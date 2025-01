С большим успехом и тысячами зрителей на площадке Nvidia представила четыре новых графических процессора от игровых Blackwell: RTX 5070, 5070 Ti, 5080 и флагманскую 5090. Чтобы выглядеть хорошо и плавно, нужна новая технология, особенно со сложной трассировкой лучей DLSS 4 и особенно с новой технологией Multi Frame Generation, и конечно же правильными играми.



Когда 30 января начнутся продажи RTX 5080 (от 1169 евро) и RTX 5090 (от 2329 евро), 75 игр получат поддержкой многокадрового поколения DLSS 4. По данным Nvidia, функция DLSS Multi Frame Generation генерирует до трех дополнительных кадров на каждый традиционно визуализируемый кадр и работает с полным набором технологий DLSS, то есть Super Resolution, Ray Reconstruction и DLAA.

В списке уже подтвержденных игр MFG особенно заметны The Witcher 4 и Doom: The Dark Ages. Ни у одной из игр пока нет даты выхода. В случае с The Witcher 4 до релиза, вероятно, еще далеко. Тем не менее история уже есть, ведь первый трейлер четвертой части The Witcher был отрендерен на тогда еще безымянной видеокарте RTX 5000. Теперь Nvidia подтверждает, что демонстрационный трейлер был предварительно отрендерен в Unreal Engine 5 на Geforce RTX 5090. Таким образом загадка впоследствии была раскрыта. Вообще мы тесно сотрудничаем с CD Projekt Red с самого начала разработки. А когда игра будет закончена, она будет "выпущена с использованием новейших технологий RTX", - заявила Nvidia.

Nvidia будет более конкретна в следующей игре Doom The Dark Ages. Даты у шутера пока нет, но ходят слухи, что игра выйдет в первой половине года. Но по ней уже подтверждены многокадровая генерация, лучевая реконструкция и трассировка пути. В коротком трейлере можно увидеть как минимум 12 секунд игрового процесса.

Nvidia обещает, что трассировка пути "поднимет качество изображения и погружение в обширную игровую среду на новый уровень". Благодаря новой модели DLSS Transformer AI, лучевая реконструкция, Super Resolution и DLAA также должны быть доступны с улучшенным качеством изображения - это утверждение также относится к RTX 20 и RTX 30, которым однако приходится обходиться без Multi Frame Generation. Только с помощью функции Multi Frame Generation трассировка пути может работать действительно плавно с высоким уровнем детализации и разрешения.