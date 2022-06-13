A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
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Введение:
В этом материале Вы не увидите тему по выбору игровой суперRGB мыши и клавиатуры, кастомных манипуляторов и киберкотлетных аксессуаров. Как и не будет дорогих моделей и сравнений большого количества моделей. Всё основывается на личном опыте и разборе проблем, которые возникали после неправильного выбора периферии.
Моя история начинается со смутных воспоминаний о первой шариковой мышке и посредственной клавиатуре в далеком 1996 году. Модель клавы точно не вспомню, но грызун был точно от Logitech.
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Примерно с того же времени началась первая помощь отцу с резьбой по дереву с большой постоянной и монотонной нагрузкой на запястья, пальцы и тд. Тогда же и началось увлечение компьютерными играми, которое кроме работы захватывало всё больше и больше времени параллельно с учебой.
Шли годы, менялись манипуляторы, больше времени уделялось подготовке к поступлению в университет и все меньше уходило на работу и игры. Точных моделей не вспомню, но точно были типовые дешман модели Genius, A4Tech, Logitech и тд. В те годы хорошо запомнилась мегаудобная мыша A4Tech X-710 (скорее всего так называлась, не суть важно, многие меня поймут), которую я чинил раза 3, но не хотел с ней расставаться.
Начало страданий:
После - были долгие годы работы в нескольких компаниях на казённых клавиатурах и мышках. И, естественно (или мне так везло), в большинстве контор с периферией были всегда проблемы. Своё носить было не очень удобно, да и к сменщикам доверие не было безграничным. Так как к железу у меня был постоянный интерес с малых лет, парк техники обновлялся с пугающей скоростью в погоне за последним железом и постоянными переходами с ПК на ноутбук и обратно. И именно в этот момент мне стоило усвоить урок, ведь на клавиатуре с ножничным механизмом было очень удобно печатать и работать, но, к сожалению, я не придал этому значения. Кроме того в году 2015-м у знакомого пощупал клаву A4Tech KV-300H, которая очень понравилась как исполнением, так и удобством ввода. Но всё забылось и шло дальше свои чередом.
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Приходит зима 2019 года, пусть и хорошая работа, но на офисе, прилично поднадоела и предчувствуя неладное, решено было искать варианты удалёнки. Выбор был сделан правильный, учитывая начало распространения злобного вируса. Тогда же захотелось обновить периферию для удобной работы дома. Не сильно читая отзывы и не учитывая проблемы с рукой, были выбраны недорогие, но как мне казалось - удобные варианты. Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 и мышь A4Tech Bloody Q81:
После 2-х лет в околоайти с постоянным набором текста и работой в граф. редакторах разрослась моя аптечка с разными обезболивающими мазями. Последней каплей стали новые проекты, после которых уже ничего не хотелось делать и вовсе сидеть за компьютером. Было желание уехать в монастырь или в деревню, чтобы просто отмачивать опухшие суставы в речной воде под запах шашлыка с лавашом. Но, отпуск ещё не скоро и решено было выяснить проблемы спустя годы страданий.
Муки выбора:
Изначально я положил глаз на механические клавиатуры с минимумом кнопок. Но сразу же этот вариант исполнения отпал по ряду причин. Нужен был тихий вариант с минимальным ходом клавиш, небольшие размеры, но с адекватным расстоянием между клавишами, так как слепая печать у меня ещё не освоена полностью. Решено было смотреть в сторону мембранок, но найти относительно недорогой и вменяемый вариант оказалось не так просто. Уже почти сделал заказ на Razer Cynosa Lite, но про стирающуюся краску на клавишах не написал только ленивый, да и к продукции Razer отношение не очень позитивное по ряду причин. Logitech K280e была великоватой, серия MX уже выходила за рамки суммы, которую планировалось потратить. По итогу решено было пойти к знакомому из ритейла и пожмякать разные варианты клав. Любая механика практически подтвердила мои опасения, было жутко неудобно. И именно в этот момент я вспомнил про ту самую удобную клаву A4Tech KV-300H, которая в памяти оставила только положительные впечатления. Ножничный механизм, металлическая подложка, относительно компактные размеры для фулл-кей и приятный бонус в виде USB-хаба на 2 порта. Увесистая, не скользит, добротно сбитая.
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К моему удивлению - клавиатура, скорее всего до сих пор выпускается и несколько экземпляров было на складе. По разным данным - на е-каталоге данная модель была добавлена в 2011 году, но часть информации обозначает 2014 - как год выпуска. Это уже о чем-то говорит, раз есть спрос и модель до сих пор представлена на многих маркетплейсах. Отзывы тоже отличные. С клавиатурой разобрались, пришел черед мышки.
Проблема, которую я не хотел решать или просто не мог додуматься, оказалась проста. Практически всегда выбор падал на мышки с немаленьким весом от 110 до 170 грамм. Это оказалось причиной мучений при постоянной работе за компьютером. Поэтому спросил совета по поводу относительно легкой и удобной мышки. Ответ оказался прост: знакомый юзал большое количество мышей и под мой кейс дал пожмякать Logitech G102 Lightsync, SteelSeries Rival 3, ASUS TUF Gaming M3, Razer Viper Mini, Genesis Krypton 550. И как ни странно, самым удобным оказалось максимально простое и классическое исполнение от Logitech (ещё было свежо воспоминание от бесчисленных офисных Logitech B100).
Несколько дней работы и результат налицо: банальная смена манипуляторов очень упростила работу, уменьшила утомляемость и нагрузку на руки.
Итоги:
Какой можно сделать вывод из моей истории? Всегда подбирайте периферию с умом. Данный материал не является рекламным, просто показывает личную историю, которая, возможно, будет актуальна для некоторых пользователей и не претендует на какой-то безальтернативный выбор - мол, берите только вот это. Также, данный комплект выбирался в первую очередь для работы. Мышка, возможно, немного подойдет для игр, но клавиатура вряд ли. Перед покупкой всегда заходите в шоурумы или места, где можно вживую полапать клавиатуры и мышки, потому что необдуманный выбор может аукнуться в дальнейшем сущим неудобством.
Да, вы можете сказать - у меня мышка с клавиатурой за 100 рублей и мне норм. И это тоже адекватная ситуация, если данный вариант привычен и не приносит неудобств. Также кто-то скажет - да что это за хлам? У меня только клава стоит 10 тыщ, мышка 20 тыс и как можно пользоваться проводными вариантами в 2022 году. Плевать - более дорогой вариант может вам точно также не подойти, как и комплект за 200 рублей. Это личный выбор. Если не трудно, поделитесь тем, какие у Вас мышка и клава. Возможно, кто-то до сих пор пользуется 15-летним динозавром из толстого качественного пластика и всё отлично, послушать будет интересно, как и владельцев свежих моделей.
Спасибо за внимание!
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