 AeroCool CS-105 Jonsbo C2 AeroCool Qs-240 Powercase Alisio Micro X3B CAMIB-L3 Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED

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Параметры каждого корпуса в сравнении с картинками: кликнуть здесь





Габариты корпусов:

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1. AeroCool CS-107 CS-107-A-BK-V2

Корпусы с верхним расположением блока питания вызывают у меня негодование, несмотря на то, что ранее это был стандарт для всех. Продуваемость у данного корпуса неплохая за счет сетчатой передней панели и предустановленных 3 вентиляторов (относительно тихих). Из явных минусов: акрил, который царапается от воздуха и тонкий металл-фольга 0.45мм с терпимой покраской, верхнее расположение БП.

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2. Formula GM-706W

Относительно молодой представитель на рынке корпусов. Сразу бросается в глаза конструкция корпуса, которая не предполагает нормальный кабель-менеджмент, плохая продуваемость (2 места под вентиляторы, которых нет в комплекте, верхняя решетка очень плохо продувается) и отвратительная покраска, тонкий металл. Малейшие царапины и ваш корпус сразу теряет товарный вид. Из плюсов: закалённое стекло.

3. DeepCool Matrexx 30

Средний во всех смыслах старичок, который, похоже уже утратил актуальность в 2022. Разве что один из немногих вариантов, где можно поставить DVD привод. Пылевик присутствует, но несъемный. Также проблема при кабель-менеджменте. Вентиляторы шумноватые и быстро выходят из строя. Металл типичный для этого ценового диапазона - фольга. Покраска средняя по палате, габариты корпуса великоваты. Из плюсов: для кого-то дизайн и калёное стекло.

4. AeroCool CS-105

Самый бюджетный корпус в данной подборке и самый лёгкий. Типичный представитель для сборки офисного компа, который всё-таки умудряются брать для игровых (относительно) ПК. Ограничена высота кулера CPU, общая компоновка передает привет из начала 2010-х, продуваемость никакущая. Тонкий металл, краска слезает и царапается при малейшем прикосновении. Верхнее расположение БП. Из плюсов: цена с натяжкой.

5. Jonsbo C2

Китайский гость, который заглянул к нам на рынок. Минималистичный дизайн, самые минимальные габариты из всех представленных претендентов. Под mAtx формат идет с оговорками: максимальные размеры материнской платы 245x215мм. Из плюсов: алюминька толщиной аж 1.5мм, качественная обработка всех компонентов, можно установить ATX БП. Минусы: естественно никакущая продуваемость, есть определённые требования к качеству БП, так как будет забирать горячий воздух из корпуса. Максимальный конфиг для этого корпуса: i3-10100 и максимум 1650 с нормальным радиатором и вентилем, так как с таким конфигом в гейминге (DeepCool Gamerstorm Gabriel) + 1650 Palit Storm X - вы получаете стабильные 75 градусов по CPU\GPU минимум.

6. AeroCool Qs-240

Нестареющая классика для тех, кому нужно нужно недорого, холодно и более-менее стильно. Кабель-менеджмент оставляет желать лучшего, но Вы мало что увидите в акриловом иллюминаторе, который будет зацарапан в кратчайшие сроки. Продуваемость хорошая, внешний вид с оговорками (очень видно отличие покрашенного металла и пластика на несколько тонов). Средний по палате металл. Проверенное решение с, к сожалению, несъёмной площадкой под накопители.

7. Powercase Alisio Micro X3B CAMIB-L3

Относительно свежая модель, практически лишенная недостатков. Большой выбор железа по габаритам, который можно установить в корпус, хорошая продуваемость, поддержка установки СЖО, очень неплохой дизайн. Из минусов: стекло на винтах, которое не очень удобно демонтировать, великоватые для этой категории габариты. Вентиляторы: в лучшем случае проживут у Вас пару месяцев без стуков и визгов, но могут и сразу отмереть. Они грубо говоря, никакущие по сравнению с комплектными от Aerocool и Deepcool. Покраска средняя, металл тонковат (0.5мм), как и большинства претендентов.

8. Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED

Корпус, приобретающий статус народного, очень много сборок просят в данном корпусе. Недостатки такие же, как и у предыдущего корпуса: вертушки, крепление стекла. Покраска чуть хуже, можно легко поцарапать. Продуваемость отличная для таких габаритов, можно ставить не самое холодное железо. Внешний вид на любителя. Есть более дешевая модификация Z2B без стекла и T3B под mac. Также данный корпус скопировали 1 в 1 Aerocool, но по более высокой цене и со своими вертушками.

Критерии сравнения и итоги по лучшему корпусу строго субъективные и отражают мое имхо и не претендуют на истину в последней инстанции.

Приступим к оценке параметров каждого из корпусов и сделаем соответствующие выводы:

Итоги:

1 место: Powercase Alisio Micro X3B CAMIB-L3

Ожидаемо, но самый дорогой корпус занял первое место практически по всем параметрам. Но цена, которая граничит с корпусами более высокой категории исчезающе мала. В сухом остатке мы получаем отличный корпус с приятным внешним видом, совместимостью с большинством горячих и габаритных комплектующих. Единственным ограничением выступает толщина видеокарты. 3-х слотовой видеокарте будет доходить большая часть воздуха от передних вентиляторов, но всё же работать им надо будет на более высоких оборотах. Спереди и сверху возможна установка 140мм вентиляторов, что несомненно плюс. Первое место с оговорками.

2 место: Powercase Mistral Micro Z3B Mesh LED

Учитывая ценовое позиционирование и минимальные габариты, плюс количество заказов и сборок в этом ящике занимает первое место в моем личном топе. Проблема установки толстых видеокарт присутствует как и у лидера. Реальная длина видеокарты, которую можно установить в данный корпус, находится за пределами оф. спецификаций: 292мм. Добротно сбитый корпус, который уже сами китайцы копируют у самих же китайцев. Если повезет, комплектные вентиляторы проживут у Вас долго. Белая версия на картинках выглядит привлекательнее, но на практике это совершенно не так. Впереди возможна установка 2-х 140мм вентиляторов, что для таких габаритов редкость. В остальном: маст бай.

3 место: AeroCool Qs-240 и DeepCool Matrexx 30

Делят третье место старички, которые раньше выгребались тоннами со складов маркетплейсов, но к сожалению устарели к 2022 году. Если один из них Вам достанется по очень низкой цене, то можно брать. В основные критичные минусы Deepcool можно записать невозможность установки кулера высотой более 151 мм, тот же народный Id-cooling 224XT требует 153-154мм. Aerocool отталкивает убогим акриловым окошком и покраской железа не в тон пластика. В остальном же, годные корпуса, если лучше ничего не подвернется.

PS: Учитывая всё многообразие корпусов, определённые требования пользователя в каждом конкретном случае, невозможно подобрать единственно правильный и верный вариант. Кому-то не зайдет дизайн, кто-то хочет корпус побольше. Я сравнил корпуса, с которыми имел дело, и, возможно, есть множество других вариантов, которые не уступают и превосходят рассматриваемые модели. Вы можете привести конкретные примеры корпусов, которые по Вашему мнению достойны рассмотрения или хотя бы не уступают лидерам из обзора. Данное сравнение - мое субъективное мнение, основанное на опыте. Чемоданы зелени не занесены производителями, можете спать спокойно.

Если планируете скидывать варианты достойных корпусов в комментариях, убедительная просьба - писать про модели, в которые можно максимум установить mATX материнские платы (до 244х244мм), так как ATX и отдельно mini-itx - уже совершенно другая категория.

Спасибо за внимание!

Примеры сборок в данных корпусах (источник Pcpartpicker + часть из личного архива):



Много фото Много фото



