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Сегодня я расскажу Вам, откуда готовилось нападение на.......нет. Не то.

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Дисклеймер:

Рассмотрим ценовую политику наших соседствующих рынков в самых популярных интернет-магазинах. Никакой рекламы, естественно, в данном блоге не подразумевается. Только известные мне интернет-магазины с самыми низкими ценами для тех, кто хочет сэкономить. Для анализа взяты одни из самых ходовых комплектующих для сборки среднестатистического ПК без фанатизма. Ведь если нужна ультратоповая сборка и Вы не привыкли экономить каждую копейку, то это будет неактуально, так как местная гарантия, удобство сервиса будут рядом и, в случае чего, не нужно будет заморачиваться с поездками по замене и тд. Только сухая статистика без прикрас.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену <b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

Введение:

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Для рассмотрения актуальных и низких цен по РБ будем рассматривать площадку shop.by. На ней представлено самое большое количество интернет-магазинов для сравнения, плюс за размещение своих прайсов наценка там минимальна, в отличие от onliner.by. В РФ будем смотреть на yandex.market как аггрегатор. Прошу не говорить про Aliexpress, так как мы рассматриваем только новые товары от вендоров с какой-никакой, но гарантией.

Также, стоит учесть, что в силу последних спецоперационных событий, курс обмена RUB заметно отличается по продаже и покупке. Данные на 21.05.2022.

Процессоры:

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Возьмем самые популярные по объемам реализации AMD Ryzen 5 5600X, Intel Core i5-10400F, AMD Ryzen 5 5600G, AMD Ryzen 5 3600, Intel Core i5-12400, Intel Core i3-12100F, Intel Core i3-10105F.

Видеокарты:

По видеокартам список следующий также взяты одни из самых заказываемых моделей в рознице.

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Думаю, далее продолжать бессмысленно и Вы можете сами сравнить оринтировочные цены на другую комплектуху в РБ и РФ. Сразу же уточню, я понимаю, что в яндекс.маркете на некоторые товары не самые сладкие цены, буду рад в очередной раз ссылке на адекватные аггрегаторы по сравнению цен в РФ, чтобы корректно проводить дальнейшие сравнения. Также я прекрасно понимаю, что Россия необъятна и данный вариант подойдет скорее всего приграничным регионам или тем, кто просто собирался на экскурсию в Минск и тд.

Спасибо за внимание!



