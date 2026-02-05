Вашингтон ранее уже вводил ограничения против оборонной промышленности стран, приобретавших российское оружие

Руководитель Бюро по делам Ближнего Востока Государственного департамента США Роберт Палладино, чьи слова приводит издание «РБК Новости», предупредил о готовности Вашингтона ввести санкции против Алжира из-за приобретения у России истребителей пятого поколения Су-57. Как стало известно в 2025 году, эта африканская страна одной из первых планирует приобрести экспортную модификацию российского истребителя Су-57. Источник изображения: Wikimedia Commons, N509FZ (Public Domain)Во время слушаний в Сенате США американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен возможным приобретением Алжиром российских истребителей. Американские власти считают возможную сделку «проблемной», не исключая введение санкций в рамках закона о противодействии противникам США (CATSA). Как известно, этот механизм санкций неоднократно применялся Вашингтон в отношении союзных стран, которые решили приобрести российское вооружение. Так, например, оборонная промышленность и военно-воздушные силы Турции до сих пор ощущают последствия санкций США из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400.

Роберт Палладино подтвердил, что США поддерживают диалог с Алжиром относительно различных вопросов. Однако сделки по поставкам оружия являются одним из «проблемных вопросов», по которому, судя по всему, меньше всего точек соприкосновения. В Государственном департаменте задействуют имеющиеся у них дипломатические инструменты, чтобы предостеречь Алжир от приобретения российского оружия.