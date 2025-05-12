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Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен

Разбираемся с песней про пять минут, юбкой Бритни Спирс и игрой The Last of Us, которую некоторые геймеры видели в Steam еще в 2015-2017 годах
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Эффект Манделы это явление, при котором воспоминания, в которых вы 100% уверены, оказываются неправдой. Персонажи фильмов и мультфильмов говорят другие фразы, известные деятели тоже никогда не говорили слов, которые вы хорошо помните. На логотипах, фотографиях и картинах появляются детали, которые вы не видели раньше. И вы такой не один - другие люди тоже удивлены этим. 

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Есть похожее явление, которое не носит массовый характер. Это фантомные сцены. Допустим, вы видели какую-то сцены в фильме или аниме. Но при пересмотре её не было. То же самое касается отрывков песен, текстов, уровней игр и прочем. Обычно, фантомная сцена это что-то, что помните только вы. Очень редко такие воспоминания становятся массовыми. 

Я уже не помню, как впервые узнал о таком явлении, как эффект Манделы. Но оно увлекло меня настолько, что я принялся читать и слушать все, что с ним было связано. Больше всего меня удивляло, что люди пытаются дать объяснение этому явлению с помощью мистики и науки, но не задумываются о самых простых и банальных объяснениях. 

В этом блоге я расскажу о трех случаях, которым я нашел логичное объяснение. 

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Много или мало?Кадр из кинофильма "Карнавальная ночь", режиссер Эльдар Рязанов, "Мосфильм", 1956 годЗнаете ли вы, что такое говорящие мелодии? Это когда слов в песне нет, но они будто слышатся в мелодии или даже звучании отдельных инструментов. Знаменитый пример говорящей мелодии это песня “Пять минут” из советского кинофильма "Карнавальная ночь". Множество людей приходят в шок, когда узнают, что в песне нет фразы “пять минут - много или мало?”. Но почему все помнят её? Ответ прост - сам текст к ней располагает рифмами, а музыка и вовсе звучит так, что эти слова сами возникают в голове. Просто найдите четырехминутный отрывок из фильма с этой песней и с 3:07 вы услышите идеальное место для того, чтобы эти слова почудились. Причем, сразу два раза.

Когда я впервые узнал об этом случае, я подумал, что существует какая-то пародия или поздняя версия, где эти слова есть. Но прослушав несколько десятков песен и не найдя ничего, я решил пересмотреть фильм. И заметил этот момент. 

Юбка Бритни СпирсКадр из клипа Baby One More Time исполнительницы Britney Spears. Режиссер Найджел Дик, 1998 год. Источник - официальный Youtube-канал певицыОдин из самых громких случаев эффекта Манделы связан с клипом поп-певицы Бритни Спирс. В клипе Baby One More Time, Бритни играет скромную школьницу, которая представляет, как она поет и танцует, не сдерживая своих эмоций. Делает она это в окружении девушек из подтанцовки.

Клип был снят в 1998 году. И вдруг, ни с того, ни с сего, в 2010-х люди начали говорить о том, что клип изменили. Бритни была одета иначе, в клетчатую юбку. А сейчас юбка черная. Фанаты даже нашли игрушку - куклу в виде Бритни и у нее тоже была клетчатая юбка. 

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Этот случай меня заинтересовал, поскольку я тоже помнил, что юбка была иной. Поэтому я стал искать ответ. Я знаю, что если снимается клип, то есть и закулисные съёмки. И я начал их искать. И сразу нашел. Но вот беда - в них не было Бритни в этом наряде, точнее, была, но лишь по пояс. Тогда я стал искать другие бэкстейджи. Мне повезло найти запись передачи MTV Becoming про этот клип. Это такая передача, где фанаты известных поп-звезд занимаются их косплеем и снимают в точных копиях клипов. В этой передаче фанатке Бритни повезло примерить на себя её образ в том клипе. С ней занимались хореографы, стилисты и визажисты. И знаете что? Юбка у нее темная и совсем не клетчатая. Программа была снята в 2000 году. Фанатка бы не позволила подменить юбку, следовательно, наряд и в оригинальном клипе был таким. 

Кадр из передачи MTV Becoming, установить дату выхода не удалось. Предположительно 2002-2004 года.

Даже по логике клипа юбка не могла быть клетчатой, потому что действие происходило в строгой католической школе, где подобные наряды не приветствуют. Более того, у девушек из подтанцовки юбки тоже темные. Но даже это не последний аргумент. Настоящий наряд из клипа сейчас хранится в зале славы Hard Rock Hotel And Casino. Юбка у наряда тоже темная. А значит, никто клип не менял. 

Полагаю, что из-за популярности образа, люди просто пытались примерить стереотипное его воплощение на Бритни. Есть множество других клипов, где юбки правда клетчатые. И перепутать действительно легко. 

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The Last of Us в Steam в 2015 - 2017 годах

Серия игр The Last of Us тесно связана с темой эффекта Манделы. То фанаты ищут аудиозапись про пациентов, которая в игре была, но пропала. То саундтрек игры становится похож на саундтрек сериала Sherlock, хотя на релизе не был. Некоторые игроки помнят, что сцены игры выглядели иначе. Но меня интересует история, о которой фанаты The Last of Us никогда не слышали. А я и некоторые другие ПК-геймеры буквально стали её участниками. Это не столько эффект Манделы, сколько фантомная история. 

В 2013-2014 году я активно играл на ПК, преимущественно в онлайн-игры. Но также любил накупить на распродажах Steam разных игр. И бывало, часами сидел и просматривал скидки. До консолей мне дела не было. 

Я любил сесть, запустить фоном Youtube или какой-нибудь подкаст, включить любимую игру и слушать. На Youtube в то время активно обсуждали игру The Last of Us. Настолько, что она надоела. Мне она была не интересна, поскольку в крупно-бюджетные игры я не играл. Но как-то раз, прямо во время сражения в CrimeCraft, я слышу в обзоре слова о том, что The Last of Us нет на ПК. И не могу понять, о чем речь, ведь я видел её в Steam пару раз среди списка игр.

После игры я лезу перепроверить. Игры правда нет. Спрашиваю друзей - никто не в курсе. Пишу в чат трейдерского сайта. Там мы часто обсуждали самые разные темы - от фильмов до скидок на игры. Там тоже находятся люди, что видели игру. В итоге, дискуссия сводится к тому, что постер какой-то игры в Steam был похож на постер The Last of Us. К примеру, шрифтом. Разгадка найдена. Я забываю этот случай.

Тем временем ажиотаж нарастает. Про The Last of Us и его эксклюзивность говорят все. Я читаю в сообществе Steam, что люди пишут об этой игре. И однажды, через года два или три, я нашел в Steam пост от пользователя, который, как и я видел игру в Steam. Это заставило меня задуматься о том, что игра-двойник гуляет по Steam до сих пор. Но что это за игра? 

Я начал поиски. Прежде всего, стоит отметить, что у The Last of Us нет постера, который был бы похож на те, что используют в Steam. Но зато есть узнаваемая надпись, сделанная примечательным шрифтом. Можно было предположить, что пользователи Steam видели что-то похожее. 

Я помню, что видел постер серого цвета, на заднем плане будто был туман. А на нем висела надпись. Вот только шрифт я не помнил. Я просидел в Steam несколько дней и искал игры, постеры которых можно было бы перепутать с The Last of Us, если не обращать внимание на надпись. Вот что у меня получилось.

У меня не получилось снова найти пользователей, с которыми я обсуждал эту “фантомную” игру. Но я помню, что многие из них указывали на игру I Am Alive. Эту игру и правда легко перепутать с The Last of Us, поскольку у нее нейтральный серый постер с мужиком во весь рост. Да и сама игра связана со спасением маленькой девочки от бандитов. При этом, это не зомби игра, а сеттинг связан с разрушениями, возникшими после землетрясения. 

Другие варианты тоже были. Старый постер Tomb Rider был черно-белым. Medal of Honor имела похожий шрифт. Есть мнение, что существовал промо-постер The Evil Within с белыми буквами, но я его не нашел.

В любом случае, люди, которым казалось, что они видели The Last of Us в Steam, видели что-то подобное. Простой, нейтральный постер, который без чтения текста легко интерпретировать на любой лад. Позже они узнавали о The Last of Us и у них создавалось воспоминание о том, что они видели её в Steam. 

Этот случай чем-то похож на историю с таинственной японской рекламой про две фигуры, которую многие зрители видели по вечерам. Она известна как Хитогата. Одна из главных теорий гласит, что зрители видели разные рекламы с двумя фигурами, но когда начали её искать, в массовом сознании она превратилась в одну. Вот и здесь несколько разных игр превратились в The Last of Us.

Что вы думаете об этих историях? Было ли у вас что-то похожее? Видели ли вы не вышедшие на ПК игры в Steam? А может быть вы слышали слова, которых в песнях нет? Я с радостью прочитаю ваши комментарии. 

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Теги

the last of us аномалии загадки интернета ложные воспоминания эффект манделы
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