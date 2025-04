Я люблю жанр киберпанк. Но не люблю игры серии Deus Ex. Люди удивляются. “Как же так? Ведь Deus Ex это лучший киберпанк в играх!” — говорят они. Мне приходится долго объяснять, что три последних Deus Ex это не киберпанк, а пост-киберпанк. И что игры сильно отличаются от оригинальной игры 2000 года. А мне, как фанату киберпанка, игра не дает вообще ничего.

Обычно меня мало кто понимает, считая, что я просто хейтер. И недавняя новость о поиске издателя для новой игры из серии Deus Ex является хорошим поводом поговорить о проблемах этой серии. А заодно, поговорить о том, что нужно новой Deus Ex, чтобы стать хорошей и популярной игрой.

Что не так с Deus Ex?

На момент выхода Deus Ex: Mankind Divided представление о стелс-играх сильно изменились, а игрокам нужен был свежий и интересный геймплей. У Mankind Divided был устаревший геймдизайн, который в одной из локаций DLC и вовсе повторял идею из Half Life 2. Разработчики плохо сбалансировали агрессивный стиль игры и стелс. Играть агрессивно было попросту неинтересно и бессмысленно. Стелс игрался куда лучше. Но и он был не идеален. Игра была не актуальной во всех смыслах, хотя старалась в кинематографичность и постановку. Чувствовалось, что Eidos хотят сделать игру уровня консольных эксклюзивов и лучших ААА-игр десятилетия.

Но у игры не было примечательных персонажей, интересного видения мира будущего и интересных тем, которые бы поднимались по ходу сюжета. Который, к тому же, был не закончен. Это была уже вторая часть серии без концовки, после The Fall. Игроки негативно относятся к таким играм. Узнав, что у игры нет концовки, многие отказались от покупки. После выхода Mankind Divided по игре было мало фан-арта, можно даже сказать, его почти не было. Люди в основном делали мемы. Это очень плохой признак для игры.

Deus Ex: The Fall игра хорошая, но недооцененная. К тому же, без окончания

Были и другие проблемы. Игра была крайне забагованной и требовательной, оптимизации игре явно не хватало. Это сказалось на продажах. Но даже после патчей, игра продавалась не слишком хорошо. Не стоит забывать, что игры-платформы стали завоевывать рынок. Две самых успешных стрелс-игры того времени, Payday 2 и Hitman, были онлайн-платформами, а не просто сюжетными играми. Еще одна важная стелс-игра, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, делала большой упор на онлайн. Deus Ex ничего подобного предложить не мог. Онлайн делал игры лучше и интереснее.

Хардкорный стелс в Payday 2 многих игроков заставил бросить одиночные игры и перепроходить хайсты

Square Enix должны были остановить разработку и заказать принципиально новую игру, ориентируясь на лучших представителей жанра. А они наоборот, одобрили выпуск игры, которая была интересна только фанатам серии. Это был верный путь к концу франшизы. Неудивительно, что продажи Deus Ex: Mankind Divided были низкими. А теперь серия не может найти издателя.

Киберпанк ли?

Многие геймеры ошибочно относят игры Eidos к киберпанку. Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided это не киберпанк, а пост-киберпанк игры. Разница огромная. Ближе всего к классическому киберпанку была провальная Deus Ex: The Fall. Полагаю, причиной тому был подход студий.

Чем отличается подход Ion Storm от подхода Eidos? Тем, что он был таким же как у писателей, создавших киберпанк. Но что такое киберпанк? Нет, это не high tech — low life. И убедиться в этом может любой желающий, просто прочитав ключевой сборник жанра. У меня есть блог о нем. Идея киберпанка была в том, чтобы оценив культуру и технику 80-х, сделать прогноз о будущем, поместив в центр сюжета героя, жизнь которого читателю была бы интересна. Не последнюю роль в сюжете играли представители андеграунда — хакеры, музыканты, маргиналы и различная богема.

Киберпанк пытался понять, как технологии изменят жизнь человека и его природу. Поэтому характерной чертой киберпанка было подробное описание быта героев. Их описания могли занимать большую часть произведений. Кроме того, каждый писатель создавал свое видение и свои, необычные и часто безумные технологии будущего. Но после того, как киберпанк вошел в моду и тысячи авторов со всего света стали писать “киберпанк”, этот подход был потерян. Зато появился другой. В киберпанк стали добавлять другие идеи, делать его более "литературным". И наступила эпоха пост-киберпанка.

Ion Storm при работе над Deus Ex использовали киберпанковский подход. Они смотрели на реальный мир и делали свои прогнозы о будущем. Чтобы игра была интересной, они добавили в нее поп-культуру. Влияние сериалов и теорий заговоров четко прослеживается в сюжете игры. В киберпанк рассказах тоже можно проследить влияние поп-культуры своего времени. Наконец, благодаря Deus Ex киберпанк в играх стал ассоциироваться с невероятной свободой действий. Играя в Deus Ex, ты верил, что это мир из романов Гибсона и рассказов других киберпанков.

Eidos же просто копировали идеи оригинальной Deus Ex, развив их. То есть, их отправной точкой был не реальный мир, а конкретная игра. А вместо работы с реальным миром, они добавили в игру идеи, свойственные пост-киберпанк романам. Все эти попытки сопоставить прошлое и будущее, превратившиеся в игре в Икаров и прочие мотивы эпохи Возрождения. Для настоящего киберпанка вещь неуместная и не нужная. Да и свобода действий в Deus Ex: Human Revolution была урезана из-за консольного управления. В Deus Ex: Mankind Divided возможностей было больше, но применять их было негде.

В итоге, любитель киберпанка вместо историй про жизнь в будущем и невероятных технологии, получал истории про социальное неравенство и массовую технологию с огромными проблемами. Я про аугментации если что. И истории эти были красиво позолочены и одеты в странные наряды. Это было явно не то, чего ты ждал, после прочтения “Музыки крови” или “Зеркальных очков”.

Многие геймеры ругают Cyberpunk 2077, но это хороший пример настоящего киберпанка в играх

Именно поэтому я и многие другие фанаты киберпанка не любят Deus Ex, но при этом любят Cyberpunk 2077, Deus Ex: The Fall , E.Y.E: Divine Cybermancy, VA-11 Hall-A, Killing Floor, Hard Reset, System Shock и другие киберпанк-игры.

Теперь, когда мы разобрались с Deus Ex современным, давайте посмотрим на план спасения серии. Он состоит из нескольких пунктов.

1.Перезапуск серии с новой историей и персонажами

Мне тяжело представить, что из современного сеттинга Deus Ex можно сделать интересную историю, которую хватило бы на целую игру, а не на отдельные DLC. Поэтому серию придется полностью перезапустить, взяв за основу игру 2000 года. Мир новой игры нужно тщательно проработать, взяв за основу технологии нового мира и классический киберпанк. Особенно важно создать новых, конкурентоспособных персонажей.

Перезапуск серии крайне важен по причине того, что современный Deus Ex не способен составить конкуренцию популярным ААА-играм, инди-играм и тем более мобильный и онлайн-играм. Он попросту не дает игрокам эмоций, поводов для сопереживания и причин для творчества, как современные игры. Поэтому нужен перезапуск.

Но что делать с фанатами современного Deus Ex, которые не получили концовки любимой игры? Есть три варианта:

Выпустить анимационный фильм, в котором история Адама Дженсена закончится.

Выпустить дополнение к Deus Ex: Mankind Divided, что завершит историю и поможет поднять продажи игры.

Выпустить бесплатную игру-пролог, которая завершит историю Deus Ex: Mankind Divided и познакомит игроков с новыми героями и сеттингом. Грамотный сценарист без труда сделает сценарий для такой игры.

В любом случае, я не верю, что Deus Ex в современном виде конкурентоспособен, особенного, когда есть Cyberpunk 2077 и множество других ААА-игр.

2.Сбалансировать экшен и стелс

Главная задача геймдизайнеров для новой игры — умело сбалансировать экшен составляющую и стелс. Проблемой Deus Ex от Eidos всегда было то, что он был неплохим стелсом, но ужасным экшеном. А нужно сделать оба геймплея равноценными. Хорошим примером могут быть игры Payday 2 и серия Dishonored.

3.Найти известного сценариста

Новой Deus Ex нужен сюжет, который бы смог объединить технологический уровень современного мира с классическими киберпанк-произведениями. Кто мог бы такое сделать? У меня есть две кандидатуры. Эрнест Клайн, ретро-гик и автор одного из лучших современных киберпанк романов “Первому игроку приготовиться”. И Джон Ширли, человек, с которого начался киберпанк. Это писатель, который понимает, что такое видеоигры и осознает важную роль технологий в их сюжете.

4.Сюжет должен иметь конец

У современного Deus Ex есть одна большая проблема. Истории The Fall и Mankind Divided не закончены. Допускать этого в новой игре нельзя. Должна быть законченная история с потенциалом независимых от основного сюжета DLC. Для многих геймеров факт того, что игра не имеет концовки, является причиной игнорировать игру даже на больших скидках. Кроме того, это должен быть интересный, вызывающий эмоции и желание обсуждать и переигрывать конец.

5.Меньше пост-киберпанка, больше киберпанка

Одна из главных особенностей Deus Ex от Eidos, это пост-киберпанковский мир. В новой игре желательно было бы сохранить дух классических произведений киберпанка. Это не значит, что нужно делать героя маргиналом или рокером. Но уделить представителям андеграунда внимание в сюжете нужно, желательно, отказавшись от стереотипов.

К примеру, если вы хотите показать современного художника в сюжете, покажите что он занимается каким-нибудь современным искусством. Например, создает скульптуры в дополненной реальности или газовые скульптуры, форму которых меняют мини-дроны. В крайнем случае, просто распечатывает красивый код и вешает в рамочке на стене. В аниме Cyberpunk: Edgerunners такой подход был, правда, слишком экстремальный.

Киберпанк вдохновлялся современной музыкой, искусством и субкультурами. Но в Deus Ex этого нет. Было бы круто увидеть там геймеров, рэп-батлы, всякие необычные экстремальные виды спорта, как в сериале Max Headroom.

6.Отказ от “принеси-подай”

Чтобы игра смотрелась современной, нужно отказаться от заданий, структура которых может попасть под описание “принеси-подай”. Такие задания были крайне популярны в различных RPG прошлых лет, но сейчас это признак архаичной игры. Лучше сделать хорошо срежиссированные миссии, в которых персонаж может делать выбор и получать определенный результат. Без необходимости десятки раз возвращаться в одно и то же место, чтобы сказать пару фраз.

7.Сделать современный дизайн персонажей

2В, IQ, V — знаете, что это за буквы? Это имена современных персонажей игр, дизайн которых безупречен. Особенно, повезло 2B, её так полюбили геймеры и косплееры, что весь интернет завален фанатским творчеством. Но почему так произошло? Геймеры увидели красивую девушку? Дело не в этом. Красивых девушек в играх много. Но вот персонажей, чей дизайн вызывает интерес и эмоции, желание узнать историю персонажа — единицы. Хороший дизайн говорит лучше любой истории.

Чтобы о новом Deus Ex заговорили, игре нужен яркий, современный дизайн персонажей, который будет конкурентоспособен с десятками популярных игр. Чтобы игроки хотели рисовать фан-арт, делать косплеи, покупать мерч. Чтобы интернет продвигал игру за счет различного творчества. Не всем играм выпадает такая честь — подарить миру популярных персонажей. Но попытаться можно.

Многие современные игры провалились как раз из-за того, что их герои были не интересны игрокам.

8.Учитывать современную культуру и технологии Watch Dogs был хорошим примером игры, созданной на основе современного мира

Когда в конце 70-х киберпанк зародился, его идея была в том, чтобы отражать современный мир и пропускать его через призму будущего. Сегодняшний киберпанк этим не занимается. Он часто игнорирует технологии и изменения реального мира, в результате чего, реальный мир выглядит фантастичнее киберпанка. В новом Deus Ex такой проблемы быть не должно.

OSINT, NFT, VR, мемы, Vtube, виртуальные айдолы, цифровая экономика, киберспорт, косплей, частные полеты в космос, нейросети, майнинг, аниме, различные дроны — актуальные темы последних лет десяти, если не пятнадцати. Так почему их нет в киберпанк играх и миры игр кажутся культурно и технически более скучными, чем наша современная реальность? Почему бы не сделать миссию по мотивам локдауна и не выразить тем самым признание и уважение всем тем людям, которые работали, пока весь мир сидел по домам? Тема для киберпанка не чуждая, ведь она бок о бок соседствует с технологиями.

Частично Deus Ex некоторые темы, актуальные для нашего мира, затрагивал. И это большая заслуга сценариста серии Марка Чечере. Но нужно больше, больше современной тематики. Было бы круто, если бы игроку предложили побыть промт-инженером, делать OSINT-расследования и общаться с Vtube-ведущими. И кончено же программировать, хотя бы на визуальных языках программирования, почему нет? Это же киберпанк.

9.Создать миссии на основе киберпанк-рассказов

Главная беда многих киберпанк игр — они почти не вдохновляются классикой киберпанка. Кроме названий и идей из романов Гибсона, в играх часто ничего и нет. А ведь есть несколько десятков киберпанк-произведений, которые этот жанр и сформировали. Почему бы не сделать историю про девушку-синтезатор, как у Пэт Кэдиган в рассказе? Не выпустить хэллоуинское дополнение на основе “Музыки крови” Грэга Бира? Не рассказать историю, которая вдохновила Брюса Бетке написать рассказ “Киберпанк”, в формате сцены в игре?

Почему киберпанк-игры ничего не делают для популяризации киберпанка?И хватает их только для того, чтобы сделать отсылку на Филипа Дика? Который даже киберпанком не был, а просто их вдохновлял. Кроме Филипа Дика были Баллард, Виндж, Берроуз, Пинчон и множество других писателей, чье творчество повлияло на киберпанков. Но их в играх упоминать не принято. Поэтому про Филипа Дика геймеры знают, а про остальных писателей нет.

10.Сделать мангу и аниме по игре Аниме "Врата Штейна" до сих пор хорошо влияют на продажи оригинальной визуальной новеллыНаконец, чтобы продвинуть игру среди гиков, стоит выпустить аниме по игре. И нет, дело не в Cyberpunk: Edgerunners. Просто аниме это лучший способ продать игру тем, кто о ней никогда не слышал. Сегодня многие популярные игры имеют свои аниме адаптации. Манга поможет продвинуть игру в Японии. А аниме — во всем мире. Это не так дорого, как снять фильм или заказать мультик у западной студии. Зато эффект большой и длительный.

11.Сделать промо с известными персонажами других франшиз

Наконец, позволить фанатам разных франшиз получить их любимых персонажей в рамках новой Deus Ex. Зачем это делать? Это тоже повышает продажи игры. Многим геймерам нет дела до большей части игр. Но как только они видят там любимых персонажей, они начинают в них играть. В новый Deus Ex можно было бы добавить героев популярных киберпанк-аниме и Vtube-звезд. Они хорошо бы вписались в сеттинг.

Если бы новости в мире новой Deus Ex читала Мику Хацуне или Гавр Гура, это привлекло бы к игре гиков, ничего не знающих о Deus Ex. Было бы много причин для инфоповодов. При этом, это было бы 100% киберпанковским решением. Если бы в игре была миссия с Мотоко Кусанаги, это был бы не только красивый рекламный ход, но и трибьют классике японского киберпанка.

Но почему-то для того, чтобы играть с Мотоко, мне приходиться качать COD:Mobile, а не Deus Ex. Стоит ли удивляться, почему гача-игры сегодня бьют все рекорды? Ведь там есть аниме персонажи, персонажи игр, там собираются все. А что у нас с ААА-играми? Там за $ 70 часто даже нормального дизайна главных персонажей нет.

Интересное наблюдение. Когда Deus Ex еще издали Square Enix, они не выпустили коллаборацию с Nier: Automata, которая бы 100% повысила продажи игры и привлекла к ней новых игроков. При этом, Nier: Automata имеет коллаборации с кучей других игр. А ведь история андроида 2B в рамках мира Deus Ex могла бы стать хитом продаж. Без того любимый геймерами всего мира персонаж мог бы получить новую жизнь в рамках мира игры. Но ее там нет, зато она есть в Soulkalibur VI. Для меня остается загадкой, как можно было упустить такую возможность.

12.Выпустить текстовый квест или рогалик, близкий по возможностям к оригинальной игре Cyberpunkdreams хороший пример для подражанияИ еще одна идея, которая поможет развить франшизу. Возможности, которые были у игрока в оригинальной Deus Ex даже сегодня поражают игроков. Существуют игры, которые не требуют хорошей графики, но тоже дают игроки похожие возможности. Это текстовые квесты и рогалики с глубокой симуляцией.

Почему бы не сделать игру спин-офф, в духе Cyberpunkdreams и Caves of Qud? Многие фанаты киберпанка любят эти игры, так почему бы не сделать новую Deus Ex с кучей возможностей, в котором воображение игрока играло бы не последнюю роль?

Тема имплантов в Caves of Qud раскрыта превосходно

ASCII-графика не чужда киберпанку и сопровождает его с момента зарождения. Можно сделать игру, которая будет передавать дух старых BBS-досок и старых компьютеров, при этом, полностью посвященную киберпанку. Сейчас много игроков высоко ценят такие игры и возможно, коммерческий успех у нее будет не хуже, чем у основной игры.

13.Добавить онлайн-функционал, который не испортит одиночную компанию Breach стал разочарованием для фанатов Deus Ex. Не онлайновый, казуальный, со странным визуалом. Мало кто играл в него больше часа. Но были фанаты с 30-ю и более часамиПрежде всего кооперативное прохождение, временные цели и события, возможность создавать и публиковать свои здания для сообщества. Современные игроки любят онлайн-составляющую, если она не мешает им играть в одиночку. Также было бы хорошо создать небольшой мультиплеерный режим. Возможно обычный deathmatch, или даже какой-нибудь необычный вариант capture the flag с хакингом на скорость. Но точно не похожий на Breach.

Полуночный итог

Я не верю в современный Deus Ex. Чтобы стать успешной, эта франшиза должна сильно измениться, измениться в лучшую сторону. Но я надеюсь, что фанаты серии получат именно ту игру, которая им нужна. Которую они любят и ждут. Вопрос лишь в том, нужна ли им именно эта игра? Может быть они хотят чего-то большего?

Я желаю успехов Eidos Montreal в создании лучшей Deus Ex в истории и надеюсь, что они не повторят своих ошибок.

Спасибо за внимание.