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Дисклеймер:

Данный блог составлялся сугубо по собственной инициативе. Ни один из интернет-магазинов не заносил чемоданы, не засылал железок. Главная цель: хотя бы приблизительно сориентироваться в многообразии интернет-магазинов и сделать выбор в пользу того, который сможет Вам предложить достойное соотношение цены, сервиса и качества. Но, естественно, я человек и как все - ошибаюсь. Поэтому Ваше мнение будет также очень важным, ведь интернет-площадок - огромное количество и автор может попросту не знать о них и банально не найти на просторах интернета. Цены рассматриваются на дату публикации, без использования купонов и могут поменяться.

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Товарные позиции на рассмотрении: процессоры и видеокарты, так как практически всегда это самая большая статья по расходам при сборке компьютера, на которой можно сэкономить, тщательно изучая прайсы.

Введение:

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Было решено взять за основу интернет-магазины, не обладающие большой популярностью. В силу того,что e-katalog прекратил свою работу на территории РФ c удобным сравнением и охватом, рассмотрим price.ru. По крайней мере он показался мне самым адекватным в плане разнообразия и количества интернет-магазинов.

Процессоры:

INTEL



Intel Core i3-10105F Intel Core i3-10105F



Intel Core i5-10400F Intel Core i5-10400F реклама



Intel Core i5-11400F Intel Core i5-11400F



Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400F



Intel Core i5-12600 Intel Core i5-12600



Intel Core i5-12100F Intel Core i5-12100F реклама





AMD



AMD Athlon 3000G AMD Athlon 3000G



AMD Ryzen 3 Pro 4350G AMD Ryzen 3 Pro 4350G



AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 5 3600



AMD Ryzen 5 5600G AMD Ryzen 5 5600G



AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X



AMD Ryzen 5 5800X AMD Ryzen 5 5800X





Видеокарты:

Nvidia



Palit GTX1650 4GB GDDR6 Palit GTX1650 4GB GDDR6



GIGABYTE GTX 1660 Ti 6 Gb GIGABYTE GTX 1660 Ti 6 Gb



MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G



Palit RTX 2060 DUAL 12Gb Palit RTX 2060 DUAL 12Gb



GIGABYTE RTX 3060 12GB GAMING OC GIGABYTE RTX 3060 12GB GAMING OC



MSI RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G MSI RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G





AMD



Sapphire PULSE RX 6500 XT Sapphire PULSE RX 6500 XT



SAPPHIRE RX 6600 8192Mb PULSE SAPPHIRE RX 6600 8192Mb PULSE



PowerColor RX 6700 XT 12GB RED DEVIL PowerColor RX 6700 XT 12GB RED DEVIL



Sapphire RX 6650 XT Pulse Gaming Sapphire RX 6650 XT Pulse Gaming



Sapphire Pulse Radeon RX 6800 16GB GDDR6 Sapphire Pulse Radeon RX 6800 16GB GDDR6





Сравним похожие позиции в DNS, Online-Trade и Citilink.

DNS:



Процессоры Процессоры



Видеокарты Видеокарты





Online-Trade:



Процессоры Процессоры



Видеокарты Видеокарты





Citilink:



Процессоры Процессоры



Видеокарты Видеокарты





Итог сравнения, как видите, очевиден. Но возникает вопрос - а что с гарантией? Можно бесконечное количество раз говорить о том, что скупой платит дважды, но покупка даже в таких малоизвестных интернет-магазинах надежнее покупки дорогостоящего товара, например видеокарты, с Aliexpress. В случае процессоров, учитывая как редко они выходят из строя, можно заказывать по сладким ценам. Но учитывайте, что возврат денег нужно будет оспорить, отправить товар обратно (не всегда) и тд. Всё как обычно сводится к деньгам.

Если Вы имели дело с данными интернет-магазинами и у Вас есть позитивный или негативный опыт, делитесь, возможно это поможет кому-то сэкономить, либо наоборот предостережет от покупки.

Спасибо за внимание!