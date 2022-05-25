Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка

Покупка комплектующих в малоизвестных интернет-магазинах сулит выгоду. Но есть ли минусы?
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
3070 Ti за копейки - надо брать
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Дисклеймер:

Данный блог составлялся сугубо по собственной инициативе. Ни один из интернет-магазинов не заносил чемоданы, не засылал железок. Главная цель: хотя бы приблизительно сориентироваться в многообразии интернет-магазинов и сделать выбор в пользу того, который сможет Вам предложить достойное соотношение цены, сервиса и качества. Но, естественно, я человек и как все - ошибаюсь. Поэтому Ваше мнение будет также очень важным, ведь интернет-площадок - огромное количество и автор может попросту не знать о них и банально не найти на просторах интернета. Цены рассматриваются на дату публикации, без использования купонов и могут поменяться.

анонсы и реклама
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Товарные позиции на рассмотрении: процессоры и видеокарты, так как практически всегда это самая большая статья по расходам при сборке компьютера, на которой можно сэкономить, тщательно изучая прайсы.

Введение: 

реклама

Было решено взять за основу интернет-магазины, не обладающие большой популярностью. В силу того,что e-katalog прекратил свою работу на территории РФ c удобным сравнением и охватом, рассмотрим price.ru. По крайней мере он показался мне самым адекватным в плане разнообразия и количества интернет-магазинов.  

Процессоры:

INTEL


 Intel Core i3-10105F 

 Intel Core i5-10400F 

 Intel Core i5-11400F

 Intel Core i5-12400F

 Intel Core i5-12600

 Intel Core i5-12100F


AMD


 AMD Athlon 3000G

 AMD Ryzen 3 Pro 4350G

 AMD Ryzen 5 3600

 AMD Ryzen 5 5600G

 AMD Ryzen 5 5600X

 AMD Ryzen 5 5800X


Видеокарты:

Nvidia


 Palit GTX1650 4GB GDDR6

 GIGABYTE GTX 1660 Ti 6 Gb

 MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G

 Palit RTX 2060 DUAL 12Gb

 GIGABYTE RTX 3060 12GB GAMING OC

 MSI RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G


AMD


 Sapphire PULSE RX 6500 XT

 SAPPHIRE RX 6600 8192Mb PULSE

 PowerColor RX 6700 XT 12GB RED DEVIL

 Sapphire RX 6650 XT Pulse Gaming

 Sapphire Pulse Radeon RX 6800 16GB GDDR6


Сравним похожие позиции в DNS, Online-Trade и Citilink. 

DNS:


 Процессоры

 Видеокарты


Online-Trade:


 Процессоры

 Видеокарты


Citilink:


 Процессоры

 Видеокарты


Итог сравнения, как видите, очевиден. Но возникает вопрос - а что с гарантией? Можно бесконечное количество раз говорить о том, что скупой платит дважды, но покупка даже в таких малоизвестных интернет-магазинах надежнее покупки дорогостоящего товара, например видеокарты, с Aliexpress. В случае процессоров, учитывая как редко они выходят из строя, можно заказывать по сладким ценам. Но учитывайте, что возврат денег нужно будет оспорить, отправить товар обратно (не всегда) и тд. Всё как обычно сводится к деньгам. 

Если Вы имели дело с данными интернет-магазинами и у Вас есть позитивный или негативный опыт, делитесь, возможно это поможет кому-то сэкономить, либо наоборот предостережет от покупки. 

Спасибо за внимание!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia ryzen radeon цены dns ситилинк online-trade
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
107
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
18
Главные игры мая 2022 года
19
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 107
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18 мая 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
18
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
27
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
9
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
6
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
16
Технология AMD SmartAccess Storage ускорит загрузку игр
1

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
9
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
54
Несколько способов заработка в интернете в 2022
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
14
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
11
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
13
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
+

Сейчас обсуждают

AmazingShot
08:00
ну если посмотреть на цены, то за 40 можно найти только если 6600, даже не XT. странно что такая цена в ситилинке, обычно эти барыги до конца ценники не снижают.
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Pavelshakh
07:59
А не , прорвало оборону)
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
&lt;TopUpdate&gt;
07:57
Лол, при этом ютуб заблокировал каналы RT и других российских сми. И при этом вякают про то что пользователи должны получать информацию из разных источников. Надеюсь рутуб допилять до вменяемого состо...
YouTube заверил пользователей, что по собственной воле сервис из РФ не уйдёт
IRanPast
07:55
Вот тебе вчерашний курс евро и рубля в немецком банке
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
NEON_ft
07:55
Ждать, не брать видюхи! Этим говнолинкам и дноэсам деваться некуда, будут и дальше снижать.
Мировые цены на видеокарты упали до рекомендованных и ниже, крипта в ударе - время брать или подождать
AmazingShot
07:54
только дурачки сдают в случае поломки видеокарты - на ремонт (45 дней). дважды выходили из строя видеокарты с днса, gtx 660 и gtx 1080, обе вышли из строя почти в конце гарантийного срока. пришел в дн...
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Sheshenbek
07:50
Пацаны Я в шоке сижу курю пью кофе, и скачиваю forza horizon 4, вообще не слышно компьютер работает или нет, только по монитору вижу тут то что работает. Тишина и спокойствие абсолютная кромешная.
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Provider
07:50
все равно это дорого за видюху для fhd...
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Николай Врублевский
07:48
70С после 5-6мин работы при заявленной мощности в 12Вт (а по факту 10Вт) говорит о том, что данная лампа - полное УГ. Она даже половину гарантийного срока не отработает - либо сдохнет, либо диоды поте...
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
ser69
07:47
игра такое же говно как и фильм)
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем