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Введение:

Игр нет, индустрия переживает стагнацию, выживачи, донатные фритуплейные помойки захватили топ-10 популярных проектов в Steam. Однако, не так всё страшно, как предрекают аналитики и блогеры. Есть одно НО. Количество AAA проектов по прежнему оставляет желать лучшего и на данном фестивале приходится довольствоваться только тайтлами качества B, инди и совсем мусорными поделками. Попробуем найти среди сотен демоверсий заслуживающие внимание игры.

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1. Anger Foot С ноги, как и большинство мамкиных комментаторов, врывается знакомый нам издатель Devolver Digital. Олдскульный шутан с интересной механикой выбивания дверей, приятной визуальной стилистикой и отличной, по меркам такого проекта, физикой. Рекомендуется к ознакомлению. Разве что однотипный бит успевает надоесть уже через 5 минут игры. В остальном - ждем 2023 год и выход в релиз.

2. Trepang2 Обновленная демка мясного шутера, механика которого основана на активном использовании замедления времени. Бодрый, красивый тайтл, во многом похожий на серию F.E.A.R. В демке нет большого выбора по оружию, однако ИИ врагов не даст заскучать. Тем более можно отточить свои навыки в отдельном режиме выживания с волнами врагов. Игра выходит в этом году.

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3. Metal: Hellsinger Опять шутан, но уже с другой механикой. Антураж уровней отдалённо напоминает DOOM, как и общий быстрый темп игры. Что нужно делать? Истреблять демонов и прочую нечисть под шикарный саундрек от заслуженных металюг. Ценителям зайдет. Попадаете по мострам в такт ритма мелодии (по бокам прицела есть индикаторы) - получаете больше очков, модификаторы и тд. Кое-какой сюжет вроде бы и присутствует, но судя по всему - это формальность. Полная версия игры выходит через 2 месяца - 15 сентября 2022.





4. Cult of the Lamb Хотели создать культ или секту из маленьких и милых зверушек, попутно истребляя неугодных? Вы попали по адресу. Очередной проект от издателей Devolver Digital. Пока стоит в топе по популярности. Классная стилистика, черный юмор, однако, на мой взгляд пока слишком всё слишком простенько и не оправдывает того хайпа, который вызвала демоверсия. Возможно на релизе у меня будет иное мнение. Полная версия выходит 11 августа 2022.

5. Selaco Опять шутер и опять закос под олдскул. Как говорят разработчики, при разработке локаций вдохновение черпалось одновременно из F.E.A.R, DOOM и Quake. Есть какой-никакой сюжет, в котором на подземную базу происходит нападение и Вы, как один из последних выживших начинаете вершить правосудие и пытаться разобраться - а что же случилось. Графически игры выглядит интересно, особенно впечатляет количество графических настроек, которые можно покрутить в настройках. Есть даже RTX, однако сильного улучшения картинки я не заметил. В минус запишу спрайтовых врагов. Ну сколько можно?) По заверениям разработчиков игра выйдет скоро - 13 июня 2255 г.)

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6. Moonscars Очень интересный платформер показала компания Black Mermaid и издательство Humble Games. Визуально - идейный продолжатель Blasphemous. Под мрачным лунным светом свирепый глиняный воин Грей Ирма сражается, движимый одинокой целью: найти Скульптора и разгадать тайну ее существования. Ожидаются подгорания в районе пятой точки во время прохождения и вот это вот всё. Фанатам подобных платформеров должно понравиться. Выход игры - 2022.

7. Deadlink

Интересный, но достаточно странный проект с заявкой на киберпанк-антураж, RPG элементы. Большие амбиции разработчиков, игра в раннем доступе, разработчики имеют несколько каналов связи с аудиторией для улучшения, что похвально. Однако, заявления о создании лучшего шутера с roguelike механиками немного не соответствуют действительности. Проект найдет свою аудиторию, шутерная механика бодрая, графика симпатичная. Но - будем посмотреть что будет дальше. Релиз - Coming soon.

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Мне не удалось посмотреть множество проектов, игнорировались различные выживачи и прочие поделки. Однако годное найти удалось. Есть ли надежда на развитие индустрии в правильном направлении - 50 на 50. Пример Diablo Immortal уже показал - какие бы рейтинги не ставили игре, она приносит миллионы шекелей разработчикам. Раньше, приоритет на оценку на Metacritic был у некоторых компаний ориентиром. Сейчас - не имеет практически никакого значения, ведь как и всегда - бизнес, ничего личного, только извлечение прибыли. У Вас есть надежды, что воспрянет инди-сегмент, который уже показывает подъем? Напрасно. После первого успешного проекта и пересечения черты - будут куплены гигантами рынка. Надежда на Devolver Digital есть, однако они не всесильны. Криптозима, надеюсь расшевелит разработчиков создавать более графонистые игры, но, без геймплея и истории - это просто бенчмарки ваших печек и ничего более.









Спасибо за внимание! Если Вы нашли достойные демки на этом фестивале, которые не упомянуты в списке - обязательно делитесь!