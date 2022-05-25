Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
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Дисклеймер:
Данный блог составлялся сугубо по собственной инициативе. Ни один из интернет-магазинов не заносил чемоданы, не засылал железок. Главная цель: хотя бы приблизительно сориентироваться в многообразии интернет-магазинов и сделать выбор в пользу того, который сможет Вам предложить достойное соотношение цены, сервиса и качества. Но, естественно, я человек и как все - ошибаюсь. Поэтому Ваше мнение будет также очень важным, ведь интернет-площадок - огромное количество и автор может попросту не знать о них и банально не найти на просторах интернета. Цены рассматриваются на дату публикации, без использования купонов и могут поменяться.
Товарные позиции на рассмотрении: процессоры и видеокарты, так как практически всегда это самая большая статья по расходам при сборке компьютера, на которой можно сэкономить, тщательно изучая прайсы.
Введение:
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Было решено взять за основу интернет-магазины, не обладающие большой популярностью. В силу того,что e-katalog прекратил свою работу на территории РФ c удобным сравнением и охватом, рассмотрим price.ru. По крайней мере он показался мне самым адекватным в плане разнообразия и количества интернет-магазинов.
Процессоры:
INTEL
AMD
Видеокарты:
Nvidia
AMD
Сравним похожие позиции в DNS, Online-Trade и Citilink.
DNS:
Online-Trade:
Citilink:
Итог сравнения, как видите, очевиден. Но возникает вопрос - а что с гарантией? Можно бесконечное количество раз говорить о том, что скупой платит дважды, но покупка даже в таких малоизвестных интернет-магазинах надежнее покупки дорогостоящего товара, например видеокарты, с Aliexpress. В случае процессоров, учитывая как редко они выходят из строя, можно заказывать по сладким ценам. Но учитывайте, что возврат денег нужно будет оспорить, отправить товар обратно (не всегда) и тд. Всё как обычно сводится к деньгам.
Если Вы имели дело с данными интернет-магазинами и у Вас есть позитивный или негативный опыт, делитесь, возможно это поможет кому-то сэкономить, либо наоборот предостережет от покупки.
Спасибо за внимание!
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